譚詠麟出PO力讚炎明熹係樂壇新星 網民：求「樂壇燈神」放過

譚詠麟一向熱心提攜後輩，作為娛樂圈嘅大前輩，譚詠麟不時都會同大家介紹自己睇好嘅後輩！雖然譚詠麟夠晒熱心，但係佢就被網民封為「樂壇燈神」，皆因唔少被譚詠麟「點燈」嘅後輩均發展平平。早前譚詠麟就在社交平台「點燈」聲夢小天后炎明熹（Gigi），不過就引來不少網民留言「求放過」……

