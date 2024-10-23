楊茜堯首度還原「批踭」胡定欣真相 網民拒收貨：諗咗咁多年終於諗到

楊茜堯（前名楊怡）同胡定欣今年分別主演台慶劇《黑色月光》和《巾幗梟雄之懸崖》，兩人早在2010年台慶時因被拍到疑似「批踭」的動作，而被傳不和傳足14年，令觀眾都好期待兩人今次正面對撼！日前胡定欣接受訪問，激罕重提與楊茜堯不和一事，而楊茜堯就疑似隔空回應，首度還原事件真相！

