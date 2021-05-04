樂宜帶愛貓出外親子樂 心口驚見黑點疑走光 樂宜回應謂…

樂宜一向身材好不時放相上社交網keep人氣，近日她帶埋愛貓Momo去Cafe打卡，抱住「主子」周圍影之餘，自己亦拍低唔少寫真靚相，不過眼見樂宜的Tube top愈跣愈低，加上右胸出現「離奇黑影」，惹走光疑雲！

文：東方新地 圖：樂宜lok_lokyii IG