樂宜騷「變形」比卡超極震撼 「Big爆」程度力壓性感女神沈殷怡

「DJ女神」樂宜向來派福利唔手軟，繼早前連環豪派泳裝相外，日前樂宜再次性感出擊，在社交平台上大派「變形」比卡超的新相，震撼級福利隨即引起網民熱議！更有眼利的網民發現，原來ViuTV女神沈殷怡（Shirley）都著過同款上衣，齊齊感嘆身材差啲都唔敢著……

