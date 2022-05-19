楊茜堯二次產後修身成功 激罕晒腰分享紮肚秘技

現年42歲的楊茜堯（前名楊怡）先後為老公羅子溢（前名羅仲謙）誕下一女一子，湊夠一個「好」字，兩年抱兩肚皮又漲又縮就最受罪，所以產後楊茜堯努力修身。今日楊茜堯在社交網激罕晒出穿上貼身Tee的近照，唔止上圍升級，身形仲fit過做女時。