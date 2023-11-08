網民狠批「樂壇變YouTuber遊樂場」 床哥公道講一件事獲激讚！
網民狠批「樂壇變YouTuber遊樂場」
網民在討論區發文狠批一眾香港YouTuber近年頻頻踩過界，紛紛推出新歌上各大音樂節目和活動。網民狠批此現象對一群為歌唱事業多年來付出時間和努力的歌手們不公平，並指：「呢啲歌手如果喺十年前出黎根本只會得返被恥笑落地底嘅下場。而家係咪拍YouTube片YouTube綜藝出咗名，就可以大條道理出嚟搗亂樂壇？」部分網民都表示認同樓主看法，紛紛留言指：「術業有專攻，拍片嘅唔該就留返喺YouTube, 唔好見自己有啲知名度就踩過界」、「而家啲show可以一半都唔係歌手黎」、「個個都撈過界，結果d 質素真係好一般」等。
麗英@小薯茄被鬧得最甘：經常發歌星夢
近年不少當紅YouTuber都有在出歌，包括試當真的「N9」和kayan9896、小薯茄的「Finally」和麗英和JFFT等。其中麗英就被鬧得最甘。網民都鬧爆指麗英經常發歌星夢，但實力就連「Sing Con」都不如：「睇到麗英日日發歌手夢就好X嬲，又想拍電視劇又想拍電影又想舞台劇，咩都想痴想發圍」、「麗英唱日文歌都好難聽」、「Sing con 都不如」、「天生聲底就唔啱唱歌，太尖頂唔順」等。
網民留言反駁：全世界都係咁一切均由市場作主
不過大部分網民都留言反駁樓主的看法，認為YouTuber跨界發展冇問題，一切均由市場作主，只要有人支持或受歡迎，就有資格開騷出歌：「只能說，世界不停變，會有唔同人想追求唔同既野，永遠只係支持自己嗰套，就會變廢老」、「時勢造英雄而家大市場響YouTube」、「邊個有人氣、受歡迎，邊個就係歌手啦」、「百花齊放 市場自然會淘汰垃圾」等。
床哥@JFFT親身作回應：YouTuber冇嘢唔做得
同樣有出過歌的「新晉男團」JFFT成員之一床哥，由當初網絡孤島一步步走上紅館做埋尹光演唱會嘉賓，解鎖不同成就！床哥早前開Live時亦有開腔回應相關評論，獲網民大讚夠公道：
好老實講，如果宜家有人想入行做歌手，我個人認為由YouTube開始發展係一個好好嘅機會。我唔認為樂壇係YouTuber嘅遊樂場，但YouTube係一個好好嘅平台、跳板，畀一啲冇人識、冇乜資源嘅人去宣揚、發大自己想呈現嘅音樂。
網絡係一個大趨勢，全世界都係，唔只係香港，YouTube係一個好好平台，因為你唔需要識人，唔需要有後台，只需要不斷擺自己嘅音樂上去。
YouTube就係一個自由嘅地方，你要由YouTuber發展成為歌手、演員都係可以嘅。只要你有能力，總係會有人欣賞。作為一個喺YouTube界十年嘅廢老，冇話YouTube冇嘢唔做得，網絡、YouTube都係一個大趨勢。YouTuber都可以做得好好，唱得好好。
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