DJ女神樂宜全裸浸溫泉派福利 自爆秘藏照尺度太大

「DJ女神」樂宜（Lokyii）近日連續飛往日本及越南度假，在社交平台接連「派福利」令網民大呼受不了。先是在日本郊外溫泉全裸入浴只露玉背，再到越南峴港換上三點式比堅尼盡騷S形曲線，兩輯照片火辣程度一張比一張誇張，而她更自爆手上仲有「見唔得光」嘅秘藏照片。