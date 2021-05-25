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樂壇明燈｜《聲夢》炎明熹獲譚詠麟點名力讚！盤點那些年譚校長讚過的歌手們

東方新地 - 娛聞

「校長」譚詠麟早前曾點名大讚姜濤「大方得體有氣量及風度」，日前他又在微博公開力讚年僅16歲的《聲夢傳奇》參賽者炎明熹（GiGi）「壓得住台」，仲叫大家要記住GiGi個名！其實愛提攜後輩的譚校長多年來曾點名讚賞過不少樂壇歌手，更因此被封為「樂壇明燈」，以下一齊來細數那些年曾被譚校長讚過的歌手們！

文：東方新地｜圖：譚詠麟微博、炎明熹IG及新傳媒圖片庫

譚詠麟 那些年點名讚過的歌手們

1.關楚耀

關楚耀父親關維麟曾是寶麗金唱片高層，擔任過譚詠麟唱片監製，因此他在2006年出道時已挾住「校長」契仔之名，成為當年新人王，經常獲得「校長」出言力讚，更指關楚耀可以做其「接班人」。不過2009年關楚耀和衛詩在日本因藏有大麻而被捕，驗尿後證實體內含有大麻，最終他和衛詩獲日本不留案底釋放，但已令兩人形象插水，當年譚校長在得悉事件後曾表示心痛和失望，並叫他要「下跪認錯」。

每提到譚校長「樂壇明燈」之名，好多人都會諗起關楚耀，事實上關楚耀近年歌影視三線發展，早前更在無綫劇集《特技人》中擔正做男二，成功洗底。
每提到譚校長「樂壇明燈」之名，好多人都會諗起關楚耀，事實上關楚耀近年歌影視三線發展，早前更在無綫劇集《特技人》中擔正做男二，成功洗底。

2.E-kids

E-kids是譚校長親自發掘入行，原來2000年E-kids三位成員Tommy（阮民安）、Alan（林泳倫）和Tim（郁禮賢）還在任職餐廳侍應時，便獲譚校長睇中成為組合，力捧為「港版w-inds」，更曾邀請他們擔任其演唱會嘉賓。

現時E-kids已成為MK pop元祖，成員Tommy更被封為「樂壇小強」。
現時E-kids已成為MK pop元祖，成員Tommy更被封為「樂壇小強」。

3.李克勤

李克勤曾在1989年被譚校長任命為其接班人，譚校長當年又曾大讚李克勤會成為五大天王之一，雖然最終樂壇只有劉德華、黎明、郭富城和張學友這四大天王，但譚校長也和李克勤組成「左麟右李」組合，開過多次演唱會，令李克勤的事業更上一層樓。

李克勤和譚校長組成的「左麟右李」組合，曾大受樂迷歡迎。
李克勤和譚校長組成的「左麟右李」組合，曾大受樂迷歡迎。

4.梁漢文

譚校長曾在2004年封梁漢文為「新四大天王」之一，結果梁漢文事業多年來始終浮浮沉沉，未能成為「新四大天王」之一。去年梁漢文因為與被網民宣布「割席」的譚校長踢波及合照，而被網民圍攻，事後他曾發文指和譚校長合照只是因為覺得做人應該尊重前輩，更說自己問心無愧。

梁漢文去年曾因為與被網民宣布「割席」的譚校長踢波及合照，而被網民圍攻。
梁漢文去年曾因為與被網民宣布「割席」的譚校長踢波及合照，而被網民圍攻。

5.李蕙敏

李蕙敏1998年加入寶麗金時，已獲譚校長親自現身記招送上祝福，表示「睇好佢攞最受歡迎女歌星」，不過李蕙敏至今亦未攞過這個獎項。

李蕙敏初出道時已獲譚校長加持。（李蕙敏FB圖片）
李蕙敏初出道時已獲譚校長加持。（李蕙敏FB圖片）

6.林欣彤

原來林欣彤（Mag）在2010年參加無綫選秀節目《超級巨星》時，也曾獲譚校長大讚她將會是各位樂壇唱得麻麻的「樂壇大姐大」勁敵，但之後林欣彤曾因壓力太大而患上情緒病，在樂壇的發展亦一直未如理想。

林欣彤當年在比賽中憑一曲〈A.I.N.Y〉技驚全城。（林欣彤IG圖片）
林欣彤當年在比賽中憑一曲〈A.I.N.Y〉技驚全城。（林欣彤IG圖片）

7.Mr.

2010年譚校長曾指看到Mr.就像看到當年的溫拿樂隊一樣，2016年Mr.約滿環球唱片後休息了近三年，到2019年Mr.才以獨立樂隊身份重新發布新歌。

Mr.曾被譚校長稱讚似當年的溫拿樂隊。（Mr. IG圖片）
Mr.曾被譚校長稱讚似當年的溫拿樂隊。（Mr. IG圖片）

8.Gin Lee

與Gin Lee（李幸倪）同屬環球唱片公司的譚校長，曾讚Gin Lee是非常厲害的歌手，歌聲的感染力很強。Gin Lee在2016年加盟環球時，也曾獲譚校長現身記招送上金牌，祝福Gin Lee攞到女歌手金獎。

Gin Lee今年在《Chill Club 推介榜年度推介20/21》中獲得Chill Club年度女歌手（銅獎）。（Gin Lee IG圖片）
Gin Lee今年在《Chill Club 推介榜年度推介20/21》中獲得Chill Club年度女歌手（銅獎）。（Gin Lee IG圖片）

9.炎明熹

無綫選秀節目《聲夢傳奇》中的16歲的參賽者炎明熹（Gigi）日前選唱林憶蓮的歌曲〈沒有你還是愛你〉出戰，結果以大比數拋離紅隊的詹天文（Windy）。之後「校長」譚詠麟就在微博留言說：「今晚在聲夢傳奇裡找到一個真係壓得住台嘅歌手了，記住呢個名：GiGi」。

炎明熹日前獲譚詠麟校長大讚「壓得住台」。
炎明熹日前獲譚詠麟校長大讚「壓得住台」。

10.姜濤

譚詠麟早前曾發帖大讚姜濤，表示：「少見的年輕一代藝人回答得那麼大方得體有氣量及風度，大事化小、小事化無，經理人花姐教得好，加油！有機會帶MIRROR上去聲夢交流下，大家良性切磋百花齊放重振昔日香港樂壇！」

姜濤話有人讚就開心，不擔心被譚校長「燈死」，獲譚校長大讚EQ拍得住佢。
姜濤當時回應話有人讚就開心，不擔心被譚校長「燈死」，獲譚校長大讚EQ拍得住佢。
姜濤近日發帖話對一切感到疲累，令粉絲大感擔心。（姜濤IG圖片）
姜濤近日發帖話對一切感到疲累，令粉絲大感擔心。（姜濤IG圖片）

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