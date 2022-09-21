48歲楊采妮在新加坡被「野生捕獲」白髮素顏街坊Look獲讚優雅自在

現年48歲，舊稱「玉女接班人」的楊采妮（Charlie）於90年代風靡香港年輕人，是繼周慧敏之後的又一紅極一時的女神。楊采妮自2013年與拍拖多年的男友邱韶智結婚後移居新加坡，育有一對孖生仔，偶爾才亮相幕前。近日有一名新加坡女網民在一間平民餐廳「捕獲」Charlie，照片流出後網民盛讚楊采妮雖然年華老去但風采依然。