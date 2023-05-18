《極度俏郎君》被封「世紀膠劇」 保錡踩劇本難明 自認演得衰：唔係太想拍

保錡有份主演的ViuTV劇集《極度俏郎君》已經播完，雖然有宣萱同黑哥姜皓文擔大旗，劇集依然反應麻麻，更被網友評為「世紀膠劇」，日前保錡上網台節目做嘉賓，與主持人床哥邊打機邊傾偈，提及《極度俏郎君》劣評如潮，保錡竟自爆根本唔想拍，亦唔明劇本講乜，仲和議可以當《愛回家》咁睇，認真倒米！