楊茜堯傳雙失被Out 《家族榮耀》續集《家族繼承者》女主角由胡杏兒頂上
楊茜堯冇得留低 老公羅子溢變大反派
監製梁家樹近日接受傳媒訪問，確認將會開拍第二部「家族」系列劇集，但指並非《家族榮耀》續集，而是全新故事，劇名為《家族繼承者》，男主角將由林峯擔任，羅子溢則會變成劇中大反派，此外第一輯《家族榮耀》的演員中，大部份演員包括黃浩然、許紹雄等都有得留低，但女主角楊茜堯則有指因為有其他工作計劃，而未能參演這部劇集。
張曦雯傳有份參演《家族榮耀》續集
《家族榮耀》續集《家族繼承者》據知將於下月正式在馬來西亞開拍，之前曾傳出會採用原班人馬拍攝，但現在除了楊茜堯冇得留低外，同樣是《家族榮耀》主角的張智霖、熊黛林、李彩樺和郭政鴻，亦未有出現在今次演員聚會的相片上。此外張曦雯（Kelly）早前曾透露將於5月前往馬來西亞拍攝一部劇集，因此有傳她亦是這部劇集的演員之一。
網民紛紛對楊茜堯冇份主演《家族榮耀》續集表示可惜，留言指：「無楊怡，無興趣睇」、「楊枱 is better」、「沒有楊怡就沒有神韵」等等。
楊茜堯冇埋《新聞女郎》女主角
近年鬧「花旦荒」鬧得熱烘烘的TVB，早前傳出為救亡，重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊茜堯回「娘家」拍劇，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。對於鍾澍佳開新劇《新聞女郎》，楊茜堯接受傳媒訪問時，坦言雙方曾接觸過，不過未有落實，她稱所有機會都有可能，現時想專心湊小朋友，如果有好劇本都仲想拍劇。
李施嬅頂上做馬國明前度
上月《新聞女王》已開拍，原定搵楊茜堯飾演的角色，現在則由李施嬅（Selena）頂上，她表示自己一直是「新聞主播」題材作品的粉絲，亦好期待與多年未有合作的佘詩曼再次合作。據知她所飾演的角色，將會是馬國明的前女友。
楊茜堯曾稱想專心湊小朋友
楊茜堯在2015曾因為不肯續約被無綫雪藏，直到2016年正式約滿效力了17年的無綫，離巢後她主力在內地和舞台劇方面發展。過去多年無綫都不停邀請她回巢，2017年曾以部頭合約拍了《再創世紀》。往後楊茜堯兩年抱兩，細仔在前年12月中出世，她想集中心力在家庭上，最後一套演出的劇集為內地與無綫的合拍劇《家族榮耀》。
楊茜堯《家族榮耀》忠變奸出色過《美麗戰場》陳瀅
楊茜堯於去年頭播的無綫劇《家族榮耀》將演技發揮得淋漓盡致，在劇集中一開始不爭不搶的她，最終為了自己的利益亦全面進行反擊，楊茜堯更掉低車禍壓於車廂中的丈夫黃浩然，一個人逃離現場，眼白白睇住個老公被炸死！繼而拋下一句「你要攞走我所有嘢，就唔好怪我」！楊茜堯由忠變奸的演繹明顯出色過陳瀅《美麗戰場》的表現，可惜被無視。
楊茜堯入行24年樣子不停進化！
楊茜堯在早期有份演出的劇集中都能看出她的五官精緻，尤其是古裝扮相如《大唐雙龍傳》、《怪俠一枝梅》、《再生緣》等都極具仙氣，令當年的她人氣一時無兩。
其實楊茜堯自出道以來都已經係標準美人相。不過到2010年時期開始，有網民發現楊茜堯外表在進化的，鼻頭更開始往外伸，因此被網民取笑為「木偶鼻」。
公屋出身幫母親倒垃圾過活
楊茜堯都有過坎坷過去，自細在沙田沙角邨長大，因為父親在她兩歲的時候過身，所以都是靠母親獨自養大楊茜堯兩姐妹。楊茜堯從小亦非常孝順，會為了減輕母親負擔，與母親一起派傳單、倒垃圾過活。
從路人甲開始做到視后
中五畢業後，楊茜堯便馬上報讀TVB藝員訓練班後入行。楊茜堯在入行後從零開始，由無對白的路人甲開始做起，到之後才憑在劇集《婚前昏後》中飾演張可頤妹妹一角，而開始為人熟悉。在2003年，入行4年的楊茜堯終於開始獲得《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》、《宮心計》等多個重頭劇的演出機會。楊茜堯入行十三年勇奪「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」、「我最喜愛的電視女角色」和「最佳女主角」等獎項，成為TVB史上唯一包攬所有女演員獎項的女藝人。
婚後淡出做少奶奶
楊茜堯在2016年嫁給老公羅子溢後誕下一對仔女，並且搬到比華利山別墅，一家四口經常在社交平台大曬溫馨日常生活。婚後的楊茜堯亦開始減產，專心留家相夫教子。近年才開始再次復出拍劇，去年年初楊茜堯憑在《家族榮耀》飾演大反派「甄芯」再次攀上事業高峰！
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