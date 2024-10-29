楊茜堯冧曬高顏值仔女寫真 全家福騷超強大基因獲激讚！
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45歲楊茜堯（前名楊怡）2016年與羅子溢（前名羅仲謙）拉埋天窗，並先後於2020年及2021年誕下大女小珍珠，以及細仔Eden。早前楊茜堯就同老公羅子溢帶住一對仔女去影童年寫真，楊茜堯隨後仲冧爆大曬成品，超高顏值嘅一家引來唔少圈中好友同網民讚好！
楊茜堯冧曬高顏值仔女寫真
楊茜堯早前在社交平台曬出一對仔女嘅童年寫真，並配文表示：「第一次帶他們影童年寫真，雖然天氣很熱，但意想不到的是，馬騮仔很合作，攝影師哥哥姐姐更是專業，在笑聲和汗水之中捕捉了你們最甜美，天真爛漫的一刻」更感性稱「時光匆匆，一不小心 你們便長大了」
相中小珍珠同Eden笑得十分爛漫，而且兩姐弟嘅顏值都十分高，家姐小珍珠睇落就似足媽媽楊茜堯，細佬Eden則係似足爸爸羅子溢，完全係高顏值一家！
楊茜堯仔女可愛爆燈獲激讚
楊茜堯曬出一對仔女嘅寫真除咗有唔少圈中好友包括朱千雪、黃翠如、胡杏兒以及張寶兒等讚好外，亦引來大批網民留言：「遺傳曬爸爸媽媽嘅基因，果然超級靚女同靚仔」、「簡直就係你哋嘅迷你版」、「好漂亮，好可愛，兩個小孩的顏值都好高」、「一家人都顏值爆燈」、「承傳咗爸爸媽媽樣咁靚！」、「完全感受到基因的強大了」
撰文：東方新地圖片來源：ig@tavia_yeung