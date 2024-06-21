譚詠麟出PO力讚炎明熹係樂壇新星 網民：求「樂壇燈神」放過
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譚詠麟一向熱心提攜後輩，作為娛樂圈嘅大前輩，譚詠麟不時都會同大家介紹自己睇好嘅後輩！雖然譚詠麟夠晒熱心，但係佢就被網民封為「樂壇燈神」，皆因唔少被譚詠麟「點燈」嘅後輩均發展平平。早前譚詠麟就在社交平台「點燈」聲夢小天后炎明熹（Gigi），不過就引來不少網民留言「求放過」……
譚詠麟讚揚炎明熹成為樂壇新星
譚詠麟近日他社交平台上分享了與炎明熹（Gigi）的合作照片，並對她大加讚賞。譚詠麟寫道：「過去一個星期因為工作關係我和炎明熹接觸多了對GiGi亦了解多了，發覺她很有禮貌，亦非常聰明對表演上的要求也很嚴緊（謹）；希望她繼續保持這種工作態度為我們香港樂壇發光發熱！GiGi 加油。」對於譚詠麟的鼓勵，炎明熹也表示感激，並用哭泣和敬意的表情符號回應。許多粉絲都期待他們的合作，兼認為炎明熹非常幸運。
網民留言：求「樂壇燈神」放過
不過，過往曾經被譚詠麟點名力捧的歌手們都幾乎「捧乜死乜」，令其獲得「樂壇燈神」的稱號。今次譚詠麟發文支持Gigi，令不少網民都擔心炎明熹的未來發展，紛紛留言求「樂壇燈神」放過。
「樂壇燈神」譚詠麟捧乜死乜
事關譚詠麟過去曾點名多位歌手為其接班人，包括李克勤、梁漢文、關楚耀、林欣彤、Mr.和曾比特等。其中，梁漢文在2004年被譚詠麟封為「新四大天王」之一，但至今成績仍不穩定；關楚耀則因2009年在東京涉嫌藏毒被捕，事業受到重創。林欣彤亦曾被譚詠麟看好，稱她將成為「樂壇大姐大」的強勁對手。不過，林欣彤由於聲帶受損和情緒問題，曾導致她的歌唱事業一度停滯。
撰文：東方新地圖片來源：IG@uglykwan、IG@maglam_、IG@yiminghay、微博@譚詠麟AlanTam