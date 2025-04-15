楊茜堯為小珍珠辦生日派對 38歲「童顏女神」罕現身被誤認係羅子溢女兒

45歲楊茜堯（前名：楊怡）與羅子溢（前名：羅仲謙）近日為愛女小珍珠舉辦生日派對，場面溫馨熱鬧。楊卓娜、樂瞳、賈曉晨、陳山聰、麥雅緻、楊秀惠、馬賽、陳智燊、李漫芬等圈中好友紛紛到場祝賀，星光熠熠。然而，38歲前TVB小花樂瞳的久違露面意外成為焦點，不少網友表示認不出她，甚至有人誤以為她是楊茜堯的女兒，笑稱她「一晚長大」。