楊鎧凝赴日大改造 剪髮參考1位日本人氣女星 結果…

現年15歲的「美心妹妹」Celine楊鎧凝從三歲起已是廣告界寵兒，因拍攝美心廣告爆紅，後來更參演多套電視劇集。其後因寫真集一事而慢慢淡出幕前，專注學業。近日她在社交網更新近況，還分享一段被日本電視台採訪的片段，Celine去日本「變髮」換新look，仲大爆參考咗一位日本女星的髮型！