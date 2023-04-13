台啦啦隊樂天女孩首度來港表演 冇林襄李多慧但有4大人氣成員

港超球會晉峰宣布將邀請台灣人氣啦啦「樂天女孩」RakutenGirls來港，擔任港超聯賽晉峰主場賽事的表演嘉賓，雖然今次來港的8位「樂天女孩」成員中，並無大家最熟悉的林襄，以及近日人氣急升的李多慧，但就有4大人氣成員Yuri、琳妲、孟潔以及菲菲！