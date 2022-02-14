37歲楊秀惠情人節宣布誕下第二胎B女 產前零孕味 分享賺一億心得超經典
現年37歲的前無綫女藝人楊秀惠近年即極打理自己的網店生意，早兩年更因為分享「賺一億」心得的短片而廣為人熟識。但女強人表後依然係良母一名，一直冇透露過自己懷孕嘅佢，突然在2022年情人節當中宣布再誕B女：「一家三口變成了一家四口」。
農曆新年前再添一名家庭成員
楊秀惠在IG寫道︰「非常開心，在農曆新年來臨前，我們家裡增添了一位新成員，一家三口變成了一家四口。雖然非常忙碌，但我們全家人都非常開心和興奮小妺妹的到來。見到姐姐非常疼愛妹妹，主動抱抱&錫錫妹妹，就感到無比的開心和感恩，祝大家新一年身體健康，心想事成，一家平平安安，情人節快樂。」據楊秀惠透露，B女重6.8磅，近兩個月主要都係來回醫院和屋企，不過疫情咁嚴重，嚟緊短時間都唔會出街咁話喎！
4、5年賺一億出晒名
楊秀惠於2019年與圈外老公結婚，2020年4月就誕下一女。而楊秀惠於同年約滿離開TVB，專心打理自己的網店生意，而且非常成功，在短短4、5年間已賺到一億港幣，還很大方地拍片分享自己做女強人的「生財之道」，當時她表示投資本金達7位數字，但大部分都用作於賣廣告，更揚言單計廣告費已經足夠讓她在香港以全額支付購入一間全新的三房單位。而正因為她的分享短片，令她的知名度大幅提升，網民對她的熟悉程度甚至超過她在TVB的作品。