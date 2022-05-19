楊茜堯

楊茜堯二次產後修身成功 激罕晒腰分享紮肚秘技

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現年42歲的楊茜堯（前名楊怡）先後為老公羅子溢（前名羅仲謙）誕下一女一子，湊夠一個「好」字，兩年抱兩肚皮又漲又縮就最受罪，所以產後楊茜堯努力修身。今日楊茜堯在社交網激罕晒出穿上貼身Tee的近照，唔止上圍升級，身形仲fit過做女時。

楊茜堯 楊茜堯2016年與羅子溢結婚，2020年2月和2021年12月先後誕下女兒和兒子，湊成「好」字。
楊茜堯2016年與羅子溢結婚，2020年2月和2021年12月先後誕下女兒和兒子，湊成「好」字。（圖片來源：[email protected]_yeung）

楊茜堯 展現修身成果

楊茜堯這兩年忙於生B變得低調，去年12月秘密誕下細仔後，要照顧一對年幼子女更加深居簡出，今日她突然在社交網上載了兩張極養眼的近照，身穿白色貼身短上衣，露出一大截腰腹，照片中的楊茜堯在短短5個月已經修身成功，變回索媽。

楊茜堯 楊茜堯產後5個月極速修身激罕大晒平坦小腹與纖腰。
楊茜堯產後5個月極速修身激罕大晒平坦小腹與纖腰。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 有網民指楊怡瀲似李施嬅。
有網民指楊怡瀲似李施嬅。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 網民大讚楊茜堯好Fit。
網民大讚楊茜堯好Fit。（圖片來源：[email protected]_yeung）

楊茜堯 全靠紮肚極速修身

楊茜堯留言透露產後修身的方法，因為生完第二胎忙於湊仔，真係無時間打理自己，她在文中多次向一間美容公司致謝，表示多謝該公司的紮肚服務令她重拾完美身形，平時甚少更新社交網的楊茜堯，今次如此大方露腰，唔通係做埋代言人？

楊茜堯 另一張近照更凸顯楊茜堯的升級上圍。
另一張近照更凸顯楊茜堯的升級上圍。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 楊茜堯分享她的修身方法，不忘為美容公司賣賡廣告。
楊茜堯分享她的修身方法，不忘為美容公司賣賡廣告。（圖片來源：[email protected]_yeung）

揚言疫後出山搵奶粉錢

暫時做全職媽媽的楊茜堯，湊仔女親力親為，雖然辛苦但她亦非常享受親子樂，好趁這段時間學習做一個稱職的媽媽。楊茜堯與老公羅子溢已達成兩年抱兩的心願，早前楊茜堯表示兩個夠晒數，如無意外應該唔會再生。楊茜堯表示唔會息影，為了搵奶粉錢，儲多個錢讓仔女有舒適生活，疫情後她計劃返內地商演及去外地登台，有好劇本都想出去拍劇，順便可以休息一下。

楊茜堯 兩年抱兩的楊茜堯，即使陀B期間都keep得好好，冇水腫之餘四肢仲好纖幼。
兩年抱兩的楊茜堯，即使陀B期間都keep得好好，冇水腫之餘四肢仲好纖幼。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 楊茜堯個肚皮經歷兩次脹縮，難免會有鬆弛，所以產後要好好護理。
楊茜堯個肚皮經歷兩次脹縮，難免會有鬆弛，所以產後要好好護理。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 楊茜堯表示湊仔雖辛苦，但她非常享受，不過都要有Me Time讓自己休息。
楊茜堯表示湊仔雖辛苦，但她非常享受，不過都要有Me Time讓自己休息。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 已為一子一女之父的羅子溢，努力拍劇賺錢養家。
已為一子一女之父的羅子溢，努力拍劇賺錢養家。（圖片來源：[email protected]_yeung）

楊茜堯生完大女拍《家族榮耀》 木偶鼻再成焦點

楊茜堯為搵奶粉錢，生完大女復出之作《家族榮耀》，被不少網民指她在劇中的鼻樑變得更高、鼻翼位置收窄，鼻頭也變得圓潤，疑似經歷了再度進化。

楊茜堯入行多年來由於鼻形變化太大，令她的鼻子有「木偶鼻」之稱。
楊茜堯入行多年來由於鼻形變化太大，令她的鼻子有「木偶鼻」之稱。（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）

網友：就嚟似夏蕙姨

在《家族榮耀》第3集，楊茜堯發現劇中老公黃浩然有私生子，兩人坐在床上演出一場對手戲時，燈光從側邊射向楊茜堯，卻被發現她的鼻樑非常透光，令網民紛紛質疑她的鼻樑中充滿填充物，並留言說「太透了吧？」、「 真係好透」、「透光嗰下幾恐怖」、「出道時個鼻仲靚」、「就嚟似夏蕙姨」等等。

楊茜堯同劇中老公黃浩然坐在床上談心，燈光由側邊射向楊茜堯，卻意外令她的鼻樑透光。
楊茜堯同劇中老公黃浩然坐在床上談心，燈光由側邊射向楊茜堯，卻意外令她的鼻樑透光。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
雖然這段戲份不算長，但明顯見到楊茜堯鼻樑中有透光的部分。
雖然這段戲份不算長，但明顯見到楊茜堯鼻樑中有透光的部分。（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
楊茜堯 去年尾撐甩囡囡，與老公羅子溢到內地拍劇，劇中楊怡陀住大肚喪跑避開車輛爆炸一幕觸目驚心。
楊茜堯對上一部作品已是2018年的《再創世紀》，有網友指她在新劇的喊戲和3年前在《再創世紀》中的表情一樣，獲眾多網友力撐她演技已達巔峰，又指她喊戲好有感染力，這張大肚狂奔劇照更被網民惡搞P成萬能圖。（圖片來源：《家族榮耀〉預告片截圖）

重溫楊茜堯堅稱有高鼻全靠化妝奇技

楊茜堯由95年出初道時的扁扁大鼻妹，進化成如今高鼻妹，但楊茜堯仍堅稱變靚靠化妝，更曾邀請女記者出手捏鼻，力證自己無隆鼻。

02年《流金歲月》的楊茜堯仍屬包面人，同時亦鼻扁扁。
02年《流金歲月》的楊茜堯仍屬包面人，同時亦鼻扁扁。（圖片來源：新傳媒照片庫）
有相爲證，04年尚在起步階段的楊茜堯，鼻子扁而大；但四年後慢慢上位連鼻頭厚度亦上埋位。
有相爲證，04年尚在起步階段的楊茜堯，鼻子扁而大；但四年後慢慢上位連鼻頭厚度亦上埋位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊茜堯 08年向高空發展。
08年向高空發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2011年在《點解阿Sir系阿Sir》擔正的楊茜堯，個鼻比08年又高咗，但當事人仍堅稱係靠化妝奇技。
2011年在《點解阿Sir系阿Sir》擔正的楊茜堯，個鼻比08年又高咗，但當事人仍堅稱係靠化妝奇技。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊茜堯2012年憑《名媛望族》封視后，咬劉松仁嘴唇一幕令人印象深刻，亦突顯出其高挺鼻樑。
楊茜堯2012年憑《名媛望族》封視后，咬劉松仁嘴唇一幕令人印象深刻，亦突顯出其高挺鼻樑。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯、微博@網劇家族榮耀、《家族榮耀》發相及截圖、[email protected]_yeung、新傳媒照片庫

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