樂壇明燈｜《聲夢》炎明熹獲譚詠麟點名力讚！盤點那些年譚校長讚過的歌手們

「校長」譚詠麟早前曾點名大讚姜濤「大方得體有氣量及風度」，日前他又在微博公開力讚年僅16歲的《聲夢傳奇》參賽者炎明熹（GiGi）「壓得住台」，仲叫大家要記住GiGi個名！其實愛提攜後輩的譚校長多年來曾點名讚賞過不少樂壇歌手，更因此被封為「樂壇明燈」，以下一齊來細數那些年曾被譚校長讚過的歌手們！

文：東方新地｜圖：譚詠麟微博、炎明熹IG及新傳媒圖片庫