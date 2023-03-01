42歲樂基兒疑第二次婚姻觸礁 被揭離婚大半年回港急復工
樂基兒 暗示婚已離
自嫁人生子後已逐漸淡出幕前的樂基兒，日前忽然在社交網分享了一張她肉緊錫囝囝的四格連環合照，並寫上：「Time is precious when you co-parent.（當你共同撫養時，時間是寶貴的。）」疑似暗示已與Ian離婚，並正在共同撫養囝囝，同時她更關閉了其社交網的留言功能。
開始復出接Job
有傳媒收到消息指，樂基兒早在大半年前，已跟Ian正式離婚，算是和平分開，並協議未來共同撫養囝囝，據知樂基兒和Ian目前都已由美國搬返香港居住，樂基兒更開始接拍廣告工作，其所屬模特兒公司亦有出po介紹其過去工作及profile等，為她復出搲撈，但有指她暫時未打算公開露面。
已近一年冇晒全家福
樂基兒對上一次和Ian一同露面，原來已是在去年4月，當時樂基兒全家一齊飛去峇里島為囝囝慶生，罕有地在社交網大晒全家福，並留言：「Hunter生日快樂，真不敢相信你今天已經3歲了！媽媽和爸爸非常愛你，我們永遠能為你做的就是做最好的父母。急不及待地想和你一起度過今天。」
老公曾被指似阿伯
生日會中有個美滿家庭的樂基兒體形變得圓潤，滿身散發出幸福氣息，但當時47歲的老公Ian就因為白髮蒼蒼，被網民誤認是樂基兒父親，更有人把Ian同當時55歲的黎明比較，指樂基兒「唔愛黎明愛阿伯」。其實Ian比黎明細7年，公道啲講，咁55歲的黎生又真係保養得幾好嘅！
樂基兒與黎明有過4年婚姻
2008年，樂基兒被傳與黎明於馬爾地夫結婚，當時兩人皆否認。其後，再被傳媒揭發黎明、樂基兒於2008年秘密在拉斯維加斯註冊結婚，正式成為在外界看來幸福的「天王嫂」。不過二人最終因性格嚴重不合，在2012年離婚。有指黎明為人低調，希望妻子婚後主內，在家管理家事，不想樂基兒拋頭露面。相反，鬼妹仔性格的樂基兒愛熱鬧又外向，婚後曾被拍到與男伴夜蒲。
再婚戒蒲升呢做人母
2017年，樂基兒與拍拖兩年從事有機食品生意的男友Ian結婚。再婚後，樂基兒戒蒲積極造人，終於成功懷孕並在2019年誕下囝囝Hunter E. Chu，她於IG留言表示：「我不能想像我的生命沒有了你。你的小手偷了我的心，你的雙腳與我同行。你是我生命中最好的事，我愛你Hunter E. Chu，我迫不及待地想與你共度餘生。」
孕期內一波三折 曾確診患妊娠糖尿
樂基兒當年懷孕好小心飲食又保持運動，跑得跳得做得瑜伽更連倒立都難唔到佢，陀B六個月僅僅增磅22磅，繼懷孕初期有報道指樂基兒擔心曾經隆胸又拆彈，被閨密笑言患上「人奶驚恐症」 後，健康自律如樂基兒都一樣逃不過妊娠糖尿，好彩呢個準媽咪夠硬淨，公布消息時，已經戒口成功減去6磅！樂基兒一向敢作敢為又夠樂觀，照做運動同高難度瑜伽，頂住近七個月大肚玩埋引體上升，真正挑戰大肚婆極限。
樂基兒定居美國心廣體胖
樂基兒自17年與食品大亨Ian再婚後，逐步退出幕前，19年誕下囝囝Hunter後更全心相夫教子，做全職媽媽。產後的樂基兒並無刻意修身，去年由香港飛去美國定居，見她不時上載開心生活照上社交網，已不指一次被指肚凸凸孕味濃，但原來樂基兒只是心廣體胖。
全盛時期的樂基兒
常見問題
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