楊茜堯二次產後修身成功 激罕晒腰分享紮肚秘技
楊茜堯 展現修身成果
楊茜堯這兩年忙於生B變得低調，去年12月秘密誕下細仔後，要照顧一對年幼子女更加深居簡出，今日她突然在社交網上載了兩張極養眼的近照，身穿白色貼身短上衣，露出一大截腰腹，照片中的楊茜堯在短短5個月已經修身成功，變回索媽。
楊茜堯 全靠紮肚極速修身
楊茜堯留言透露產後修身的方法，因為生完第二胎忙於湊仔，真係無時間打理自己，她在文中多次向一間美容公司致謝，表示多謝該公司的紮肚服務令她重拾完美身形，平時甚少更新社交網的楊茜堯，今次如此大方露腰，唔通係做埋代言人？
揚言疫後出山搵奶粉錢
暫時做全職媽媽的楊茜堯，湊仔女親力親為，雖然辛苦但她亦非常享受親子樂，好趁這段時間學習做一個稱職的媽媽。楊茜堯與老公羅子溢已達成兩年抱兩的心願，早前楊茜堯表示兩個夠晒數，如無意外應該唔會再生。楊茜堯表示唔會息影，為了搵奶粉錢，儲多個錢讓仔女有舒適生活，疫情後她計劃返內地商演及去外地登台，有好劇本都想出去拍劇，順便可以休息一下。
楊茜堯生完大女拍《家族榮耀》 木偶鼻再成焦點
楊茜堯為搵奶粉錢，生完大女復出之作《家族榮耀》，被不少網民指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。
網友：就嚟似夏蕙姨
在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。
重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技
楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。
讀者留言