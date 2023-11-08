網民狠批「樂壇變YouTuber遊樂場」 床哥公道講一件事獲激讚！

近日有網民以「香港樂壇係咪已經變成班YouTuber嘅遊樂場」在討論區發起討論，指近年越來越多YouTuber出歌，不過大多質素參差，其中某位女藝人被鬧得最甘！早前成功上紅館做尹光演唱會嘉賓的「新晉男團」JFFT成員床哥亦有在直播中回應，獲網民一致大讚夠公道！