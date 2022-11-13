樂宜+蔚雨芯合資醫美診所糾紛升級 樂宜連番收到恐嚇電話滋擾！
樂宜連番收到恐嚇電話滋擾
近日有傳媒報導，與蔚雨芯有份合資醫學美容診所的樂宜，近日因為財務糾紛問題，多次收到一名男子的恐嚇電話滋擾。電話內容不但充滿粗言穢語，亦擁有威脅性，令樂宜感到非常不安，樂宜亦向傳媒回應表示已經報警求助。
美容診所疑似發生財務糾紛
近日有傳媒收到讀者爆料，指蔚雨芯的診所發生財務糾紛，當中有人已報警求助，證據確鑿，據知該診所的股東分別是蔚雨芯、其同學及樂宜，有傳在蔚雨芯留美進修期間，有人搞事，疑想另起爐灶，仲搞到公司好亂，蔚雨芯擔心自己的心血隨時白費，情緒亦大受影響。
樂宜親自回應另起爐灶傳聞
至於有關另起爐灶的傳聞，樂宜表示自己和Rainky的關係亦沒什麼問題，並不擔心另起爐灶傳聞的矛頭會指向自己。自己亦將財務糾紛一事交給律師處理，現時不方便講太多。
蔚雨芯逼於無奈結束美國之旅
29歲的蔚雨芯今年9月初與好姊妹DaDa陳靜一同赴美修讀語言及戲劇課程，本來計劃去3個月，可惜這個美國之旅突然要提前結束，據知因為蔚雨芯收到消息在香港的醫學美容診所發生事故，身為主要股東之一的她急需返港處理。
蔚雨芯花7位數字嫁妝投資
近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，今年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望明年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。
兩大股東封咀唔回應
對於診所疑似牽涉財務糾紛，已返港的蔚雨芯向傳媒表示已交由律師處理，不會另作回應。至於在網上出現的傳聞及貼文，蔚雨芯再透過律師發聲明：「本行客戶再三就着近日之失實報道及陳述作出嚴正聲明及澄清，以正視聽。」而另一股東樂宜亦封咀未有回應。
回顧蔚雨芯奮鬥史
現年29歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」，日前運動後仲大晒胸前汗珠，惹人遐想。
蔚雨芯日操夜操
蔚雨芯（Rainky）財來自有方，近年投資自家美容品牌和醫學美容中心生意，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆，蔚雨芯專注事業之餘亦注重健康，近年愛上做運動健身，唔止有「魔鬼胸」，仲練成「蜜桃臀」，近日她更大晒日操夜操的成果，做完運動的指定動作就是自拍，滴晒汗證明真係好落力。
澄清忽然富貴與大馬富男友無關
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗
衣帽間設百萬手袋專櫃
蔚雨芯的主人房連大型衣帽間大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖
蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年冇拖拍唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人﹗
生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略