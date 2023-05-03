極度俏郎君｜第一代邦民女梁又仟變身俏骨妹 再與姜皓文拍檔 曾傳出不倫戀
《極度俏郎君》梁又仟 超級童顏演盡年輕＋中年版
在《極度俏郎君》中，梁又仟飾演在「別苦溫泉」工作的骨妹（按摩女郎）小玉，有不少戲份，更是劇中唯一一人分飾角色年輕版及現代版的演員，獲網民大讚凍齡有術。原來現年42歲的Crystal，入行已有20年，她接受傳媒訪問時，亦笑言監製、導演可能是看中她有童顏這個特質，連ERROR第一次見到她，都即時詢問她到底幾多歲。
2012年姜皓文傳背妻偷嗒梁又仟 劇中英雄救美
2012年，梁又仟曾參演港視劇集《警界線》，在劇中與姜皓文飾演一對歡喜冤家，經常鬥嘴，被指鬥出真感情，當時有劇組工作人員透露：「黑仔同Crystal有唔少對手戲，拍咗幾日，佢哋兩個已經好熟，黑仔成日拉住Crystal對戲，黑仔知Crystal鍾意poodle狗，成日俾啲狗仔相Crystal睇，又喺片場細聲講大聲笑，點會無嘢？」而當時姜皓文已有老婆殷寧（前名金慧英）。
曾被本刊直擊一碗麵兩份食
當年本刊亦曾影到Crystal同姜皓文一齊撐枱腳食飯時態度親暱，一碗麵兩份分，又互相夾餸俾對方，毫不介意互吞對方口水，但面對記者提問，Crystal就口窒窒指兩人只是朋友：「佢gentlemen幫我夾餸啫！我當佢哥哥，佢成日教我做戲，一有時間就對戲。」而姜皓文就表示：「就算我夾餸俾佢，都冇乜問題啫！車佢只係順路，同佢多對方手戲，咪熟絡咗！」
2018年再合作拍網絡電影
而姜皓文和Crystal除了今次在《極度俏郎君》中再合作外，原來在姜皓文有份主演的2021年網絡電影《重案行動之搗毒任務》中，Crystal亦有份參演一角，飾演重案組警察何美寶，而這部網絡電影已是在2018年疫情前所拍，女主角是劉芷希。
2004年首度登場做第一代邦民女
梁又仟（Crystal）前名梁寶琪，2003年畢業自港大翻譯及地理系，02年未畢業已簽入Stareast成為模特兒，並與雷凱欣及呂盈盈組成少女樂隊3G，出過1隻EP唱片叫《我要造勢》，可惜組合很快便解散，到04年，Crystal更以24歲之齡擔任第一代邦民女（Crystal），當年曾以高貴大方的專業形象迷盡少男心。
《冥冥之中》、《心靈師》兩度與李天翔合作
2012年，Crystal加盟香港電視，開始轉型做演員，演過多部劇集如《警界線》、《夜班》及《開腦儆探》等，她在受訪時亦大讚香港電視當年曾安排她上藝員訓練班，教她做戲和說話的技巧。近年除了《極度俏郎君》外，她又為ViuTV參演過劇集《冥冥之中》和《心靈師》，這兩部劇集中，她都不約而同與李天翔有對手戲。
Dry足三年幾急都急唔嚟
除了演戲外，近年Crystal還不斷進修，成為禪繞畫註冊導師。感情方面，Crystal透露自己目前已經單身了三年幾，曾經心急過想結婚生仔，但現在認為急都急唔嚟，唯有相信緣份。
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