楊秀惠大馬過年與堂妹Yanne合照爆紅 網民讚似足年輕版楊采妮

現年39歲的楊秀惠近年轉戰做老闆，她的美容生意蒸蒸日上，生意額更升至一億，生活更愈來愈奢華。早前她帶著兩個囡囡回家鄉馬來西亞過新年，在IG大晒與親友合照，當中樣貌標緻的堂妹Yanne意外成為網民焦點，更被指似足年輕版的楊采妮，而且更發現她年紀輕輕已為三間食肆的老闆，相當唔簡單！