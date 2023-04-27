樂宜濕咗身唔好嘥狂po漏網之魚 偏愛著高衩泳衣出「股惑」
樂宜 狂曬高衩泳衣照
身形一向有前又有後的樂宜，在浴室中一邊淋浴一邊擺出各種迷人的pose和眼神影相，引來網民紛紛留言大讚：「點解可以咁正」、「睇到流晒鼻血」、「Post多啲」、「出水芙蓉」、「好股惑」等等。
原來係兩年前「漏網之魚」
原來這輯相已是樂宜兩年前去Staycation時，由男友操刀所拍，大玩濕身誘惑，當時已引來超過2萬網民讚好，至今雖然已過去兩年，但樂宜的外貌和身形都完全未有走樣，令不少網民都以為這些都是新近影的靚相！
愛著超高衩泳衣晒神秘三角
身為宅男女神的樂宜經常社交網向網民大派福利，尤其愛著超高衩泳衣，突出其極地領域之餘，亦令其腰腿間的紋身清𥇦可見。
遊泰國狂晒男友視角泳照兼拍片
樂宜早前飛到泰國芭堤雅旅行，並在社交網瘋狂分享其多角度的三點式靚相，仲拍埋動態片，片中她不時自轉、側躺、「高抄」自拍，甚至手舞足蹈又烏身「倒奶」，效果相當震撼！她還搞笑地向大家道歉，話自己是因為有「職業病」，所以才會經常Natural High！
「出股惑」誘惑男友
樂宜現時專心與富二代男友黃俊輝拍拖，雖然二人曾傳出分手，但後來有指他們最終不捨對方，成功翻撻。她到達泰國後，在酒店房中也有穿著一件頭泳衣出鏡，並叮囑大家：「請喝多點水～」被指是在「出股惑」誘惑男友，霍哥也有搞笑回答她：「我要補血多啲！」
樂宜教大家「顯瘦」小貼士
雖然不時在IG分享同男友四出食好西的照片，但樂宜依然Keep得好弗，實在得天獨厚。早前樂宜更教大家「顯瘦」小貼士，在IG上載穿上黑色開胸裝的照片，大晒S型小蠻腰，弗到漏的樂宜留言分享：「黑色穿搭日常…就是顯瘦…」 似乎真係好有心得：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！