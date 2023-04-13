台啦啦隊樂天女孩首度來港表演 冇林襄李多慧但有4大人氣成員
樂天女孩 5月7日來港
今次賽事是港超聯賽的煞科賽，將於5月7日下午3時在青衣運動場舉行，並由晉峰對戰香港U23，據知活動將正考慮安排預售門票，屆時球迷更有機會同樂天女孩成員接觸甚至合照。
過往為棒球隊專職表演的樂天女孩，今次除了首度來港外，也是首度為足球比賽表演，隊長籃籃指以往也聽朋友講過香港足球聯賽，沒想到這次有機會去表演，她笑言：「實在是太開心了，香港的朋友們，五月七日來球場看樂天女孩唷！」
網民：有反骨琳蛋都ok
今次來港的8位「樂天女孩」成員，有隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔，消息一出，網民都紛紛留言追問：「林襄呢？」、「我要李多慧」、「還我林襄」等等。
但亦有網民力撐今次已有多位樂天人氣成員來港：「有反骨琳蛋都ok啦」、「有yuri同孟潔都得」、「香港的yuri粉表示太感動了」、「菲菲正」等，更有台灣網民表示要親身飛來香港睇Yuri表演！入場前大家可以先來睇睇今次來港的4大人氣成員：
1. 琳妲
現年28歲的琳妲（Linda）本名林羿禎，綽號有琳蛋、0蛋等，除了是「樂天女孩」成員外，也是台灣人氣YouTube頻道「反骨男孩」的成員，因此粉絲眾多，現時IG有高達74.7萬Followers，個人YouTube頻道更有超過17萬訂閱者。
2. Yuri
Yuri陳怡叡現年27歲，曾參與過不少廣告演出，亦曾演過電影及戲劇，去年更入圍《TC Candler》的「全球百大美女」排行榜，可見靚樣受到認證，其IG有多達43.9萬Followers。
3. 孟潔
孟潔原名林孟潔，現年32歲，為展場Show Girl出身，曾是女團「Today’s Angels」成員，IG有35.2萬Followers。
4. 菲菲
菲菲（Aviva）全名李恩菲，現年26歲，擁有逆天長腿及32C、24、32的Fit爆身形，曾推出個人寫真集，更不時會在社交網大派福利，令其IG擁有超過25萬粉絲數。
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