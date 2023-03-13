楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角｜憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首位華裔影后！
奧斯卡2023｜楊紫瓊成首名華裔影后
楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡最佳女主角
楊紫瓊在電影《奇異女俠玩救宇宙》中的演出亦被評為從影以來最佳演出，去年已有不少讓她角逐今年奧斯卡影后的呼聲，結果不負眾望，成功奪得奧斯卡最佳女主角，成為首位華裔影后！楊紫瓊在台上發表致謝詞時，多謝每一位母親，包括自己媽媽，因為她們也是超級英雄，最後更談及香港，因為香港就是令她在演藝路成名的地方。從《皇家師姐》成為武打女星，躍身國際成為炙手可熱的亞裔演員，即將踏入61歲的楊紫瓊仍活躍於影壇，創造出自己的傳奇。
奇異女俠玩救宇宙｜楊紫瓊選美出身 《奇異女俠》被評「最佳演出」
由楊紫瓊主演嘅科幻動作喜劇《奇異女俠玩救宇宙》去年在美國上映，一上映便好評如潮，電影中她分飾多角，既是鬱鬱寡歡的中年主婦，又是拯救世界的「女俠 」，將平行時空概念玩得淋漓盡致，在片中需要在多元宇宙穿梭加上有不少動作戲，劇情更是峰迴路轉被觀眾指絕無悶場，而今次文戲武戲交替也讓楊紫瓊過足戲癮。作為獨立電影無論是影評還是票房能造成如此迴響，都讓人相當驚喜。
而Jamie Lee Curtis就指自己因為幕後武師團隊的指導，在片中輕影成為武林高手。片中要穿越多元宇宙的Michelle，就話除了自己角色的打扮多不勝數，更話感覺上好似連續演出幾部唔同的電影一樣！
楊紫瓊曾獲封大馬拿督 成為《時代雜誌》風雲人物
很多人誤會現年60歲的楊紫瓊是香港演員，她其實是馬來西亞怡保出生，更是馬來西亞小組冠軍，後其更獲封大馬拿督，去年獲《時代雜誌》（Time）選為年度風雲人物，又獲頒美國電影學會（AFI）的榮譽藝術學博士學位，成為第一位獲得AFI榮譽學位的亞洲人，終於今次奪金球影后！
楊紫瓊生於大馬富豪世家 腰傷放棄芭蕾舞
楊紫瓊生於大馬富豪世家，祖父楊錦坤是大馬交通大王，創辦馬來西亞近打巴士公司，父親楊建德則是執業律師，自世學習芭蕾舞，更考入英國皇家舞蹈學院，但卻因一次意外弄傷腰椎而被迫放棄做專業芭蕾舞蹈員。
楊紫瓊1983年大馬小姐冠軍 靠打片殺出名堂
1983年由媽媽提名參加馬來西亞小姐選舉，一舉贏得冠軍，因參賽時認識香港富商潘迪生，經其搭路來港與成龍合作拍攝手錶廣告，而開始其香港電影神奇之旅。1984年客串演出《貓頭鷹與小飛象》，1985年接演《皇家師姐》飾演好打得女主角嶄露頭角，當年更獲金像獎提名最佳新演員。
楊紫瓊曾嫁潘迪生息影 婚後三年離婚收場
1988年楊紫瓊下嫁潘迪生息影，但因不習慣少奶奶生活，婚後三年就離婚收場。她近年接受《魯豫有約》訪問時透露，自己是按潘迪生意願息影，但卻感覺到生活上就似依附潘迪生而存在，頓覺十分迷茫，結果離婚後，於92年憑成龍電影《警察故事III超級警察》復出影壇，再次大放異彩。
楊紫瓊多人追求 情傾法拉利總裁相愛至今
楊紫瓊回復單身後不乏追求者，當中包括香港珠寶商人楊秉梁、寰亞電影公司前任總裁鐘再思，到荷李活發展期䦔，又遭大導演Oliver Stone力追，但卻被她拒絕，其後與心臟科醫生Alan Heldman拍拖，更一度宣佈訂婚，但最終亦分手。直至2004年與比她年長17年的法拉利行政總裁 Jean Todt拍拖，二人相愛至今。
楊紫瓊2011年主演《昂山素姬》被緬甸軍政府禁入境
2011年因接拍法國導演洛比桑的電影《昂山素姬》（The Lady）飾演昂山素姬，其後於2011年6月曾到訪仰光試圖入境緬甸，結果遭當局驅逐出境，據知她已遭緬甸軍政府列入黑名單，終身禁止其入境。
楊紫瓊曾因拍戲意外斷三條肋骨《危險人物》導演助振作
1995年6月拍攝許鞍華電影《阿金的故事》時，從天橋躍下時跌傷背部，頸及腰都有傷，還斷了三條肋骨，險至終身癱瘓，電影最後亦有放上楊紫瓊受傷片段致敬，她亦一度擔心自己身體，而考慮放棄拍電影，全靠《危險人物》（Plup Fiction）導演Quentin Tarantino當時來港宣傳電影，他是楊紫瓊影迷，要求電影公司安排到醫院探望楊紫瓊，二人傾談後，令楊紫瓊重燃電影希望，才打消息影念頭。在2000年拍攝《臥虎藏龍》時，楊紫瓊再次因打戲導致十字韌帶撕裂，要到美國施手術，但手術後竟馬上重回內地拍攝現場開工。
超級名牌Hermes以楊紫瓊「Yeoh」命名手袋
曾以英國女星Jane Birkin及美國女星兼摩納哥王妃Grace Kelly命名手袋的超級品牌Hermes，於1999年曾以楊紫瓊的名字Yeoh命名一款子母兩用手袋，該款手袋可以變身成兩個不同大細的袋款，有帆布款亦有皮款，但出產極少，現已成為Hermes的絕版手袋。
楊紫瓊1997年成為首位華裔邦女郎
1997年楊紫瓊獲邀演出《新鐵金剛：明日帝國》（Tomorrow Never Dies），成為史上首位華裔邦女郎，她更是首位與皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的占士邦一起打壞人的邦女郎。
楊紫瓊為梅艷芳好友 扶靈名單兩名女性之一
楊紫瓊與梅艷芳因拍攝《現代豪俠傳》成為好友，到梅艷芳2003年病逝後，楊紫瓊與張敏怡罕有成為八人扶靈名單中的兩位女性，打破了過去只有男士可以扶靈的中國人傳統。
常見問題
《奇異女俠玩救宇宙》影評如何？
楊紫瓊在電影《奇異女俠玩救宇宙》中的演出亦被評為從影以來最佳演出，去年已有不少讓她角逐今年奧斯卡影后的呼聲，結果不負眾望，電影中楊紫瓊需要分飾多角⋯⋯詳情請看
楊紫瓊男友是誰？
楊紫瓊回復單身後不乏追求者，直至2004年與比她年長17年的⋯⋯詳情請看