楊茜堯6歲女兒被讚「靚好似AI咁」 小珍珠公主裙亮相生日派對 一部位似足媽咪
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楊茜堯與羅子溢的6歲大女「小珍珠」羅翊心提前慶祝生日，一身《魔雪奇緣》Elsa公主裙亮相夢幻派對，五官標緻仙氣十足。圈中好友林芊妤更驚嘆小珍珠「靚好似AI咁」，而洪永城見愛女與羅子溢兒子玩得投契，即時化身嚴肅岳父緊張守護，現場賓客笑破肚皮。小珍珠現正就讀國際學校，父母已為其海外升學路鋪排妥當。
小珍珠《魔雪奇緣》造型驚艷全場
楊茜堯與羅子溢為即將於4月16日踏入6歲的愛女「小珍珠」羅翊心提前舉辦盛大生日派對，現場以《魔雪奇緣》為主題，佈置大量藍白色氣球配精緻雪花裝飾。小珍珠穿上閃閃發亮的淡藍色Elsa公主裙，頭戴閃亮小皇冠，手持七彩波板糖，活脫脫就是從童話故事走出來的小公主。她的五官越來越標緻，一雙精靈大眼睛與媽媽楊茜堯一模一樣，完美遺傳了高挺鼻樑和甜美笑容。
楊茜堯感性祝福女兒童話開始
楊茜堯在社交平台感性發文為女兒送上真摯祝福：「生日快樂，我們親愛的珍珠。六歲，是童話開始的年紀。願妳眼裡有星辰，心裡有山海，被世界溫柔以待，也勇敢奔赴美好。謝謝妳讓我們平凡的日子變得閃閃發亮。願妳一生平安喜樂，自在成長。」字裡行間充滿對女兒無限愛意，令人動容。貼文引來鍾嘉欣、黃翠如等多位圈內好友祝賀，林芊妤更驚嘆：「Wah 你個女靚好似AI咁，全家都係靚仔靚女！」
羅子溢楊茜堯為子女海外升學鋪路
小珍珠現正就讀幼稚園高班，今年升讀小一，父母早已為其教育路作周詳規劃。楊茜堯透露會以國際學校為目標，認為入學程序相對簡單，讀書壓力亦較小。羅子溢更表示有留意香港的新加坡國際學校，希望讓子女先入讀作為過渡，日後安排他們前往新加坡升學。他認為新加坡教育制度嚴謹有序不會過度放任，治安良好且地理位置鄰近香港，方便往返探望，正好符合他們對子女教育的期望。陪讀分工方面，羅子溢負責中文功課，楊茜堯則主力綜合科目，另聘請專人透過遊戲方式陪伴子女學習普通話和英語。
圖片來源：Instagram@tavia_yeung資料或影片來源：原文刊於新假期