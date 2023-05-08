樂天女孩無懼紅雨濕身表演勁專業 望來港發展同ERROR一成員合作（有片！）

台灣人氣啦啦「樂天女孩」RakutenGirls的8位成員近日首次來港，為港超聯賽晉峰主場賽事擔任表演嘉賓，雖然比賽當日遇著黃雨及紅雨警告，8位成員都表演到濕晒身，但面對球員和觀眾時仍笑容滿面，非常專業！