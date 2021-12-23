楊茜堯貼初生囝囝合照 大讚大細路羅子溢好努力學做好爸爸

楊茜堯（前名楊怡）羅子溢（前名羅仲謙）去年4月誕下囡囡小珍珠，日前（15日）驚爆42歲楊茜堯秘密入院誕下兒子，為羅家添丁湊個好字，成功兩年抱兩﹗楊茜堯和羅子溢今日（ 23日）在社交網貼出初生兒子的合照兼大晒全家福，一臉幸福的楊茜堯公開多謝口中貪玩的大細路羅子溢﹗