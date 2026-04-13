楊茜堯6歲女兒被讚「靚好似AI咁」 小珍珠公主裙亮相生日派對 一部位似足媽咪

楊茜堯與羅子溢的6歲大女「小珍珠」羅翊心提前慶祝生日，一身《魔雪奇緣》Elsa公主裙亮相夢幻派對，五官標緻仙氣十足。圈中好友林芊妤更驚嘆小珍珠「靚好似AI咁」，而洪永城見愛女與羅子溢兒子玩得投契，即時化身嚴肅岳父緊張守護，現場賓客笑破肚皮。小珍珠現正就讀國際學校，父母已為其海外升學路鋪排妥當。