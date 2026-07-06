DJ女神樂宜全裸浸溫泉派福利 自爆秘藏照尺度太大
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「DJ女神」樂宜（Lokyii）近日連續飛往日本及越南度假，在社交平台接連「派福利」令網民大呼受不了。先是在日本郊外溫泉全裸入浴只露玉背，再到越南峴港換上三點式比堅尼盡騷S形曲線，兩輯照片火辣程度一張比一張誇張，而她更自爆手上仲有「見唔得光」嘅秘藏照片。
樂宜日本溫泉全裸照只得背面已令網民瘋狂
樂宜日前飛抵東京後隨即遠離繁華市區，到郊外享受溫泉之旅。她在Instagram貼出一張全裸浸溫泉的照片，雖然只拍到背面，但光滑的玉背配合氤氳的溫泉蒸氣，畫面已經極具視覺衝擊力。照片一出即引來大批網民湧入留言區，不少人直呼「流鼻血」，更有人「敲碗」求正面照，甚至有網民表示想即刻買機票飛去日本一齊浸溫泉，反應極為熱烈。
樂宜自爆秘藏照片尺度太大無法公開
面對網民瘋狂求正面照，樂宜笑言Instagram上只有「一千零一張」照片「見得人」，其餘照片全部遊走在「邊緣」地帶，太過性感怕網民鼻血流光。不過她最終還是額外提供了一張看得「清楚少少」的照片，果然比原本的背面照更加養眼火辣，令粉絲大呼過癮。她大方的態度亦獲得不少網民讚賞，認為她敢於展現自信一面。
越南峴港比堅尼照未經修圖盡展真實身材
除了日本溫泉照，樂宜早幾日亦在越南峴港度假時大派福利。她在社交平台分享了一輯身穿藍色紅繩比堅尼的火辣靚相，相中她戴上墨鏡對鏡擺出各式撩人姿態，側身展露完美水蛇腰與緊緻臀部線條，豐滿身段一覽無遺。另一張則換上白色貼身吊帶背心配高腰牛仔褲，美式休閒風依然遮擋不住傲人上圍。她更特別配文強調「直接原相機放算了。唔P圖，直接放最真實」，以未經修圖的方式展現34C身材的真實狀態。
網民熱議連環福利讚樂宜身材管理極佳
兩輯照片接連曝光後，網民反應極為熱烈。有人留言表示「日本越南連環派福利，真係太幸福」、「原相機都咁正，真係天生麗質」，亦有網民大讚她身材管理有道，認為34C加上S形曲線的組合堪稱完美。更有人打趣說「跟住佢個行程飛就一定有嘢睇」、「下次去邊度放假記得繼續派」，對樂宜大方展現自信性感的態度表示支持。
資料或影片來源：原文刊於新假期