楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角｜憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首位華裔影后！

第95屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）所有獎項已經塵埃落定，現年60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》再下一城，勇奪最佳女主角，成首名華裔影后！其實很多人不知道楊紫瓊是大馬小姐冠軍，早年拍港產片後再紅到荷里活，不如齊齊數一數楊紫瓊鮮為人知的十件事！