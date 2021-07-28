樂宜做美食廣場代言人 舉辦「下面」給你吃活動 提供女友餵食服務

28歲的性感女神樂宜，不時在IG大晒性感火辣相，深受宅男愛戴。去年年尾有傳媒報導樂宜已正式封盤，翻撻人稱「輝總」的富二代眼鏡店太子爺，更進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活。等做闊太的樂宜又有新搞作，成為美食廣場代言人的她，舉辦了一個名為「樂宜『下面』給你吃」的活動，將選出3位幸運兒由樂宜親自煮麵並餵食！

文：東方新地 ｜ 圖：樂宜IG、hachill IG、新傅媒圖庫、活動發相