樂宜孖李賢榮升老闆 女神做生招牌福利滿滿 邀型佬張耀揚霸氣撐場！

DJ女神樂宜與藝人李賢及圈外友人共同投資的韓國運動服品牌今日舉辦發布會。樂宜視品牌如自己的「BB」，坦言緊張得連日失眠。原定戶外活動因擔心下雨改至室內，她將親自打碟炒熱氣氛。樂宜笑稱「碌爆人情卡」，邀請多位型男索女擔任品牌大使，略為「自肥」。活動現場星光熠熠，邀得邀請兩大型佬張耀揚、林國斌做開幕嘉賓吸Like，認真吸睛！