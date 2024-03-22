樂宜濟州島食好西唔怕增肥 用日光完美照出激凸身材
廣告
31歲的人氣「DJ女神」樂宜一向性感過人！日前去韓國濟州島旅行亦不忙在IG發放福利，雖然今次著得較密實，但依然能夠騷出激凸身材！
樂宜日光完美照出女神激凸身材
樂宜連日來豪嘆不少美食，又唔怕增肥！相片中，見她身穿長袖緊身衫，S形身材依然fit到爆！在烈日當空下，日光完美照出女神激凸身材，畫面相當誘人！
樂宜曬床照表情多多中門大開超「胸狠」
樂宜曬出多張自拍表示：「關於男友視覺這回事⋯」，去到今朝，樂宜又再在床上拍片同大家講早晨：「GOOD MORNING 早安，姐姐的寶寶們」。影片中，樂宜身穿浴袍，側躺床上的擺出唔同表情，伸脷、整頭髮、甜笑樣樣齊，非常誘惑！此外，更見到她中門大開成功谷出超深長Y字事業線，果然「胸狠」！
樂宜玩「真空」騷火辣曲線
樂宜向來性感，今次就更加「暴力」，見她在對鏡自拍，上半身全真空，雙手揸機咁啱遮住私隱部位，但成個畫面都好誘人！火辣曲線表露無遺，有指原來她自資推出豐胸產品，更用自己做「生招牌」，於是不穿內衣，展示最真實效果！網民紛紛留言：「確定過眼神 是醉了」、「索到核爆呀」、「不會黃標嗎」。
樂宜長髮look好清純
樂宜連發多張長髮泳衣靚相，表示：「姐要變回長髮了」，一眼就睇到樂宜轉了長髮多了幾分清純成熟感覺，而螢光粉的水著亦非常養眼！對於呢個新look，網民紛紛留言：「一齊去駁髪」、「長髮更正」、「短頭髮好睇啲」。
網民發現樂宜下身「有樣嘢」消失！
另一方面，有眼利網民發現樂宜下身「有樣嘢」消失，「紋身去曬邊度？遮咗？」、「大脾D公仔呢？」。從之前樂宜福利照可見，雙手同雙腿的紋身非常搶鏡，可能今次係刻意遮住紋身。不過，亦有網民補充之前樂宜在3月晒水著時，都有試過遮紋身，唔知大家鍾意邊一個look多啲呢？
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@lok_lokyi、IG@lok_lokyii