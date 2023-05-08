樂天女孩無懼紅雨濕身表演勁專業 望來港發展同ERROR一成員合作（有片！）
樂天女孩：大家都會發發發！
今次來港的8位「樂天女孩」成員，有隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔，而她們打氣的賽事於5月7日下午3時在青衣運動場舉行，是港超聯賽中由晉峰對戰香港U23的煞科賽，對於表演時撞正落大雨，成員們表示在台灣也經常遇到下雨時表演的情況，只要之後將頭髮吹乾就好，苡萱更笑指遇水即發，大家都會發發發！
有望組香港啦啦小分隊
8位成員受訪時都表示未來希望能夠來港發展，隊長籃籃指「樂天女孩」目前有33名成員，有討論過以小分隊形式長駐香港，變成足球專屬啦啦隊，苡萱就補充話可以每次都派不同成員來港，讓香港球迷有機會「收集」齊全部「樂天女孩」。
卉妮最欣賞ERROR肥仔
籃籃又直言睇港產片長大，最喜歡周潤發的《賭神》系列，而苡萱就表示最愛劉德華，更即場扮華仔在《天若有情》中揸電單車的經典畫面！卉妮則欣賞ERROR隊長肥仔（梁業），覺得他跳舞好勁又好親切。
193開口邀拍MV
講到最想同哪個香港藝人合作，籃籃亦表示是MIRROR跟ERROR，苡萱更特別點名肥仔，大讚他識得作詞、作曲、跳舞、唱歌，特別有才藝！兩人又透露在港期間曾受邀到對方開設的餐廳食飯，又指ERROR另一成員193（郭嘉駿）曾向她們表示想到台灣拍MV，將來或有合作機會。
苡萱食到差點拉不上拉鏈
此外「樂天女孩」今次來港品嚐了不少美食，籃籃笑言不怕變肥，因為她們的運動量很大，而且難得來港要盡情食，要減也是回台灣後再減，而苡萱則笑言因為食得太多，差點拉不上拉鏈，被經理人勸告要少吃一點。
睇埋樂天女孩表演片段：
重溫今次來港的「樂天女孩」部份人氣成員靚相：
雖然今次來港的8位「樂天女孩」成員中，並無大家最熟悉的林襄，以及近日人氣急升的李多慧，但就有4大人氣成員Yuri、琳妲、孟潔以及菲菲！
1. 琳妲
現年28歲的琳妲（Linda）本名林羿禎，綽號有琳蛋、0蛋等，除了是「樂天女孩」成員外，也是台灣人氣YouTube頻道「反骨男孩」的成員，因此粉絲眾多，現時IG有高達74.7萬Followers，個人YouTube頻道更有超過17萬訂閱者。
2. Yuri
Yuri陳怡叡現年27歲，曾參與過不少廣告演出，亦曾演過電影及戲劇，去年更入圍《TC Candler》的「全球百大美女」排行榜，可見靚樣受到認證，其IG有多達43.9萬Followers。
3. 孟潔
孟潔原名林孟潔，現年32歲，為展場Show Girl出身，曾是女團「Today’s Angels」成員，IG有35.2萬Followers。
4. 菲菲
菲菲（Aviva）全名李恩菲，現年26歲，擁有逆天長腿及32C、24、32的Fit爆身形，曾推出個人寫真集，更不時會在社交網大派福利，令其IG擁有超過25萬粉絲數。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！