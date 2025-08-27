楊茜堯攜林夏薇再聚爭視后！聯手「神級陣容」主演《玫瑰戰爭》劇情曝光！
TVB與騰訊視頻聯手打造的重頭劇《玫瑰戰爭》自去年底公布開拍以來，主演陣容備受矚目。近日，劇組終於敲定主要角色，由三位視帝陳豪（Moses）、馬國明（Kenneth）、陳展鵬（Ruco Chan）領銜，搭配楊茜堯（Tavia）與林夏薇（Rosina）擔任女主角。提到這兩位女星，令人不禁回想起她們在《黑色月光》中「黑化演技」的精彩對戲。
懸疑女星風暴！鍾澍佳打造曲折劇情
《玫瑰戰爭》由總監製鍾澍佳操刀，講述四位女星捲入離奇殺人案，劇情曲折引人入勝，掀起一場女星風暴，懸念叢生的故事令人期待。除了此前公布的姚子羚（Elaine）、陳自瑤（Yoyo）、傅嘉莉（Kelly）、鄺潔楹等演員，新增多位視帝視后加盟，陣容豪華，劇組在深圳舉行開機儀式，觀眾已迫不及待！
《黑色月光》再續前緣！楊茜堯林夏薇二度聯手
這是楊茜堯與林夏薇繼《黑色月光》後再度合作。林夏薇約一週前在社交平台分享飛機上研讀劇本的照片，自曝加入《玫瑰戰爭》劇組，並笑稱長途飛行是做功課的好時機：「你好，《玫瑰戰爭》！」她透露早前難得放假，旅遊充電後便閉關投入角色。林夏薇與陳展鵬多次合作，最近更邀請對方作為內地演出嘉賓，以螢幕情侶身份合唱，默契十足。
楊茜堯鍾澍佳三度合作
楊茜堯此前在《黑色月光》首次與鍾澍佳合作，擦出火花，為觀眾帶來驚喜，該劇收視與口碑雙豐收，余滿月一角更讓她榮獲《大灣區我最喜愛TVB女主角》。早前傳聞她對《玫瑰戰爭》角色頗感興趣，此次終於與鍾導及林夏薇三度合作，加上她與馬國明、陳豪的多次搭檔，眾人同台勢必默契爆棚，令人期待！
玫瑰戰爭講咩？
一宗駭人的碎屍案，警察劉少杰發現自己太太夏無雙是最大嫌疑犯，質疑她殺害富豪李耀天。隨著劉少杰深入調查，偶像新星關子盈、金牌經理人蘇嘉年、演員安安、名模富太梁菲雅，四位女明星同樣有殺人嫌疑。
夏無雙望著李耀天的遺照，臉上只有冷冽的笑容，只道出一切是他咎由自取。
原來李耀天在幕後主使其同父異母弟弟李耀誠藉經營酒吧為名，威逼利誘女明星，為富豪貴賓提供性招待服務，滿足自己醜陋變態的私慾。
夏無雙發現身邊好閨蜜被李耀天控制，就連她的外甥女關子盈，也難逃李耀天魔掌，選擇自殺解脫一生。她選擇與警察劉少杰合作，聯手瓦解李耀誠經營的黑暗酒吧王國。一眾女星重獲自由，夏無雙卻發現殺害李耀天的人，竟然就是…
資料或影片來源：原文刊於新假期