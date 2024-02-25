楊秀惠大馬過年與堂妹Yanne合照爆紅 網民讚似足年輕版楊采妮
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現年39歲的楊秀惠近年轉戰做老闆，她的美容生意蒸蒸日上，生意額更升至一億，生活更愈來愈奢華。早前她帶著兩個囡囡回家鄉馬來西亞過新年，在IG大晒與親友合照，當中樣貌標緻的堂妹Yanne意外成為網民焦點，更被指似足年輕版的楊采妮，而且更發現她年紀輕輕已為三間食肆的老闆，相當唔簡單！
楊秀惠大馬過年與家人歡聚 索爆堂妹Yanne成焦點
楊秀惠留言透露新年期間由年廿八玩到初十五，走訪香港、澳門、馬來西亞及新加坡等地與親朋戚友拜年，特別提到回到家鄉馬來西亞期間去了四彎島，不忘為親戚開的餐廳賣廣告，當中與堂妹Yanne的多張合照引起網民注意。
元宵節快樂🎉今年的新年真的好忙，從年廿八一直玩到初十五。從香港、澳門、馬來西亞之後再去Singapore，帶小孩到處和親朋戚友拜年💖第一次新年過得那麼忙碌充實，幾乎每天都有節目，幾天就開一個party😆我的小孩讓我的人生變得精彩有趣🥰感恩
回家鄉一定要回四彎島！謝謝堂妹帶我們又吃又玩 @yannne___ @yardnco
小朋友最愛到 @desaruminizoo 喂小動物，這次還有mini kitchen ，女兒第一次煮飯、煎蛋🍳😍還炒了個麵😍不斷說「媽媽媽媽，我的麵要加油和鹽」🧂😆然後就加了很多油和鹽🤣
雖然天氣真的很熱，但是見到小孩們玩得那麼開心，我就開心🥰🥰
堂妹Yanne年紀輕輕 經營三間食肆
有網民翻出堂妹Yanne的IG，她在介紹欄自稱企業家，標籤了三間食肆，分別是Café、麵包店及海鮮餐廳，另外又疑似經營個人問牌，年紀輕輕已事業有成。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：IG@vvyeo、IG@yannne___