楊茜堯為小珍珠辦生日派對 38歲「童顏女神」罕現身被誤認係羅子溢女兒
廣告
45歲楊茜堯（前名：楊怡）與羅子溢（前名：羅仲謙）近日為愛女小珍珠舉辦生日派對，場面溫馨熱鬧。楊卓娜、樂瞳、賈曉晨、陳山聰、麥雅緻、楊秀惠、馬賽、陳智燊、李漫芬等圈中好友紛紛到場祝賀，星光熠熠。然而，38歲前TVB小花樂瞳的久違露面意外成為焦點，不少網友表示認不出她，甚至有人誤以為她是楊茜堯的女兒，笑稱她「一晚長大」。
38歲樂瞳分享靚相 懷念昔日拍劇時光
樂瞳在IG上貼出生日會照片，感性寫道：「生日會全程都冇見到壽星女🤣🤣🤣但多謝珍珠妹妹令到我又可以參加一年一度的聚會🤡🎂見到好多舊同事，好掛住以前同大家開工嘅日子 真係回憶番曬嚟」。她幽默提到未能與壽星女小珍珠合影，卻因這場聚會重逢舊同事，勾起對昔日拍劇的美好回憶。
樂瞳童顏美貌 被誤認係楊怡女兒
小珍珠的生日會在內地小紅書引發熱烈討論，曾被譽為「童顏女神」的樂瞳因久未拍劇而備受關注。網友留言五花八門，有人驚呼：「樂瞳完全唔同咗樣，係咪整過？」，也有人認為：「美顏開得太盡了呱，你唔發覺其他人個樣都變咗咩？」
更有網友誤會：「我以為穿蝴蝶結那個是楊怡女兒呢，看了一下寫着5歲女兒，我就說怎麼那麼大了」。不過，亦有粉絲讚道：「樂瞳是不是沒結婚沒生孩子？看着跟十幾年前一樣，有種年輕人才有的朝氣」、「樂瞳以前經常拍𡃁妹角色」，對她的凍齡外貌和青春氣息表示讚賞。
樂瞳與富二代交往生活奢華單身後祈緣心切
樂瞳早年被傳與內地富二代David交往，期間生活奢華，入住豪宅並頻繁周遊列國，但據說因她過分高調炫耀，終致二人分手。去年，她公開透露自己已恢復單身，並積極四處祈求良緣。
38歲樂瞳米芝蓮餐廳食飯派福利
樂瞳自從離開TVB後曾推出寫真集，再轉型化身成為飲食旅遊KOL的她經常子啊社交平台大派福利。去年5月到哥本哈根一間米芝蓮餐廳吃飯的她，身穿一身性感晚裝，獲網民大讚凍齡又性感！
網民熱議樂瞳凍齡祕訣
樂瞳的影片一出街，隨即引來大批網民熱烈的討論。網民們紛紛留言讚美她的好身材和年輕外貌，並且好奇她是如何保持得如此年輕：「件衫會唔會太癲」、「多謝你維持世界和平」、「Love your dress」、「條裙太殺，正呀」等。
圖片來源：IG@loktungcilla資料或影片來源：原文刊於新假期