極度俏郎君｜第一代邦民女梁又仟變身俏骨妹 再與姜皓文拍檔 曾傳出不倫戀

「第一代邦民女」梁又仟（Crystal，前名梁寶琪）近日在ViuTV劇集《極度俏郎君》中化身俏骨妹小玉，由04年便開始擔任「邦民女」的她，不經不覺已經42歲，但憑著一副童顏，仍在劇中演盡小玉的年輕版及中年版，不過再次與「黑仔」姜皓文合作的梁又仟，原來11年前，曾經與對方傳過不倫戀！