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樂宜濕咗身唔好嘥狂po漏網之魚 偏愛著高衩泳衣出「股惑」

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34C索DJ樂宜（Lokyii）一向偏愛著高衩泳衣影靚相，近日她就在社交網連po多張濕身高衩泳衣照，笑言：「借個位嚟用下…我今日要post哂未po過嘅相！」仲Hashtag埋一個「月亮」emoji，擺明要出「股惑」！

樂宜 樂宜講到明愛著高衩。
樂宜講到明愛著高衩。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

樂宜 狂曬高衩泳衣照

身形一向有前又有後的樂宜，在浴室中一邊淋浴一邊擺出各種迷人的pose和眼神影相，引來網民紛紛留言大讚：「點解可以咁正」、「睇到流晒鼻血」、「Post多啲」、「出水芙蓉」、「好股惑」等等。

樂宜 樂宜大玩濕身誘惑。
樂宜大玩濕身誘惑。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 「八月十五」係重點！
「八月十五」係重點！（圖片來源：[email protected]_lokyii）

原來係兩年前「漏網之魚」

原來這輯相已是樂宜兩年前去Staycation時，由男友操刀所拍，大玩濕身誘惑，當時已引來超過2萬網民讚好，至今雖然已過去兩年，但樂宜的外貌和身形都完全未有走樣，令不少網民都以為這些都是新近影的靚相！

樂宜大玩濕身誘惑！
樂宜兩年前已po過這輯相！（圖片來源：[email protected]_lokyii）

愛著超高衩泳衣晒神秘三角

身為宅男女神的樂宜經常社交網向網民大派福利，尤其愛著超高衩泳衣，突出其極地領域之餘，亦令其腰腿間的紋身清𥇦可見。

樂宜 原來係由男友操刀拍攝。
高衩泳衣突出了樂宜的渾圓臀部。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

遊泰國狂晒男友視角泳照兼拍片

樂宜早前飛到泰國芭堤雅旅行，並在社交網瘋狂分享其多角度的三點式靚相，仲拍埋動態片，片中她不時自轉、側躺、「高抄」自拍，甚至手舞足蹈又烏身「倒奶」，效果相當震撼！她還搞笑地向大家道歉，話自己是因為有「職業病」，所以才會經常Natural High！

樂宜 樂宜在IG洗版式狂po其度假泳衣照。
樂宜早前在IG洗版式狂po其度假泳衣照。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

「出股惑」誘惑男友

樂宜現時專心與富二代男友黃俊輝拍拖，雖然二人曾傳出分手，但後來有指他們最終不捨對方，成功翻撻。她到達泰國後，在酒店房中也有穿著一件頭泳衣出鏡，並叮囑大家：「請喝多點水～」被指是在「出股惑」誘惑男友，霍哥也有搞笑回答她：「我要補血多啲！」

樂宜 叫大家飲多啲水。
樂宜叫大家飲多啲水。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

樂宜教大家「顯瘦」小貼士

雖然不時在IG分享同男友四出食好西的照片，但樂宜依然Keep得好弗，實在得天獨厚。早前樂宜更教大家「顯瘦」小貼士，在IG上載穿上黑色開胸裝的照片，大晒S型小蠻腰，弗到漏的樂宜留言分享：「黑色穿搭日常…就是顯瘦…」 似乎真係好有心得：

樂宜 樂宜食極都咁弗，實在得天獨厚。
樂宜教大家「顯瘦」小貼士。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lokyii

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