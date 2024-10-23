楊茜堯

楊茜堯首度還原「批踭」胡定欣真相 網民拒收貨：諗咗咁多年終於諗到

最新娛聞
東方新地

廣告

楊茜堯（前名楊怡）同胡定欣今年分別主演台慶劇《黑色月光》和《巾幗梟雄之懸崖》，兩人早在2010年台慶時因被拍到疑似「批踭」的動作，而被傳不和傳足14年，令觀眾都好期待兩人今次正面對撼！日前胡定欣接受訪問，激罕重提與楊茜堯不和一事，而楊茜堯就疑似隔空回應，首度還原事件真相！

楊茜堯重提與胡定欣「批踭」事件 曾發訊息問胡定欣咩事

楊茜堯出席劇集宣傳時，首度揭開事件真相，指在台慶頒獎禮翌日起身時，發現那一小段影片被人洗版瘋傳，她立即send訊息問胡定欣發生咩事？定欣就回答：「唔知呀，唔使理佢哋！」想不到這件事到14年後仍被人談論。

楊茜堯 胡定欣與楊茜堯因2010年台慶時被拍到「批踭」一幕傳出不和。（圖片來源：TVB）
胡定欣與楊茜堯因2010年台慶時被拍到「批踭」一幕傳出不和。（圖片來源：TVB）

首度還原事件真相：問徐子珊5個字

楊茜堯解釋：「我記得當時子珊坐我呢邊（右），定欣坐呢邊（左），子珊同我講好凍，跟住我就話係咩？好凍咩？就係咁樣，我好肯定。」她認為當時她望向子珊的目光加上手部動作，才會被誤以為藐爆及「批踭」胡定欣。

楊茜堯 呢一幕經典畫面流傳多年，徐子珊現在已成娛圈「失蹤人口」。（圖片來源：TVB）
呢一幕經典畫面流傳多年，徐子珊現在已成娛圈「失蹤人口」。（圖片來源：TVB）

楊茜堯指同胡定欣係friend 曾孖住去沙灘曬太陽

楊茜堯續說：「識我嘅人都知我唔會批踭，我同定欣大家咁熟點會批踭！」又表示同定欣私下係friend，試過兩人一齊去沙灘曬太陽，又笑言今年台慶可以重演一下當年的動作。而講到兩人的視后之爭，楊茜堯表示對獎項一直抱著隨緣的心態，不會想太多，只會用心做好每一個角色，因此更希望劇集能奪獎。

楊茜堯 胡定欣與楊茜堯本月中於郭晉安嘅生日會上碰面，2人更有講有笑兼搭住膊頭影相。（圖片來源：IG@onjai109）
胡定欣與楊茜堯本月中於郭晉安嘅生日會上碰面，2人更有講有笑兼搭住膊頭影相。（圖片來源：IG@onjai109）

網民拒收貨：個大話仲假過佢個蘋果肌

不過網民對楊茜堯的解釋大多唔收貨，紛紛表示：「諗咗咁多年終於諗到」、「你當年唔講，依家講嚟把鬼，嘥X氣」、「個大話仲假過佢個蘋果肌」、「VAR睇完 決定維持原判」、「又講大話個木偶鼻又長幾cm」、「有冇問定胡小姐肯唔肯夾口供扮fd㗎」、「是但啦，個個都唔認唔通個個都想唔認咩」等。

楊茜堯 楊茜堯在訪問中首度解釋當年與胡定欣的「批踭」事件，但網民卻唔多buy。（圖片來源：TVB）
楊茜堯在訪問中首度解釋當年與胡定欣的「批踭」事件，但網民卻唔多buy。（圖片來源：TVB）

胡定欣激罕重提與楊茜堯「批踭」不和傳聞 6字回應爭視后一戰

胡定欣日前接受訪問時，亦罕有開腔談及與楊茜堯不和一事，她稱2人於郭晉安嘅生日會上碰面時就爆笑講：「我哋要批踭啊！」隨後又表示：「我哋自己笑吓囉！」為傳足14年嘅不和傳聞解畫。當黎耀祥問胡定欣2人有不和嗎？胡定欣就表示：「係1個畫面流傳咗，好經典！」

楊茜堯 胡定欣日前接受訪問時就為14年來嘅不和解畫。（圖片來源：TVB）
胡定欣日前接受訪問時就為14年來嘅不和解畫。（圖片來源：TVB）

胡定欣自信稱視后唔需要讓賽

適逢胡定欣與楊茜堯今年齊齊主演台慶劇，因此當記者問胡定欣今年有機會與楊茜堯爭視后，會否讓賽時，胡定欣就表示：「唔使讓啦係唔係啊，今年仲有薇薇（林夏薇）呢！」並稱「有實力唔需要讓」、「讓就唔係真正嘅勝利者啦」，最後回應記者會否重現經典畫面時，仲笑稱要「批住上」。

楊茜堯 胡定欣2015年在節目《今晚睇李》中模仿單立文「你無_嘢呀」的表情，亦被網民瘋傳多年。（圖片來源：TVB）
胡定欣2015年在節目《今晚睇李》中模仿單立文「你無_嘢呀」的表情，亦被網民瘋傳多年。（圖片來源：TVB）
楊茜堯 胡定欣指今年視后之爭仲有林夏薇，唔需要她讓賽。（圖片來源：IG@tavia_yeung）
胡定欣指今年視后之爭仲有林夏薇，唔需要她讓賽。（圖片來源：IG@tavia_yeung）

網民期待「批踭事件」再出現

當年楊茜堯、胡定欣和徐子珊三人坐在一起，楊茜堯疑似用膊頭頂撞胡定欣，胡定欣則與徐子珊有說有笑，但表情顯得有些拘謹。這段gif圖多次被網民引用，引發熱烈討論。「睇十萬次都篇（編）不到這樣的故事，不用理吧！」當時的事件也引起了楊茜堯和胡定欣粉絲之間的爭執，但兩位當事人都在微博上發文呼籲大家冷靜。

黎諾懿也曾發聲支持胡定欣，指出網上的一些言論過於幼稚。而胡定欣和楊茜堯在公開場合見面時，也經常是笑容滿面，顯示出兩人之間的友好關係。胡定欣受訪時曾表示：「其實從來都沒有任何事情發生，而且我們真的不和的話，就不會這樣了！」

楊茜堯 2018年翁虹慶祝入行30年，同時邀請了曾合演《大唐雙龍傳》的胡定欣及楊茜堯出席派對，兩人亦有笑住合照。（圖片來源：微博@翁虹）
2018年翁虹慶祝入行30年，同時邀請了曾合演《大唐雙龍傳》的胡定欣及楊茜堯出席派對，兩人亦有笑住合照。（圖片來源：微博@翁虹）
楊茜堯 網民當時曾猜測兩人關係已破冰。（圖片來源：微博@翁虹）
網民當時曾猜測兩人關係已破冰。（圖片來源：微博@翁虹）
楊茜堯 楊茜堯和胡定欣當年曾在社交網發文呼籲粉絲要冷靜。（圖片來源：楊茜堯微博）
楊茜堯和胡定欣當年曾在社交網發文呼籲粉絲要冷靜。（圖片來源：楊茜堯微博）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@onjai109、IG@tavia_yeung、微博@翁虹

熱門文章

 