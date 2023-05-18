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《極度俏郎君》被封「世紀膠劇」 保錡踩劇本難明 自認演得衰：唔係太想拍

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保錡有份主演的ViuTV劇集《極度俏郎君》已經播完，雖然有宣萱同黑哥姜皓文擔大旗，劇集依然反應麻麻，更被網友評為「世紀膠劇」，日前保錡上網台節目做嘉賓，與主持人床哥邊打機邊傾偈，提及《極度俏郎君》劣評如潮，保錡竟自爆根本唔想拍，亦唔明劇本講乜，仲和議可以當《愛回家》咁睇，認真倒米！

保錡 保錡上床哥的直播節目，又打機又傾偈，玩足3個幾鐘。
保錡上床哥的直播節目，又打機又傾偈，玩足3個幾鐘。（圖片來源：[email protected]

保錡自認唔係專業演員

保錡日前上網紅床哥的YouTube頻道做直播，有份在《極度俏郎君》客串的床哥對ERROR四子逐一評價，笑言193就最不問世事，只想快拍快收工，保錡直言：「實情係每日我都唔知拍緊啲咩…我呢啲唔專業嘅演員，好正常，每日都想快啲收工！」

保錡 《極度俏郎君》於上周五12日)播完，不過收視與口碑都麻麻。
《極度俏郎君》於上周五(12日)播完，不過收視與口碑都麻麻。（圖片來源：ViuTV圖片）
保錡 劇中主要演員。
劇中主要演員。（圖片來源：ViuTV圖片）

保錡全劇只用一個表情

當床哥提及已播完的《極度俏郎君》定位一定係膠劇，保錡更加滔滔不絕：「衰呀！衰！我演得衰，每次演大頭我都係交死一個表情同戲…其實我唔係太想做，所以Keep住交呢個戲，一嚟就七情上面好大力，個劇本係咁寫，我諗咗好耐點演繹，個角色一見到人就講：『你係咪要隻揪呀？』叫人隻揪一定係好大力叫，所以一定要用呢個表達…」

保錡 保錡即席示範如何揣摩劇中角色，仲話場場戲都係交同一個表情。
保錡即席示範如何揣摩劇中角色，仲話場場戲都係交同一個表情。（圖片來源：[email protected]
保錡 保錡話自己有個摩打交戲嘴。
保錡話自己有個摩打交戲嘴。（圖片來源：[email protected]

保錡解釋唔想拍原因

床哥指出網民封《極度俏郎君》「世紀膠劇」好垃圾，全因唔理解劇情需要，床哥還在直播中導讀劇情，建議大家可以重看，當《愛回家》睇會舒服些，保錡亦同意：「我都唔明！拍完都唔知拍過啲咩？不過亦有人話好睇，出街大讚演得出色好笑，係家庭觀眾鍾意套劇表達夠直率，唔使諗野，唔使諗劇情，即係結局一齊BBQ，食餐飯，家庭觀眾好鍾意呢啲…係囉！估唔到我做得咁差都咁好睇，因為我做得差，之前唔想做原因係知道自己做得差，驚影響到人哋眼睛…」之後保錡話自己的演技其實係抄張家輝，又不停教觀眾做自己最拿手的摩打嘴！

保錡 保錡心直口快，直認好唔想拍呢套劇。
保錡心直口快，直認好唔想拍呢套劇。（圖片來源：[email protected]

《極度俏郎君》衰四宗罪

以ViuTV的原創劇來看，《極度俏郎君》的演員陣容與幕後班底都唔弱，奈何播出後反應與收視都未如理想，可分為4大致命原因。

保錡 保錡與床哥叫大家當《極度俏郎君》係《愛回家》咁睇，其實《愛回家》係TVB收視保證，根本唔同路數點比？
保錡與床哥叫大家當《極度俏郎君》係《愛回家》咁睇，其實《愛回家》係TVB收視保證，根本唔同路數點比？（圖片來源：TVB）
保錡 《極度俏郎君》無聲無息播完，掀起唔到任何迴響。
《極度俏郎君》無聲無息播完，掀起唔到任何迴響。（圖片來源：ViuTV圖片）

1.TVB式大團圓結局

觀眾普遍覺得故事節奏頗慢，劇情亦好一般，結局好「TVB作風」，唔知同監製係來自TVB的陳翹英有冇關係，觀眾有時睇到一頭霧水，難有墜入感。保琦的感情線仲離奇，原來佢在拍攝最後一日先知自己會與骨妹小玉(Crystal梁又仟飾演)有感情戲，仲有向星爺致敬的的對白及情節，都好無厘頭。

保錡 劇集結尾，Crystal梁又仟送咗本「黯然銷魂掌」秘笈俾保錡，好多人都唔明點解！
劇集結尾，Crystal梁又仟送咗本「黯然銷魂掌」秘笈俾保錡，好多人都唔明點解！（圖片來源：ViuTV圖片）

2.冇一個角色彈起

劇集成功唔多唔少要靠演員，有指《極度俏郎君》男女主角的年輕版由[email protected][email protected]演出，二人基本上冇乜發揮空間，表現令人失望，當中Candy爆樽一幕更令人睇到有啲尷尬，至於ERROR四子飾演的「四大金光」一開始已經甚有「鄧腳Feel」，去到中段先有得發揮搞笑本能推動劇情。

保錡 男女主角的年輕版由Phoebus@P1X3L與Candy@COLLAR演出。
男女主角的年輕版由[email protected][email protected]演出。（圖片來源：ViuTV圖片）
保錡 ERROR四子在劇中非常無聊，都係做番自己負責搞笑。
ERROR四子在劇中非常無聊，都係做番自己負責搞笑。（圖片來源：ViuTV圖片）

3.姜皓文極度浮誇

身為男主角的黑哥姜皓文，全套劇都以浮誇演技演出，當中一幕對住杯好多年都冇飲過的奶茶喜極而泣，嗰種表情over到，真係得佢做到！

保錡 入獄多年的黑哥望住杯奶茶好感動！
入獄多年的黑哥望住杯奶茶好感動！（圖片來源：ViuTV圖片）
保錡 望咗好耐仲流晒眼淚，好浮誇！
望咗好耐仲流晒眼淚，好浮誇！（圖片來源：ViuTV圖片）

4.宣萱冇驚喜又做「人質女王」

最後一個失敗原因可能係搵宣萱做女主角，雖然52歲仲Keep到外貌與身形十年不變，不過阿姐表情都係好單一，最叻瞪大對眼，而且去到ViuTV都難逃被綁架一劫，不愧為「人質女王」。

保錡 宣萱的演技與其外表一樣，十年如一日。
宣萱的演技與其外表一樣，十年如一日。（圖片來源：ViuTV圖片）
保錡 宣萱無論去到邊個台都要被綁架。
宣萱無論去到邊個台都要被綁架。（圖片來源：ViuTV圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_p0k1、ViuTV圖片

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