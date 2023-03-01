42歲樂基兒疑第二次婚姻觸礁 被揭離婚大半年回港急復工

現年42歲的樂基兒（Gaile）於2012年和黎明離婚後，2017年再婚嫁拍拖兩年、從事有機食品生意的美籍商人Ian Chu（朱智豪），婚後定居美國的樂基兒戒酒戒蒲積極造人，終於2019年誕下囝囝Hunter E. Chu，不過近日樂基兒忽然在社交網出po，自揭婚變端倪！