樂壇明燈｜《聲夢》炎明熹獲譚詠麟點名力讚！盤點那些年譚校長讚過的歌手們
文：東方新地｜圖：譚詠麟微博、炎明熹IG及新傳媒圖片庫
譚詠麟 那些年點名讚過的歌手們
1.關楚耀
關楚耀父親關維麟曾是寶麗金唱片高層，擔任過譚詠麟唱片監製，因此他在2006年出道時已挾住「校長」契仔之名，成為當年新人王，經常獲得「校長」出言力讚，更指關楚耀可以做其「接班人」。不過2009年關楚耀和衛詩在日本因藏有大麻而被捕，驗尿後證實體內含有大麻，最終他和衛詩獲日本不留案底釋放，但已令兩人形象插水，當年譚校長在得悉事件後曾表示心痛和失望，並叫他要「下跪認錯」。
2.E-kids
E-kids是譚校長親自發掘入行，原來2000年E-kids三位成員Tommy（阮民安）、Alan（林泳倫）和Tim（郁禮賢）還在任職餐廳侍應時，便獲譚校長睇中成為組合，力捧為「港版w-inds」，更曾邀請他們擔任其演唱會嘉賓。
3.李克勤
李克勤曾在1989年被譚校長任命為其接班人，譚校長當年又曾大讚李克勤會成為五大天王之一，雖然最終樂壇只有劉德華、黎明、郭富城和張學友這四大天王，但譚校長也和李克勤組成「左麟右李」組合，開過多次演唱會，令李克勤的事業更上一層樓。
4.梁漢文
譚校長曾在2004年封梁漢文為「新四大天王」之一，結果梁漢文事業多年來始終浮浮沉沉，未能成為「新四大天王」之一。去年梁漢文因為與被網民宣布「割席」的譚校長踢波及合照，而被網民圍攻，事後他曾發文指和譚校長合照只是因為覺得做人應該尊重前輩，更說自己問心無愧。
5.李蕙敏
李蕙敏1998年加入寶麗金時，已獲譚校長親自現身記招送上祝福，表示「睇好佢攞最受歡迎女歌星」，不過李蕙敏至今亦未攞過這個獎項。
6.林欣彤
原來林欣彤（Mag）在2010年參加無綫選秀節目《超級巨星》時，也曾獲譚校長大讚她將會是各位樂壇唱得麻麻的「樂壇大姐大」勁敵，但之後林欣彤曾因壓力太大而患上情緒病，在樂壇的發展亦一直未如理想。
7.Mr.
2010年譚校長曾指看到Mr.就像看到當年的溫拿樂隊一樣，2016年Mr.約滿環球唱片後休息了近三年，到2019年Mr.才以獨立樂隊身份重新發布新歌。
8.Gin Lee
與Gin Lee（李幸倪）同屬環球唱片公司的譚校長，曾讚Gin Lee是非常厲害的歌手，歌聲的感染力很強。Gin Lee在2016年加盟環球時，也曾獲譚校長現身記招送上金牌，祝福Gin Lee攞到女歌手金獎。
9.炎明熹
無綫選秀節目《聲夢傳奇》中的16歲的參賽者炎明熹（Gigi）日前選唱林憶蓮的歌曲〈沒有你還是愛你〉出戰，結果以大比數拋離紅隊的詹天文（Windy）。之後「校長」譚詠麟就在微博留言說：「今晚在聲夢傳奇裡找到一個真係壓得住台嘅歌手了，記住呢個名：GiGi」。
10.姜濤
譚詠麟早前曾發帖大讚姜濤，表示：「少見的年輕一代藝人回答得那麼大方得體有氣量及風度，大事化小、小事化無，經理人花姐教得好，加油！有機會帶MIRROR上去聲夢交流下，大家良性切磋百花齊放重振昔日香港樂壇！」