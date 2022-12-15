男親女愛 │ 楊茜堯21歲清純樣獲網民激讚 用13年從跑龍套做到視后！
楊茜堯21歲《男親女愛》演接待員 清純舊樣獲激讚
由黃子華、鄭裕玲播出的經典劇集《男親女愛》近日在TVB重播，不少觀眾都留意到飾演接待員一角的是視后楊茜堯。當年只有21歲的楊茜堯眉清目秀、樣貌青澀，不少網民都表示幾乎認不出她，亦有網民表示認為當年外表未升級的她更加靚女：「當年男親女愛楊怡真是好靚女」、「當年未整個樣好過依家」、「以前幾自然幾順眼靚女」等。
楊茜堯《家族榮耀》忠變奸出色過《美麗戰場》陳瀅
楊茜堯於今年頭播的無綫劇《家族榮耀》將演技發揮得淋漓盡致，在劇集中一開始不爭不搶的她，最終為了自己的利益亦全面進行反擊，楊茜堯更掉低車禍壓於車廂中的丈夫黃浩然，一個人逃離現場，眼白白睇住個老公被炸死！繼而拋下一句「你要攞走我所有嘢，就唔好怪我」！楊茜堯由忠變奸的演繹明顯出色過陳瀅《美麗戰場》的表現，可惜被無視。
楊茜堯入行23年樣子不停進化！
楊茜堯在早期有份演出的劇集中都能看出她的五官精緻，尤其是古裝扮相如《大唐雙龍傳》、《怪俠一枝梅》、《再生緣》等都極具仙氣，令當年的她人氣一時無兩。
其實楊茜堯自出道以來都已經係標準美人相。不過到2010年時期開始，有網民發現楊茜堯外表在進化的，鼻頭更開始往外伸，因此被網民取笑為「木偶鼻」。
網民票選楊茜堯最靚時期：都係早期最靚
隨著今年年初《家族榮耀》得熱播，有網民發起投票，票選出楊茜堯哪個時期最漂亮，網民都一致認為她出道早期最漂亮，不但仙氣十足更帶有一點鄰家女孩感。
同時有網民指她除了鼻子外，連蘋果肌也整得太過突兀不自然，不明白為什麼她要令臉部再進化。
公屋出身幫母親倒垃圾過活
楊茜堯都有過坎坷過去，自細在沙田沙角邨長大，因為父親在她兩歲的時候過身，所以都是靠母親獨自養大楊茜堯兩姐妹。楊茜堯從小亦非常孝順，會為了減輕母親負擔，與母親一起派傳單、倒垃圾過活。
從路人甲開始做到視后
中五畢業後，楊茜堯便馬上報讀TVB藝員訓練班後入行。楊茜堯在入行後從零開始，由無對白的路人甲開始做起，到之後才憑在劇集《婚前昏後》中飾演張可頤妹妹一角，而開始為人熟悉。在2003年，入行4年的楊茜堯終於開始獲得《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》、《宮心計》等多個重頭劇的演出機會。楊茜堯入行十三年勇奪「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」、「我最喜愛的電視女角色」和「最佳女主角」等獎項，成為TVB史上唯一包攬所有女演員獎項的女藝人。
婚後淡出做少奶奶
楊茜堯在2016年嫁給老公羅子溢後誕下一對仔女，並且搬到比華利山別墅，一家四口經常在社交平台大曬溫馨日常生活。婚後的楊茜堯亦開始減產，專心留家相夫教子。近年才開始再次復出拍劇，今年年初楊茜堯憑在《家族榮耀》飾演大反派「甄芯」再次攀上事業高峰！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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