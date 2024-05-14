樂宜騷「變形」比卡超極震撼 「Big爆」程度力壓性感女神沈殷怡
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「DJ女神」樂宜向來派福利唔手軟，繼早前連環豪派泳裝相外，日前樂宜再次性感出擊，在社交平台上大派「變形」比卡超的新相，震撼級福利隨即引起網民熱議！更有眼利的網民發現，原來ViuTV女神沈殷怡（Shirley）都著過同款上衣，齊齊感嘆身材差啲都唔敢著……
樂宜「變形」比卡超勁有壓迫感
樂宜日前在社交平台曬出一輯新相，以比卡超背心上陣大騷事業線，而身上的比卡超更因太豐滿的上圍搞到「變形」，搞到網民齊齊留言：「睇落好生猛隻比卡超」「係一隻笑得好開心既比卡超」「呢隻比卡超都睇得幾開」「請問邊度有得捕獲，好想同佢合照，一生夢想」搞笑表示樂宜身上的比卡超好搶fo！
沈殷怡童心爆發晒靚相 網友錯重點留意「變形」比卡超！
身形標青的29歲沈殷怡（Shirley）早前同拍檔和泉素行、王頌茵主持的ViuTV節目《入島日本喇!》，浸溫泉大派福利，睇到觀眾相當透心涼！身為寶可夢粉絲的Shirley近日仲快閃橫濱參與寶可夢活動，大晒多張靚相！
Shirley心口隻比卡超都變形
Shirley發文表示：「最近最快樂的事。」相片中，Shirley穿上窄身卡通小背心配以超短牛仔短褲示人，因為她魔鬼身材令到小背心上的比卡超卡通公仔都「激突」變了形。另一張更是Shirley展現事業線，手上拿著比卡超公仔合照，既可愛又性感！
比卡超造型逐個睇
29歲沈殷怡樣靚身材正就係人都知，但佢私底下仲係一位比卡超死忠，周不時都晒出不同嘅比卡超主題打扮，咩款式都有！
同場加映更多震撼「小精靈」！
泰國網紅Alice在網上「爆紅」，沿於2016年9月，發放一系列「3D寵物小精靈」照片，廣受關注，由泰國紅到全世界：
比卡超小背心：
真係迫爆、嚇死寶寶：
撰文：東方新地圖片來源：IG@lok_lokyii