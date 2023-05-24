楊茜堯 羅子溢

楊茜堯貼「嬲嬲」稱失望 爆seed怒斥有人講大話 網民揣測離婚暗湧

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藝人楊茜堯（前名：楊怡）在2016年嫁給老公羅子溢（前名：羅仲謙）後誕下一對仔女，一家四口生活美滿，不過今日（24日）楊茜堯突然在IG貼上一個「嬲嬲」圖案，仲嬲爆咁講一段說話，令唔少網民揣測離婚暗湧。

楊茜堯 羅子溢 羅子溢上月有晒出同細女慶祝生日的合照。
羅子溢上月有晒出同大女慶祝生日的合照。（圖片來源：[email protected]

楊茜堯：當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢

楊茜堯爆seed表示：「當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢！！！ 一次又一次，講大話甩大牙，我唔出聲唔代表我唔知，唔好問我唔會答你！」從字面看來，楊茜堯非常憤怒，但未有講發生咩事，不過唔少網民問是否被老公羅子溢激親，又有人揣測鬧離婚。

楊茜堯 羅子溢 楊茜堯貼出大大個「嬲嬲樣」圖案，怒斥有人講大話。
楊茜堯貼出大大個「嬲嬲樣」圖案，怒斥有人講大話。（圖片來源：[email protected]
楊茜堯 羅子溢 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]

婚後淡出做少奶奶

楊茜堯在2016年嫁給老公羅子溢後誕下一對仔女，並且搬到比華利山別墅，一家四口經常在社交平台大曬溫馨日常生活。婚後的楊茜堯亦開始減產，專心留家相夫教子。近年才開始再次復出拍劇，去年年初楊茜堯憑在《家族榮耀》飾演大反派「甄芯」再次攀上事業高峰！

楊茜堯 羅子溢 楊茜堯 楊茜堯在2016年嫁給老公羅子溢後誕下一對仔女。
楊茜堯在2016年嫁給老公羅子溢後誕下一對仔女。（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 羅子溢 楊茜堯 一家人經常在社交平台大曬溫馨日常！
一家人經常在社交平台大晒溫馨日常！（圖片來源：[email protected]_yeung）
楊茜堯 羅子溢 楊茜堯 一家四口狂晒幸福！
一家四口狂晒幸福！（圖片來源：微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯）

楊茜堯冇埋《新聞女郎》女主角

近年鬧「花旦荒」鬧得熱烘烘的TVB，早前傳出為救亡，重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊茜堯回「娘家」拍劇，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。對於鍾澍佳開新劇《新聞女郎》，楊茜堯接受傳媒訪問時，坦言雙方曾接觸過，不過未有落實，她稱所有機會都有可能，現時想專心湊小朋友，如果有好劇本都仲想拍劇。

楊茜堯 羅子溢 無綫 惜日在《宮心計》一劇中明爭暗鬥，劇外亦因為爭獎不和，13年後佘詩曼和楊茜堯今次會否齊齊回巢合體？
昔日在《宮心計》一劇中明爭暗鬥，劇外亦因為爭獎不和，13年後佘詩曼和楊怡被指齊齊回巢合體，最後可能泡湯。 （圖片來源：無綫《宮心計》劇照）

楊茜堯曾稱想專心湊小朋友

楊茜堯在2015曾因為不肯續約被無綫雪藏，直到2016年正式約滿效力了17年的無綫，離巢後她主力在內地和舞台劇方面發展。過去多年無綫都不停邀請她回巢，2017年曾以部頭合約拍了《再創世紀》。往後楊茜堯兩年抱兩，細仔在前年12月中出世，她想集中心力在家庭上，最後一套演出的劇集為內地與無綫的合拍劇《家族榮耀》。

楊茜堯 羅子溢 佘詩曼 楊茜堯與老公羅子溢育有一對可愛子女，家庭生活幸福美滿。
現階段楊茜堯口講話想專心家庭，始終前年尾細仔才出世，不過她亦唔排除會復出拍劇。（圖片來源：[email protected]_yeung）

從路人甲開始做到視后

中五畢業後，楊茜堯便馬上報讀TVB藝員訓練班後入行。楊茜堯在入行後從零開始，由無對白的路人甲開始做起，到之後才憑在劇集《婚前昏後》中飾演張可頤妹妹一角，而開始為人熟悉。在2003年，入行4年的楊茜堯終於開始獲得《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》、《宮心計》等多個重頭劇的演出機會。楊茜堯入行十三年勇奪「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」、「我最喜愛的電視女角色」和「最佳女主角」等獎項，成為TVB史上唯一包攬所有女演員獎項的女藝人。

楊茜堯 羅子溢 楊茜堯 在2003年首次獲得「飛躍進步女藝員」後，開始有機會演重頭劇！
在2003年首次獲得「飛躍進步女藝員」後，開始有機會演重頭劇！（圖片來源：TVB截圖）
楊茜堯 羅子溢 楊茜堯 2009年憑《名媛望族》范子妤首次獲封視后
2009年憑《名媛望族》范子妤首次獲封視后（圖片來源：TVB截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yeung、微博@楊怡TaviaYeung是楊茜堯

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