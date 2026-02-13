樂基兒銅鑼灣街頭性感現身力證狀態回春 霸氣反擊發福負評

樂基兒近年頻頻被傳媒和網民批評「發福走樣」，甚至有人形容前天王嫂「心廣體胖」、「虎背熊腰」，令不少粉絲為她抱不平。不過，日前她在銅鑼灣街頭進行拍攝工作時，以一身性感Deep V連身裙現身，完美身材和自信氣場瞬間「打臉」所有負評，證明自己狀態依然在線，甚至比當年更加迷人！