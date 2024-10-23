楊茜堯首度還原「批踭」胡定欣真相 網民拒收貨：諗咗咁多年終於諗到
楊茜堯重提與胡定欣「批踭」事件 曾發訊息問胡定欣咩事
楊茜堯出席劇集宣傳時，首度揭開事件真相，指在台慶頒獎禮翌日起身時，發現那一小段影片被人洗版瘋傳，她立即send訊息問胡定欣發生咩事？定欣就回答：「唔知呀，唔使理佢哋！」想不到這件事到14年後仍被人談論。
首度還原事件真相：問徐子珊5個字
楊茜堯解釋：「我記得當時子珊坐我呢邊（右），定欣坐呢邊（左），子珊同我講好凍，跟住我就話係咩？好凍咩？就係咁樣，我好肯定。」她認為當時她望向子珊的目光加上手部動作，才會被誤以為藐爆及「批踭」胡定欣。
楊茜堯指同胡定欣係friend 曾孖住去沙灘曬太陽
楊茜堯續說：「識我嘅人都知我唔會批踭，我同定欣大家咁熟點會批踭！」又表示同定欣私下係friend，試過兩人一齊去沙灘曬太陽，又笑言今年台慶可以重演一下當年的動作。而講到兩人的視后之爭，楊茜堯表示對獎項一直抱著隨緣的心態，不會想太多，只會用心做好每一個角色，因此更希望劇集能奪獎。
網民拒收貨：個大話仲假過佢個蘋果肌
不過網民對楊茜堯的解釋大多唔收貨，紛紛表示：「諗咗咁多年終於諗到」、「你當年唔講，依家講嚟把鬼，嘥X氣」、「個大話仲假過佢個蘋果肌」、「VAR睇完 決定維持原判」、「又講大話個木偶鼻又長幾cm」、「有冇問定胡小姐肯唔肯夾口供扮fd㗎」、「是但啦，個個都唔認唔通個個都想唔認咩」等。
胡定欣激罕重提與楊茜堯「批踭」不和傳聞 6字回應爭視后一戰
胡定欣日前接受訪問時，亦罕有開腔談及與楊茜堯不和一事，她稱2人於郭晉安嘅生日會上碰面時就爆笑講：「我哋要批踭啊！」隨後又表示：「我哋自己笑吓囉！」為傳足14年嘅不和傳聞解畫。當黎耀祥問胡定欣2人有不和嗎？胡定欣就表示：「係1個畫面流傳咗，好經典！」
胡定欣自信稱視后唔需要讓賽
適逢胡定欣與楊茜堯今年齊齊主演台慶劇，因此當記者問胡定欣今年有機會與楊茜堯爭視后，會否讓賽時，胡定欣就表示：「唔使讓啦係唔係啊，今年仲有薇薇（林夏薇）呢！」並稱「有實力唔需要讓」、「讓就唔係真正嘅勝利者啦」，最後回應記者會否重現經典畫面時，仲笑稱要「批住上」。
網民期待「批踭事件」再出現
當年楊茜堯、胡定欣和徐子珊三人坐在一起，楊茜堯疑似用膊頭頂撞胡定欣，胡定欣則與徐子珊有說有笑，但表情顯得有些拘謹。這段gif圖多次被網民引用，引發熱烈討論。「睇十萬次都篇（編）不到這樣的故事，不用理吧！」當時的事件也引起了楊茜堯和胡定欣粉絲之間的爭執，但兩位當事人都在微博上發文呼籲大家冷靜。
黎諾懿也曾發聲支持胡定欣，指出網上的一些言論過於幼稚。而胡定欣和楊茜堯在公開場合見面時，也經常是笑容滿面，顯示出兩人之間的友好關係。胡定欣受訪時曾表示：「其實從來都沒有任何事情發生，而且我們真的不和的話，就不會這樣了！」