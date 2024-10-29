楊茜堯冧曬高顏值仔女寫真 全家福騷超強大基因獲激讚！

45歲楊茜堯（前名楊怡）2016年與羅子溢（前名羅仲謙）拉埋天窗，並先後於2020年及2021年誕下大女小珍珠，以及細仔Eden。早前楊茜堯就同老公羅子溢帶住一對仔女去影童年寫真，楊茜堯隨後仲冧爆大曬成品，超高顏值嘅一家引來唔少圈中好友同網民讚好！

