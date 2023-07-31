楊鎧凝赴日大改造 剪髮參考1位日本人氣女星 結果…
楊鎧凝「變髮」參考呢位日本女星
近日（28日）剛踏入15歲楊鎧凝在社交網表示：「祝我自己日日都咁開心 PS:TNC西日本電視台採訪Celine剪頭髮節目已於昨晚播出。」其後，楊鎧凝昨日晒出一段被日本電視台採訪的片段，講到楊鎧凝同家人一齊遊日，楊鎧凝仲打算去日本的髮型屋剪髮，換個新look示人，她全程用一口流利日語對答，十分厲害！她更表示想似日本人氣女星橋本環奈的髮型。經過一輪改造後，楊鎧凝新look髮尾剪短唔少，仲留咗減齡齊陰，望落可愛了不少，她亦感到很滿意！
「美心妹妹」楊鎧凝被指同馬德鐘撞樣 高EQ回應
楊鎧凝早前與家人出席《屁屁偵探電影：天才惡人屁屁亞蒂 + 夢幻的巨無霸番薯批慶典》首映禮，被網民指長大後不但身型有所改變，連外貌也改變了不少，似足馬德鐘：「個頭咩事咁乾」；亦有網民力撐女大十八變很正常：「其實個變化係合理嘅，佢依家個樣根本就係開始似返爸爸、媽媽」。對於網民的說法，她表示認同，並回應傳媒，指每個人長大後樣貌都會不同，所以她四歲同14歲都會唔同，回應被部分網民大讚EQ十分高。
楊鎧凝爆紅影響生活 媽媽面對流言蜚語
楊鎧凝三歲時已成為童星，入行已有11年，憑美心廣告爆紅，最高峰時期拍了超過20個廣告，被封做「廣告小天后」。她更獲邀拍TVB劇集，曾出演過《愛我請留言》、《陪著你走》、《來自喵喵星的妳》、《機場特警》。楊太表示當年很多人找女兒拍廣告原因，是因為快速又不用修輯相片，當時覺得女兒喜歡做，又做得開心，不介意讓女兒過早踏入社會。
不過由於她從小就備受關注，或多或少影響到日常生活，楊太說：「小學嗰陣知道你喺邊間學校讀，個個都知道，（有啲人）真係會喺學校門口等你…你唔知，嗰陣你同我講：『點解個姐姐同我哋一齊搭車？』」她也記得對方是位中學生：「佢問我：『可唔可以上你屋企玩？』」一般人看到她都會拍照，難免會影響到學校，楊太說：「以前試過有啲記者會喺開學時，會喺學校門口拍攝邊個返緊學，可能唔太習慣。」
童星的身分不但對她的學生生活造成影響，就連楊太也聽到各種流言蜚語，曾被網民指借女賺錢：「（話我）成日唔畀佢返學，成日要佢去拍嘢，要佢搵錢。我哋小學已經開始減少拍攝，（廣告）老是常出現都無辦法，我哋無乜點拍嘢。開心就唔會開心，以前都會覺得要平反，但其實依家你睇個網絡世界，平反只會愈描愈黑，你每講一件事，別人再針對你第二件事，我覺得只要平淡過去就算」。
因寫真一事淡出幕前
2015年，六歲的楊鎧凝曾推出過寫真集，警方當年介入調查，攝影師最終致歉。有人指責楊太，但亦有人覺得只是小題大做。楊太反擊指每個家長都會保護自己小朋友，她都不例外：「我成日睇住佢拍嘢，唔會唔保護佢，長大咗（對事情）略知一二，話畀佢聽，佢聽完就算。如果個個都咁認真處理，我諗好多人會有抑鬱。」最後楊太在楊鎧凝的社交平台上回應事件。慢慢地因為楊鎧凝要專注學業，就減少了幕前演出。
大個女變KOL接廣告
現年14歲的楊鎧凝跟普通中學生一樣，有很多興趣，如跳芭蕾舞、爵士舞，偶爾亦會打壘球及學溜冰，不論學什麼活動，班上也有同學認得她。
逐著年齡漸長，她的臉型也愈來愈長，外表成熟不少，仍有一雙大眼睛，帶點少女味。升上中學後，她身高約1.5米，她媽媽Katherine指她比同齡同學矮小，所以一直密密做運動，如拉筋、體操、打籃球、網球、乒乓球、璧球及游泳等，希望幫女兒增高。
雖然楊鎧凝近年專心學業，已減少拍戲，但有仍有經營社交平台，現時她的facebook專頁已超過20萬人讚好，非常厲害。如今她轉型成為KOL，曾與酒店、網店、遊樂場等合作，不時獲邀出席公開活動，又狂接廣告，經常於社交平台撰文分享不同類型的產品，仲附上心得。
楊鎧凝曾向網民推介一間美容公司，她親身上陣做針清facial，把過程全部拍低，還大方公開前後對比圖。只見她長了不少暗瘡、酒米，已經開始步入青春期。
滿口流利日文曾自爆感情煩惱
楊鎧凝曾獲TVB藝人方紹聰邀請，在他的YouTube節目《約女Yama嗲》做嘉賓。當時她騷了一口流利日文，令方紹聰驚訝不已，原來她平時很愛上YouTube聽日文歌、睇日文卡通片，邊聽邊睇邊學。
另外，楊鎧凝自爆小學三年級時曾有追求者，對方送上一封情信給她，裡面寫著「我鍾意你」，非常簡單直接。至於她在小學一年級時都有曾經暗戀過其他人：「佢成日幫我，我成日做班長，老師成日叫我做好多事，佢就會幫我手。有次暑期作業我諗住老師唔睇就亂寫，佢冇啦啦行埋嚟幫我擦晒佢，然後教我點做。」未知他們升中後，有沒有再碰頭，還是各散東西呢？
圖片來源：楊鎧凝facebook、instagram
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！