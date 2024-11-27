楊茜堯反擊整容批評舊片出土 網民反應兩極：放過她啦
楊茜堯反擊整容批評舊片出土
楊茜堯在10年前接受東方新地訪問時，大方表示並不介意被指整容：「當有一刻有人話你靚咗，你整容定點，其實我覺得最重要係話我讚我靚咗就得，你話我整我都無所謂，你最重要話我靚，我自己有冇整我自己知」。楊茜堯又表示認為不需要理會別人，人紅自然有人去講、去報道，只是走紅的附帶條件。
網民反應兩極：未整之前已經好靚女
楊茜堯大方反擊整容批評，當時網民的反應兩極，有網民就認為楊茜堯無論有冇整容都好靚，何況藝人亦需要投資在自己身上，難得可以用醫美去改善不足，並非一件壞事。
不過亦有網民認為楊茜堯不夠坦白大方，又指楊茜堯升級前比升級後更加好看：「其選擇做演員己經是一種投資，難得現今有高端醫學和科技，可以彌補先天的不足，不管男女藝人，整容也是在增值，自己不投資不改進，人家老板怎麼會在你身上投資呢」、「放過她啦她鼻樑天生透明」、「木偶鼻掩耳盜鈴，又唔覺佢靚咗，佢家姐仲靚過佢！」、「佢又無否認，話人地讚佢靚就得，佢真心覺得自己整完係靚」等。
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楊茜堯木偶鼻被講足多年
楊茜堯雖然曾多次否認隆鼻，但由於鼻形變化太大，令她的鼻子多年來都有「木偶鼻」之稱，前年在《家族榮耀》喊戲備受讚賞，但同時她的鼻形亦度引起網民關注，有不少網民都指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。
網友：就嚟似夏蕙姨
在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。
重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技
楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。