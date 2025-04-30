樂宜孖李賢榮升老闆 女神做生招牌福利滿滿 邀型佬張耀揚霸氣撐場！
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DJ女神樂宜與藝人李賢及圈外友人共同投資的韓國運動服品牌今日舉辦發布會。樂宜視品牌如自己的「BB」，坦言緊張得連日失眠。原定戶外活動因擔心下雨改至室內，她將親自打碟炒熱氣氛。樂宜笑稱「碌爆人情卡」，邀請多位型男索女擔任品牌大使，略為「自肥」。活動現場星光熠熠，邀得邀請兩大型佬張耀揚、林國斌做開幕嘉賓吸Like，認真吸睛！
樂宜榮升老闆「烏鴉哥」張耀揚霸氣撐場！
樂宜晒出多張合照，星光熠熠：「感激到場支持嘅所有朋友🥹❤️🔥活動前一個月我應該係緊張到失眠～所以見到今次活動你哋嚟支持，我好感動😭❤️🔥我應該係當日講咗十萬次我好感動～多謝你哋嚟支持小妹🥹超級超級無敵開心🥹❤️🔥❤️🔥❤️🔥多謝嚟幫手嘅所有人，我會努力的🦾#多謝Roy哥Ben哥」，網民大讚：「威喎，烏鴉哥都出動到」
樂宜爆笑講目標「忙住做富婆」
另一方面，李爾晨、翟威廉、羅浩銘、何浩文等大隻藝人出席，四位型男更以單手輕鬆捧起樂宜，展現驚人力氣！樂宜接受媒體訪問透露工作大計：「嚟緊會接觸多啲DJ、電影同埋綜藝嘅工作，因為之前有排係冷河期。」李賢就指除了專注品牌生意，亦會想專注喺主持同司儀嘅工作，樂宜又爆笑指「忙住做富婆」李賢回應：「係呀，忙住搵錢，搵錢最緊要！」
樂宜又指本身好擔心發布會當日天氣不佳會少咗嘉賓撐場，但見到咁多好友嚟支持真係好驚喜，李賢亦特別感謝張建聲一落機就趕來支持，認真有義氣！
即睇樂宜、李賢多圖福利：
圖片來源：IG@lok_lokyii、leeyin_leanne資料或影片來源：原文刊於新假期