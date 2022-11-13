樂宜+蔚雨芯合資醫美診所糾紛升級 樂宜連番收到恐嚇電話滋擾！

近年愈來愈富貴的蔚雨芯，今年7月與樂宜和其他友人合夥投資醫學美容診所，有傳媒爆料指她的診所疑涉財務糾紛，有人趁蔚雨芯早前離港去美國進修，疑欲另起爐灶，搞到蔚雨芯要急急腳返港處理。近日合夥人之一樂宜連番收到恐嚇電話滋擾，樂宜亦向傳媒表示已經報警求助。