樂宜做美食廣場代言人 舉辦「下面」給你吃活動 提供女友餵食服務
文：東方新地 ｜ 圖：樂宜IG、hachill IG、新傅媒圖庫、活動發相
樂宜另類代言方式
樂宜向來都好大方，除了唔介意美好身材任睇之外，接受能力亦好高，日前她宣布為一個美食廣場做代言，拍了一輯硬照及宣傳短片，在短片中她劈頭第一句就說：「平時呢！睇我嘅J圖就睇得多喇！係咪好想親身嚟見我呢？」樂宜完全知道自己的定位與賣點。
樂宜「下面」（煮麵）餵幸運兒食
有性感DJ女神，兼地獄廚神之名的樂宜獲邀成為Food Creative 創食薈美食廣場代言人，並宣布將會於8月7日舉辦「樂宜『下面』給你吃」活動，三位幸運兒屆時將獲得萬中無一、超激罕，百年難得一遇的機會，由樂宜親自「下面（麵）」，並扮演女朋友餵食。
美食廣場貼滿cute版樂宜
樂宜擔任代言人的同時，美食廣場內更貼有四幅由著名漫畫家林長焜親手繪畫的樂宜巨型漫畫海報，務求食客既可一邊享受美食，一邊也可享受cute版樂宜畫像。
參加者要有勇氣
首次成為美食廣場代言人的樂宜表現得十分興奮，因為今次場內滿佈自己的畫像外，每一張都是嘔心澀血之作，珍貴非常。樂宜說今次挑選勝出者的準則，就是沒有準則：「第一係身體抵抗力好， 第二係勇敢， 第三係佢真心想試我整嘅嘢食。」即是要FANS搵命搏？「冇錯！但係一定熟嘅，可以放心。」
樂宜感情生活豐富
樂宜早前在IG貼出多張婚紗照，留言稱：「我要結婚啦，哪一件好看？」嚇壞一眾宅男粉絲。之後她以「講笑咋！」澄清。其實樂宜感情生活豐富，3年前被爆跟拍拖5年的世界冠軍電競手Toyz分手後，前年10月被網民發現她與新歡富二代，人稱「輝總」的眼鏡店太子爺同遊泰國，當時她亦大方承認蜜運中。據知，這位「輝總」全名叫黃俊輝，家境不俗，家族經營眼鏡工場逾30年，自己亦擁有多間眼鏡店，更與藝人莫家淦創辦自家眼鏡品牌。
翻撻後搬入3000萬獨立屋
有傳「輝總」因不滿樂宜經常公開在IG晒性感火辣相，為此經常嘈交鬧意見，直至去年底曾一度分手。分手後，「輝總」始終對樂宜念念不忘，相隔幾個月後成功箍煲，復合後更勝從前。男方在朋友圈中承認了樂宜的女友身份，二人關係變為公開的秘密，女方亦正式進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活，愛得癡纏！