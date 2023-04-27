樂宜濕咗身唔好嘥狂po漏網之魚 偏愛著高衩泳衣出「股惑」

34C索DJ樂宜（Lokyii）一向偏愛著高衩泳衣影靚相，近日她就在社交網連po多張濕身高衩泳衣照，笑言：「借個位嚟用下…我今日要post哂未po過嘅相！」仲Hashtag埋一個「月亮」emoji，擺明要出「股惑」！