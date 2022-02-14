37歲楊秀惠情人節宣布誕下第二胎B女 產前零孕味 分享賺一億心得超經典

現年37歲的前無綫女藝人楊秀惠近年即極打理自己的網店生意，早兩年更因為分享「賺一億」心得的短片而廣為人熟識。但女強人表後依然係良母一名，一直冇透露過自己懷孕嘅佢，突然在2022年情人節當中宣布再誕B女：「一家三口變成了一家四口」。