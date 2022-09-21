48歲楊采妮在新加坡被「野生捕獲」白髮素顏街坊Look獲讚優雅自在
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現年48歲，舊稱「玉女接班人」的楊采妮（Charlie）於90年代風靡香港年輕人，是繼周慧敏之後的又一紅極一時的女神。楊采妮自2013年與拍拖多年的男友邱韶智結婚後移居新加坡，育有一對孖生仔，偶爾才亮相幕前。近日有一名新加坡女網民在一間平民餐廳「捕獲」Charlie，照片流出後網民盛讚楊采妮雖然年華老去但風采依然。
該新加坡女網民在社交平台發文指自己日前日前外出到一間平民餐廳食飯時，巧遇楊采妮，該網友見楊采妮打扮樸素，身穿白色上衣及牛仔褲、夾腳拖鞋到餐廳用膳，但仍被她一眼望出。該網友大讚楊采妮氣質優雅，當她知道被認出後，就向該網友微笑示好，毫無架子。
與邱韶智復合後組家庭
楊采妮在90年代紅遍中港台，在1997年為愛情引退，與新加坡籍男友邱韶智合作開辦形象顧問與製作公司，不過後來公司生意嚴重虧損，兩人在2003年一度分手，楊采妮後來復出幕前，並澄清兩人分手與金錢無關。8年後，兩人復合，於2013年結婚定居新加坡，4年後誕下一對孖仔，分別是Ignatius和Aloysius。
雙胞胎1歲生日邀姐妹出席
定居新加坡嘅靚星媽楊采妮，當年為雙胞胎兒子Ignatius同Aloysius 搞1歲生日派對，更邀請了好姊妹梁詠琪、李心潔、許茹芸出席，佢哋帶埋仔女同老公飛去新加坡。李心潔事後都有喺fb貼圖兼留言，佢話：「兩位小兄弟提早慶生，難得讓我們有機會從四方八面飛來相聚。感動，愉快，歡樂的時光真美好。」
淡出娛樂圈
楊采妮近年只拍過兩齣電影《小Q》及台灣電影《嗨！神獸》，另有寫作出書、寫劇本，生活轉趨低調。去年5月剛度過47歲生日的她於Facebook曬出全家福，獲網友大讚美麗如昔。