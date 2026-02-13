樂基兒銅鑼灣街頭性感現身力證狀態回春 霸氣反擊發福負評
樂基兒曾被酸民狠批發福崩壞
名模出身的樂基兒一向崇尚自然美，從不刻意修圖，但正因如此，她早前在社交平台分享的生活照或出席活動時被拍到的照片，偶爾會顯得面圓身形較為圓潤，隨即引來酸民瘋狂攻擊。有網民刻薄留言指她「日久失修」、「虎背熊腰」，甚至形容她狀態「大不如前」，與當年天王嫂的光輝形象相去甚遠。面對這些惡意評擊，樂基兒一向選擇少理會，繼續自信做自己，展現出成熟女性的從容態度。
銅鑼灣街頭開工重現巅峰名模氣場
日前，樂基兒在人來人往的銅鑼灣鬧市街頭進行拍攝工作，她身穿一件極具視覺衝擊力的性感Deep V連身裙，大方展現好身材，完全顛覆了外界對她「發福」的印象。最令人驚訝的是，在零濾鏡的動態影片中，鏡頭下的樂基兒四肢極為纖幼，鎖骨線條明顯，腰肢單薄，加上她標誌性的甜美笑容與自信步伐，舉手投足都散發著頂級名模的專業氣場，狀態甚至比婚前更加出色。
網民讚嘆樂基兒狀態回春勝當年
看到樂基兒在銅鑼灣街頭的真實狀態後，不少網民都大讚她「完全沒有發福跡象」，更有人留言表示「現在的狀態甚至比婚前更好」。有粉絲激動留言「真正的名模就是不一樣」、「健康性感美，無人能及」、「非常FIT，那些酸民可以收聲了」。樂基兒用實際行動證明，歲月不但沒有在她身上留下負面痕跡，反而讓她散發出更加成熟迷人的魅力，完美詮釋了什麼叫「越活越精彩」。
樂基兒二度離婚 兒子將由丈夫照顧
現年42歲的樂基兒（Gaile）於2012年和黎明離婚後，2017年再婚嫁拍拖兩年、從事有機食品生意的美籍商人Ian Chu（朱智豪），婚後定居美國的樂基兒戒酒戒蒲積極造人，終於2019年誕下囝囝Hunter E. Chu，但早前樂基兒在IG出Po暗示疑似離婚，2023年出席活動時被問到離婚一事，她大方承認！
樂基兒表示不涉及第三者：「分開原因⋯我覺得唔應該話邊個錯或係做過啲咩，有時唔喺埋一齊可能係時間嘅問題。」她續說與前夫還是保持友好關係，兒子將由前夫照顧，「因為始終我哋做咗朋友20年，我哋唔會唔傾計，雖然我哋唔係情侶，但我哋係co-parent 。初初會有唔開心，不過而家已經咁耐時間，慢慢習慣，每日都有啲唔同，唔可以話開心定唔開心，人每日心情都唔同，經過呢幾年Covid ，都感恩自己擁有嘅嘢。」
未有同兒子深入講解離婚一事
另外兒子的年紀還小，所以與前夫離婚一事則沒有深入解釋，「會成日提佢你唔係無咗媽咪、唔係無咗爸爸，只不過大家唔係住埋一間屋，總之掛住可以打電話畀對方，都好多謝而家科技發達，如果唔係會好掛住。」
二度離婚的樂基兒，對於未來的愛情則沒有太大想法，但現時指並不會拍拖：「暫時未諗，所以未知⋯⋯順其自然啦。」
樂基兒 暗示婚已離
自嫁人生子後已逐漸淡出幕前的樂基兒，日前忽然在社交網分享了一張她肉緊錫囝囝的四格連環合照，並寫上：「Time is precious when you co-parent.（當你共同撫養時，時間是寶貴的。）」疑似暗示已與Ian離婚，並正在共同撫養囝囝，同時她更關閉了其社交網的留言功能。