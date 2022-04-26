41歲樂基兒為仔慶生 全身贅肉好幸福 老公Ian白髮蒼蒼被誤認係世伯

現年41歲的樂基兒Gaile，17年再婚嫁拍拖兩年的圈外男友Ian，18年宣布造人成功，囝囝Hunter E. Chu轉眼3歲。早前樂基兒全家飛去峇里島為兒子慶生，晒出全家福及自己的單人照，有個美滿家庭的樂基兒體形變圓潤，滿身散發出幸福氣息，而47歲的老公Ian就因為白髮蒼蒼，被網民誤認是樂基兒父親，更有人把Ian同55歲的黎明比較，指樂基兒「唔愛黎明愛阿伯」。