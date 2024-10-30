楊茜堯改名另有一個極浪漫說法 唔係迷信咁簡單 盤點改名後大紅大紫11位藝人
楊茜堯再解釋改名原因
昨日（29日），茜堯在小紅書平台發布新片，為《黑色月光》作宣傳，並藉機再次說明改名一事：「其實改名字是一種緣分，寶寶出生以後，希望我們寶寶的未來會更好，身體也更健康，所以我們就有這個決定，但係不是說迷信。」
楊茜堯認同網民另一極浪漫說法
另外，她也提到有一個網民的說法令她覺得很有心思，原來這位網民認為，楊茜堯中的「茜」在國語發音與羅仲謙的「謙」字相近，而羅子溢的「溢」字國語發音則與楊怡的「怡」字相近，所以二人的新名字屬於「你中有我，我中有你」，非常浪漫，她很喜歡這個說法，也是一個美麗的巧合。
盤點改名後大紅大紫11位藝人
1）楊茜堯、羅子溢
楊茜堯和羅子溢在2016年結婚、2020年四月誕下囡囡羅翊心，並在同年的11月26日同步出po宣布齊齊改名。楊怡變楊茜堯，羅仲謙則成為羅子溢。據知楊茜堯和羅子溢是在經歷各種轉變為家人更好而決定。原本已經非常出名的兩位，在改名後繼續穩坐一線小生花旦之位，繼續大紅大紫。
2）林峯
最近憑《九龍城寨之圍城》再次爆紅的林峯，原本出生於廈門，林峯原名為林匯文，其後改名做林逸峰，直至98年加入藝員訓練班前，改藝名叫林峯，演而優則唱，星途暢旺。
3）炎明熹
「星夢人氣王」炎明熹（Gigi）自參加《星夢傳奇》獲得冠軍後聲名大噪，出演《聲生不息》後在內地人氣再度急升。原名為「王佳恩」的炎明熹，去年因為父母為「佳恩」的名字太普遍兼容易被寫成「佳思」，再加上她覺得爸爸給出的名字自己都不太喜歡，所以父母請術數師改新名，在改名後獲獎無數！
4）李佳芯
原名李嘉馨，2012年Ali轉投無綫時順手改埋新名李佳芯。李佳芯在改名後迅速戲劇組，更坐穩一線花旦之列，雖然近年疑似被TVB雪藏，曝光率大跌，但依然無損李佳芯在網民中的地位。對於改名的原因，李佳芯就解釋指是美術老師幫手改名，希望從此身體健康。
5）劉德華
縱橫演藝圈40年的劉德華，原來在出道前曾經用過「劉福榮」這名字。雖然出生時取名為「德華」，但在求學時期一度改學名為「福榮」，在畢業後就再改為劉德華，自此在娛樂圈一帆風順！
6）梁競徽
叫慣佢唯唯嘅梁烈唯，於2019年初元旦日宣布改名梁競徽。梁競徽在改名後北上發展，除了秘密登台之外，亦非常活躍於社交平台，時不時分享在內地的生活片段。
7）王菲
樂壇天后王菲亦曾改名3次，早年她隨母親夏桂影的姓氏，取名叫夏林，直至15歲跟回父親姓氏叫做王菲，後來她到香港開始發展歌唱事業，就改名為王靖雯，一直到1994年再由王靖雯改回為王菲，而當時她的歌唱事故非常順利，因此就決定繼續用王菲這個名字。
8）蕭正楠
蕭正楠原名蕭錦麟，名字係蕭爺爺希望孫仔能像魚兒一樣自由暢泳一生悠然。而02年做歌星入行，唱片公司就再找相士改名，有指因五行欠木，所以改名為「正楠」。而今時今日的蕭正楠亦穩坐 TVB 一線小生之位，愈撈愈掂。
9）吳卓羲
原名為吳兆棠的吳卓羲，據知是因 為94年12月1日，在公主道發生一宗三死兩傷嚴重交通意外中大難不死，及後改名轉運，之後事業愈見暢旺，近年在內地更風頭一時無兩！
10）王浩信
今時今日視帝王浩信的名響噹噹，其實做歌手出身、在新疆烏魯木齊市出世、童年至隨父母移居香港，王浩信原名其實叫王昊。
11）陳柏宇
睇開陳太符曉薇YouTubeChannel實知道，Leanne成日開口埋口大聲呼喝老公做「陳廣偉」，係呀，呢個至係陳柏宇真名！06年出道時，唱片公司嫌個名太娘改咗，連原本英文名Ivan都改埋叫Jason。