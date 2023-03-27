楊茜堯傳雙失被Out 《家族榮耀》續集《家族繼承者》女主角由胡杏兒頂上

楊茜堯（原名楊怡）早前傳出未能孖余詩曼拍《新聞女王》，是因為要接拍梁家樹監製的《家族榮耀》續集，但近日這部《家族繼承者》的演員陣容曝光，當中女主角變成胡杏兒而非楊茜堯，有指是因為楊茜堯有其他工作計劃，而未能參演這部劇集，但至今一直未有其新動向的消息。