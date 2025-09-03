TVB綠葉楊證樺街頭救人獲網民洗版激讚 近年轉行保安背後另有原因
楊證樺善心救人 街頭熱心舉動惹熱議
昨日有市民在元朗阜財街目擊一幕感人場面，年長伯伯受傷倒地，楊證樺即時上前協助，並用自己的腳撐起傷者，讓大家大為感動。不少網民於「元朗友」群組分享此事，紛紛高度讚揚他的善心和正能量，形容他不只是啟德體育園「型」，更是元朗街頭的「好人代表」。
網民激讚由演員到保安正能量人生
事件曝光後，楊證樺被不少網民激讚「由啟德型到元朗」，力讚其專業及善心兼備。有人留言形容他「人品勝過明星」、「保安身份比幕前更有價值」。除了事業上的新嘗試，楊證樺與沈可欣的恩愛互動亦被焦點捕捉，夫妻同框畫面成為港圈新話題。保安崗位雖然辛苦，但兩人彼此支持，展現正能量與家庭溫情，成為市民心目中的模範夫婦。
謝霆鋒演唱會楊證樺做保安被狂集郵
楊證樺轉行咗保安之後，經常被網民集郵。在早前謝霆鋒一連四日演唱會原來由楊證樺的旗下公司負責保安工作，有不少網民見到他在現場維持秩序時，都忍不住上前求合照，楊證樺都表現得好親民來者不拒，連《中年好聲音3》評審周國豐在睇騷前，亦有捉實楊證樺合照留影，並大讚他：
認真做事嘅男人係⋯⋯最。有。型！
經常喺電視劇見到嘅佢…
另一身份～保安公司老闆 楊證樺
#楊證樺
#謝霆鋒進化演唱會
#EvolutionNicLive
#啟德
TVB綠葉楊證樺轉行做保安？真實身份曝光 網民力撐：都係搵食啫！
現年49歲的楊證樺早前被發現穿著一身保安造型，出現在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽中，引起不少網民熱烈討論，有網民更好奇地詢問他：「唔做TVB啦？」引起網民熱議，有不少網民紛紛都以為楊證樺已經轉行，力撐他：「人哋腳踏實地返工又關你事？」、「都係搵食啫！」、「演員係一份職業保安都係一份職業，最緊要係做好每一份工作」、「職業無分貴賤，加油」、「好爸爸好男人，撐！」、「正當職業，有錢搵，夠擔當」、「之前公司人工咁奀，依家分分鐘仲家高～」、「做看更好過係大台做茄喱啡」、「大台嘅人工養自己都未夠！唔做多份點有可能養家？」等。
楊證樺真實身份原來係保安公司老闆
不過楊證樺就澄清他並未離開演藝圈，而是與商業夥伴合作投資了多個生意，包括一家保安管理公司，在七人欖球賽期間，楊證樺的保安公司就負責啟德體育園的保安工作，他不僅是公司的老闆，還擔任公共關係科的代表，親自到場館監場，更表示能夠參與國際大型活動，覺得非常自豪和滿足。
賽事結束後，他在社交網站上表示「任務完成」，可以鬆一口氣，從相片中可見，他的太太沈可欣和兩名兒子也有到現場表達支持。除了在演藝界的活躍表現，楊證樺還涉足多種商業投資，包括動物醫院、美容店以及廚具和食品等行業，展現出他的商業才能。
楊證樺孖老婆沈可欣做《愛回家》綠葉
楊證樺不僅是TVB的常駐演員，還曾在多部劇集中留下深刻印象，例如近日播出的《奪命提示》、《痞子無間道》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》及《異空感應》等，此外他還在《愛回家》飾演「Dr. Man」，每次劇中有睇醫生的情節，都會見到他的身影，而他的太太沈可欣則是《愛回家》的常駐角色「Rebecca」。
而講到楊證樺入行以來最為人熟知的角色，是在2010年劇集《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演「宮崎少佐」一角，當年為了演好日本軍官一角，即使只得9句日文對白，楊證樺亦做足功課，搵日文老師逐粒音惡補，甚至主動提出帶老師去監場，其敬業態度曾獲得該劇監製李添勝公開讚揚。
楊證樺已加入無綫29年
現年49歲的楊證樺（Man）原名余浩文，曾用名林梓傑，在美國生世香港長大，14歲已開始做童星拍亞視劇，亦曾做舞蹈藝人，於1996年在紐約全球華人新秀歌唱大賽中奪冠後，同年他回流香港加入無綫，入讀藝員訓練班，一直拍劇至今。
2014年，楊證樺在參演劇集《再戰明天》時，與同齡的沈可欣開始拍拖，並於2015年結婚。在2016年，沈可欣以40歲高齡誕下大仔楊宏志（Eugene），2018年再誕下細子楊宏信（Sean），之後楊證樺就話怕太太辛苦，所以兩個夠晒數，唔會再追多個囡囡。