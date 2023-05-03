極度俏郎君

極度俏郎君｜第一代邦民女梁又仟變身俏骨妹 再與姜皓文拍檔 曾傳出不倫戀

最新娛聞
東方新地

廣告

「第一代邦民女」梁又仟（Crystal，前名梁寶琪）近日在ViuTV劇集《極度俏郎君》中化身俏骨妹小玉，由04年便開始擔任「邦民女」的她，不經不覺已經42歲，但憑著一副童顏，仍在劇中演盡小玉的年輕版及中年版，不過再次與「黑仔」姜皓文合作的梁又仟，原來11年前，曾經與對方傳過不倫戀！

極度俏郎君 Crystal日前難得po性感相，被網民誤會在《極度俏郎君》中將有性感演出！
Crystal日前難得po性感相，被網民誤會在《極度俏郎君》中將有性感演出！（圖片來源：[email protected]
極度俏郎君 其實Crystal以前做Model時期，都有過好索嘅一面，不過依家已經轉型，走文青女神路線！
其實Crystal以前做Model時期，都有過好索嘅一面，不過依家已經轉型，走文青女神路線！（圖片來源：新傳媒照片庫）

《極度俏郎君》梁又仟 超級童顏演盡年輕＋中年版

在《極度俏郎君》中，梁又仟飾演在「別苦溫泉」工作的骨妹（按摩女郎）小玉，有不少戲份，更是劇中唯一一人分飾角色年輕版及現代版的演員，獲網民大讚凍齡有術。原來現年42歲的Crystal，入行已有20年，她接受傳媒訪問時，亦笑言監製、導演可能是看中她有童顏這個特質，連ERROR第一次見到她，都即時詢問她到底幾多歲。

極度俏郎君 《極度俏郎君》中姜皓文和梁又仟有不少對手戲。
《極度俏郎君》中姜皓文和梁又仟有不少對手戲。（圖片來源：《極度俏郎君》劇照）

2012年姜皓文傳背妻偷嗒梁又仟 劇中英雄救美

2012年，梁又仟曾參演港視劇集《警界線》，在劇中與姜皓文飾演一對歡喜冤家，經常鬥嘴，被指鬥出真感情，當時有劇組工作人員透露：「黑仔同Crystal有唔少對手戲，拍咗幾日，佢哋兩個已經好熟，黑仔成日拉住Crystal對戲，黑仔知Crystal鍾意poodle狗，成日俾啲狗仔相Crystal睇，又喺片場細聲講大聲笑，點會無嘢？」而當時姜皓文已有老婆殷寧（前名金慧英）。

極度俏郎君 《極度俏郎君》中有一幕講到姜皓文為救被客人騷擾的小玉而挺身而出，英雄救美，獲網民大讚Man爆。
《極度俏郎君》中有一幕講到姜皓文為救被客人騷擾的小玉而挺身而出，英雄救美，獲網民大讚Man爆。（圖片來源：《極度俏郎君》截圖）
極度俏郎君 兩人原來早已相識。
兩人原來早已相識。（圖片來源：《極度俏郎君》截圖）
極度俏郎君 2012年Crystal加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中轉為短髮形象，飾演一名雙槍女賊，曾令人留下深刻印象。
2012年Crystal加盟香港電視並拍攝劇集《警界線》，在劇中轉為短髮形象，飾演一名雙槍女賊，曾令人留下深刻印象。（圖片來源：《警界線》截圖）
極度俏郎君 《警界線》中Crystal與姜皓文曾飾演一對歡喜冤家，經常鬥嘴，被指鬥出真感情。
《警界線》中Crystal與姜皓文曾飾演一對歡喜冤家，經常鬥嘴，被指鬥出真感情。（圖片來源：《警界線》截圖）

曾被本刊直擊一碗麵兩份食

當年本刊亦曾影到Crystal同姜皓文一齊撐枱腳食飯時態度親暱，一碗麵兩份分，又互相夾餸俾對方，毫不介意互吞對方口水，但面對記者提問，Crystal就口窒窒指兩人只是朋友：「佢gentlemen幫我夾餸啫！我當佢哥哥，佢成日教我做戲，一有時間就對戲。」而姜皓文就表示：「就算我夾餸俾佢，都冇乜問題啫！車佢只係順路，同佢多對方手戲，咪熟絡咗！」

極度俏郎君 2012年，Crystal曾被本刊直擊同姜皓文一齊撐枱腳，一碗麵兩份食。
2012年，Crystal曾被本刊直擊同姜皓文一齊撐枱腳，一碗麵兩份食。（圖片來源：新傳媒照片庫）
極度俏郎君 一碗麵食了差不多兩個鐘，最後黑仔再次表現man爆一面， 負責埋單。
一碗麵食了差不多兩個鐘，最後姜皓文再次表現man爆一面， 負責埋單，Crystal則含笑望著對方。（圖片來源：新傳媒照片庫）
極度俏郎君 姜皓文與金慧英自1999年結婚，之後曾經歷多次分分合合，但近年一直表現恩愛，不時公開放閃。
姜皓文與前亞視藝人殷寧自1999年結婚，兩人曾經歷過多次分分合合，但近年一直表現恩愛，不時公開放閃。（圖片來源：[email protected]_gorgor）

2018年再合作拍網絡電影

而姜皓文和Crystal除了今次在《極度俏郎君》中再合作外，原來在姜皓文有份主演的2021年網絡電影《重案行動之搗毒任務》中，Crystal亦有份參演一角，飾演重案組警察何美寶，而這部網絡電影已是在2018年疫情前所拍，女主角是劉芷希。

極度俏郎君 Crystal曾參演網絡電影《重案行動之搗毒任務》。
Crystal曾參演網絡電影《重案行動之搗毒任務》。（圖片來源：《重案行動之搗毒任務》劇照）
極度俏郎君 姜皓文是這部網絡電影的男主角之一。
姜皓文是這部網絡電影的男主角之一。（圖片來源：《重案行動之搗毒任務》海報）

2004年首度登場做第一代邦民女

梁又仟（Crystal）前名梁寶琪，2003年畢業自港大翻譯及地理系，02年未畢業已簽入Stareast成為模特兒，並與雷凱欣及呂盈盈組成少女樂隊3G，出過1隻EP唱片叫《我要造勢》，可惜組合很快便解散，到04年，Crystal更以24歲之齡擔任第一代邦民女（Crystal），當年曾以高貴大方的專業形象迷盡少男心。

極度俏郎君 梁寶琪最為人熟悉的是在2004年起為邦民日本財務擔任代言人
Crystal最為人熟悉的是在2004年起為邦民日本財務擔任代言人，她笑言不介「第一代邦民女」這個稱呼，因為起碼有嘢畀人記到。（圖片來源：廣告截圖）
極度俏郎君 大學畢業時的Crystal。
大學畢業時的Crystal。（圖片來源：新傳媒照片庫）
極度俏郎君 Crystal梁又芊曾與雷凱欣及Rie呂盈盈組成女子組合3G，G解作Generation新一代），當時定位係少女樂隊，曾經出過1隻唱片，叫《我要造勢》。
Crystal梁又芊曾與雷凱欣及Rie呂盈盈組成女子組合3G，G解作Generation（新一代），當時定位係少女樂隊，曾經出過1隻唱片，叫《我要造勢》。（圖片來源：新傳媒照片庫）

《冥冥之中》、《心靈師》兩度與李天翔合作

2012年，Crystal加盟香港電視，開始轉型做演員，演過多部劇集如《警界線》、《夜班》及《開腦儆探》等，她在受訪時亦大讚香港電視當年曾安排她上藝員訓練班，教她做戲和說話的技巧。近年除了《極度俏郎君》外，她又為ViuTV參演過劇集《冥冥之中》和《心靈師》，這兩部劇集中，她都不約而同與李天翔有對手戲。

極度俏郎君 2012年，Crystal在香港電視劇集《開腦儆探》中，和關楚耀有不少對手戲。
2012年，Crystal在香港電視劇集《開腦儆探》中，和關楚耀有不少對手戲。（圖片來源：《開腦儆探》劇照）
極度俏郎君 2015年，Crystal曾為許廷鏗歌曲《如你是我》擔任MV女主角。
2015年，Crystal曾為許廷鏗歌曲《如你是我》擔任MV女主角。（圖片來源：新傳媒照片庫）
極度俏郎君 去年在另一部ViuTV劇《冥冥之中》入面，Crystal與李天翔做一對。
去年在另一部ViuTV劇《冥冥之中》入面，Crystal與李天翔做一對。（圖片來源：[email protected]
極度俏郎君 早前ViuTV劇《心靈師》中Crystal飾演精神科總護士長，與飾演精神科部門總管的李天翔亦有對手戲。
早前ViuTV劇《心靈師》中Crystal飾演精神科總護士長，與飾演精神科部門總管的李天翔亦有對手戲。（圖片來源：[email protected]

Dry足三年幾急都急唔嚟

除了演戲外，近年Crystal還不斷進修，成為禪繞畫註冊導師。感情方面，Crystal透露自己目前已經單身了三年幾，曾經心急過想結婚生仔，但現在認為急都急唔嚟，唯有相信緣份。

極度俏郎君 戴眼鏡嘅Crystal，獲網民大讚好有文青女神Feel！
戴眼鏡嘅Crystal，獲網民大讚好有文青女神Feel！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《極度俏郎君》劇照及截圖、[email protected]、廣告截圖、《警界線》截圖、新傳媒照片庫、[email protected]_gorgor、《重案行動之搗毒任務》劇照及海報、《開腦儆探》劇照

讀者留言

熱門文章

 