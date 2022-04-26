41歲樂基兒為仔慶生 全身贅肉好幸福 老公Ian白髮蒼蒼被誤認係世伯
樂基兒定居美國心廣體胖
樂基兒自17年與食品大亨Ian再婚後，逐步退出幕前，19年誕下囝囝Hunter後更全心相夫教子，做全職媽媽。產後的樂基兒並無刻意修身，去年由香港飛去美國定居，見她不時上載開心生活照上社交網，已不指一次被指肚凸凸孕味濃，但原來樂基兒只是心廣體胖。
樂基兒峇里島玩足成個月
上月中樂基兒為了慶祝囝囝Hunter3歲生日，全家飛去峇里島，玩足成個月，日前她公開了多張囝囝慶生照，錫到個仔燶的樂基兒花了不少心思，生日主題是囝囝喜歡的卡通人物Minions，41歲的樂基兒亦玩得好興奮，她在社交網留言：「Hunter生日快樂，真不敢相信你今天已經3歲了！媽媽和爸爸非常愛你，我們永遠能為你做的就是做最好的父母。急不及待地想和你一起度過今天。」
老婆圓咗老公老咗
樂基兒其中一張單人照是她拎住一抽氣球躺在草地上好興奮，身穿Tube Top連身衣的她肉感十足，畀人話幸福肥的樂基兒一於少理，翌日再po多一張身穿比堅尼的照片，呢張明顯有縮肚，一代名模依然對自己信心十足。此外樂基兒更分享了一家三口的最新合照，因為老公Ian白髮蒼蒼非常顯老，因此成為網民焦點，有網民直指Ian個樣好老，似樂基兒阿爸，甚至mean爆留言「唔愛黎明愛阿伯？」。原來Ian比黎明細7年，公道啲講，咁55歲的黎生又真係保養得幾好嘅！
全盛時期的樂基兒
樂基兒一索得男
樂基兒19年在社交網報喜一索得男，以英文留言：「我不能想像我的生命沒有了你。你的小手偷了我的心，你的雙腳與我同行。你是我生命中最好的事，我愛你Hunter E. Chu，我迫不及待地想與你共度餘生。感謝所有護士和醫生的照顧，以及大家送上的愛和溫暖祝福！」
樂基兒：你是我生命中最好的事
樂基兒指旅程並未結束：「即將開始另一章，是時候只與我的寶寶和家人建立聯繫！所以我暫時不會更新我的IG，因為現在是時候調整享受這個階段的每一刻了！」
樂基兒懷孕期間 確診患妊娠糖尿
妊娠糖尿病是懷孕期間最常見的代謝性疾病，發生率大概為10%，一般情況醫生會建議在懷孕第24至28周時，口服葡萄耐糖(飲糖水)進行測試，估唔到愛做運動又係名模出身的樂基兒都中招，她更在個人IG發表長文公布懷孕24周時被確診患有妊娠糖尿。
孕期內一波三折
樂基兒當年懷孕好小心飲食又保持運動，跑得跳得做得瑜伽更連倒立都難唔到佢，陀B六個月僅僅增磅22磅，繼懷孕初期有報道指樂基兒擔心曾經隆胸又拆彈，被閨密笑言患上「人奶驚恐症」 後，健康自律如樂基兒都一樣逃不過妊娠糖尿，好彩呢個準媽咪夠硬淨，公布消息時，已經戒口成功減去6磅!樂基兒一向敢作敢為又夠樂觀，照做運動同高難度瑜伽，頂住近七個月大肚玩埋引體上升，真正挑戰大肚婆極限。