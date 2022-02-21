武俠電影鼻祖楚原逝世享年87歲 曾被方逸華批評不懂電影藝術
楚原一生曾執導逾120套電影
楚原生於1934年10月8日，原名張寶堅，父親為粵語片演員張活游，妻子為南紅。年輕時，楚原曾與導演李翰祥、胡金銓及張徹被喻為「四大帥」，是香港武俠電影的鼻祖，其一生執導的作品超過120部，代表作包括《可憐天下父母心》，以及《大丈夫日記》和《七十二家房客》、《玉女添丁》等。1990年代加入TVB，主演的瘋狂處境喜劇《卡拉屋企》大受歡迎，近年亦於TVB深宵時段重播。而對上一次公開露面，已經是2018年於《香港電影金像獎》上獲頒「終身成就獎」，當時他上台笑指人生無常，更笑言自己受之有愧，同時不忘勉勵大家繼續追夢：
回首半生青衫人老，在漫長人生中，有開心時候，困難日子都唔少，人生大概都係失意倍多如意少。
我破咗香港賣座紀錄，老闆即刻同我簽新合同，人工加十倍，個個都話我係香港最幸福嘅導演；十幾年後我嘅戲唔賣錢喇，拍完幾部仆街片，到拍《天龍八部》，開鏡前一日，方逸華小姐出來撕咗張通告，話唔畀拍，入到寫字樓第一句就問我，邊個畀你拍《天龍八部》？蝕咗本你有得賠咩？仲話我根本唔懂電影藝術，唔識拍電影，於是個個話我係邵氏公司最難堪嘅導演。
但係人生呢兩個字，就係歡聲、淚影四個字砌成，冇乜奇怪，任何人無論昨日幾風光、幾失意，聽日天光一樣要起身做番一個人，繼續生活落去，明天總比昨天好，呢個就係人生！
唔講你唔知，人生原來同打麻雀一樣，有東南西北風，你打到北風時又是另一個人生，如果你好似我咁，老到無得撈喇，後生要剩番個錢呀，老到好似我咁，連終身成就獎呢個老人牌都拎埋，咁你就應該，應該咩呀……應該管它天下千萬事，閒來輕笑兩三聲！到老嘅時候，無論外面發生咩事，管它喜怒哀樂，管它恩怨情仇，全部都當佢係菩提、明鏡，笑吓就算，古今多少事，都付笑談中。最後我送畀大家，我鍾意嘅幾句說話，
當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你就可以好驕傲同自己講，你無負此生！
《楚原之夜2017》
2017年，圈中一大班後輩曾為楚原慶祝生日，雖然當時他表示當天並非他的生日，不過難得一班圈中老友聚會，楚會都非常高興，出席的圈中名人包括有著名導演劉偉強、余安安、狄龍等等。
回顧楚原的生平
｜59年 楚原當時非常俊俏
楚原55年以筆名秦雨投身編劇工作，59年以楚原之名初任導演拍攝謝賢、南紅合演嘅《湖畔草》，相中嘅楚原約莫廿零歲，英俊帥哥極具小生相。
紅星爸張活游
楚原喺著名粵語片紅星爸爸張活游影響下加入電影圈，64年因股東吳回退股同白燕息影，兩父子要獨力經營「山聯影業公司」，堅持拍攝家庭倫理同反封建電影。
｜64年 最後合作
「華南影后」白燕(中)64年宣布息影，最後一部電影係山聯第六部作品《瘋婦》，並親任監製兼同張活游(右)合演，套戲由楚原執導，三人最後一次合作成為佢哋代表作之一。
｜67年 迎娶南紅
粵語片紅星南紅56年加入光藝製片公司時，認識正跟秦劍學編劇同導演嘅楚原，兩人相戀九年喺64年底訂婚，67年10月28日結婚，兩人結婚超過半世紀係圈中模範夫妻。
｜69年 現身解畫
69年楚原執導由太太南紅、曾江、朱江、沈殿霞、狄娜等合演嘅《冷暖青春》，電影一開場楚原就坐喺命案現場講解套戲嘅內容，手法喺當年嚟講相當新穎。
｜72年 老友記李小龍
「一代武神」李小龍經常到邵氏探班兼同兒時好友楚原敍舊，呢張72年6月影嘅相，楚原到嘉禾片場探正拍攝《猛龍過江》ending決戰嘅李小龍班，兩人見面即握手展示友誼。
｜83年 睇中偉仔
83年8月楚原喺公開場合遇上梁朝偉，表示睇中對方打算合作，結果85年離開邵氏嘅楚原，開拍喜劇電影《花心紅杏》就搵咗偉仔做男主角夥拍鍾楚紅同夏文汐。
｜85年 演大毒梟
楚原嘅電影代表作，係85年《警察故事》畀成龍亡命式緝捕嘅大反派毒梟朱滔，演得夠奸，ending被由商場七樓跳燈飾鋼管落地嘅成龍瘋狂追擊令人印象難忘。
｜91年 加入TVB
91年楚原轉戰電視圈加入無綫，首部劇集係時裝處境瘋狂喜劇《卡拉屋企》，劇中演退休差佬黃家景，口頭禪係「古語有云」，係個蠱蠱惑惑師奶仔性格嘅大細路，「白頭佬」形象深入民心。
｜92年 卡拉拜年
92年初電視劇《卡拉屋企》一眾演員左起:李婉華、黎海珊、鄭敬基、盧宛茵、楚原、秦煌、吳鎮宇同觀眾拜年，楚大導更親寫福字揮春，好傳統咁倒轉擺寓意「福到」。
｜96年 經典如來佛祖
除「白頭佬」外，楚原另一經典電視角色，係將張衞健演嘅孫悟空，困喺五指山嘅如來佛祖，喺96、98年版《西遊記》兩次飾演法力無邊嘅佛祖。