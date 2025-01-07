萬千星輝頒獎典禮2024｜視后5強熱門 楊茜堯呼聲最高 仲有超強黑馬！
萬千星輝頒獎典禮2024目錄
《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣：喊戲「愈嚟愈有張力」
胡定欣在《巾幗梟雄之懸崖》飾演「七爺」鄧桂嬋，在劇集拍攝之前就不被睇好，在劇集播出後，網民對胡定欣的評價兩極，部分網民認為胡定欣演技不錯，只是劇情問題；亦有網民認為胡定欣未能演出女主的霸氣，更指胡定欣在劇中的表現與鄧萃雯極為相似。
胡定欣在其中一集「玩命俄羅斯輪盤」表現亦相當出色，極有層次地演繹出對於自己分分鐘會喪命的恐懼，到了第四發子彈時眼淚像瀑布般流下來一幕更是別具感染力，完全感受到眼淚都可以「愈嚟愈有張力」！
《婚後事》陳自瑤：首次做女主贏盡好評
《婚後事》自播出後引爆網絡熱話的，而女主角陳自瑤更贏盡網民一致好評，全套劇集亦已爆出不少經典場口及對白。陳自瑤在《婚後事》中首次擔任女主，不少網民都被她的爆發性演技經驗：「TVB 給陳自瑤一個視后吧」、「講真，Yo今次真心俾到我驚喜，拍多啲劇啦，期待下部」、「本色出演，請一直狠下去」。
《黑色月光》楊茜堯：大騷演技展現視后功力
《黑色月光》改寫自韓劇《黑色榮耀》，而楊茜堯在劇中就飾演復仇手段毒辣的女主角「余滿月Moon姐」。楊茜堯在劇中多次憑精湛的演技獲得網民激讚，網民更是楊茜堯無論哭戲、微表情還是眼神都盡顯視后功力，睇好佢憑《黑色月光》再奪視后：「楊怡哭戲太好了 看圖片都想哭的程度」、「悲慘表情教科書」。
《企業強人》張曦雯：「告別獨白戲」晒淒美喊功
今年張曦雯（Kelly）憑3劇入圍「最佳女主角」的提名，最後憑《企業強人》成功打入最後十強。張曦雯入行以來五度參演「強人系列」，其中一集張曦雯隻身遠赴外國醫病的「告別獨白戲」亦相當感人，忍淚向世代物流送上祝福之餘，還哽咽地向三人逐一告別，期間一度激動得雙唇顫抖，場面相當感人，不少網民看畢無不心痛留言：「宋翹真的是騙了不少眼淚」，並大讚Kelly演技一部比一部進步，力推Kelly有實力坐穩女一位置之餘，還大讚宋翹角色的立體及善良度有助Kelly入屋！
《企業強人》龔嘉欣：層次式演技完美展現
同樣以《企業強人》入圍「最佳女主角」最後十強的龔嘉欣，在劇中就以演技成功突圍。龔嘉欣在劇中飾演物流大灣區營運總監「方芳」，在其中一集在得失劇中爸爸過世時，演技大爆發，一連串經歷情緒高低起伏演繹，龔嘉欣都拿捏得非常到位，惹哭觀眾，甚至有內地網民指TVB欠龔嘉欣一個視后寶座！