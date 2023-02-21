樂宜

樂宜遊泰國狂晒男友視角泳照兼拍片 自揭有職業病：經常Natural High

最新娛聞
東方新地

廣告

樂宜（Lokyii）近日飛到泰國芭堤雅旅行，並在社交網瘋狂分享其多角度的三點式靚相，效果相當震撼！她還搞笑地向大家道歉，話自己是因為有「職業病」，所以才會經常Natural High！

樂宜 樂宜近日正孖男友到泰國芭堤雅旅行。
樂宜近日正孖男友到泰國芭堤雅旅行。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

樂宜 連環展示泳衣騷

擁有34C逼爆上圍的樂宜，今次趁著同男友的泰國之旅，連環換上多款泳衣，由男友操刀瘋狂影靚相，除了在酒店泳池、沙灘上及日落美景前大擺pose外，樂宜在酒店房間中亦不忘瘋狂留影，網民紛紛留言表示：「做你男友真的很辛福」、「正到流哂鼻血」、「J死人啦」等，亦有網民大讚樂宜身上的紋身好出色！

樂宜 樂宜在IG洗版式狂po其度假泳衣照。
樂宜在IG洗版式狂po其度假泳衣照。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 有正面靜態相。
有正面靜態相。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 擺出各種靚pose。
擺出各種靚pose。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 有近鏡。
有近鏡。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

手舞足蹈兼烏身倒奶

已踏入30歲的DJ兼女模樂宜，不時在IG大晒靚相，深受宅男愛戴，她今次除了晒出靚相外，仲拍埋動態片，片中她不時自轉、側躺、「高抄」自拍，甚至手舞足蹈又烏身「倒奶」，讓大家可以多角度欣賞她穿著泳裝後的美態，她笑言：「Sorry for the 職業病，經常natural high！」

樂宜 樂宜又拍了動態片。
樂宜又拍了動態片。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 烏身「倒奶」。
烏身「倒奶」。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 玩自拍。
玩自拍。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 高抄。
高抄。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 側躺。
側躺。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 手舞足蹈。
手舞足蹈。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 樂宜嘅職業係DJ！
樂宜嘅職業係DJ！（圖片來源：[email protected]_lokyii）

「出股惑」誘惑男友

樂宜現時專心與富二代男友黃俊輝拍拖，雖然二人曾傳出分手，但後來有指他們最終不捨對方，成功翻撻。她到達泰國後，在酒店房中也有穿著一件頭泳衣出鏡，並叮囑大家：「請喝多點水～」被指是在「出股惑」誘惑男友，霍哥也有搞笑回答她：「我要補血多啲！」

樂宜 叫大家飲多啲水。
叫大家飲多啲水。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 拍攝地點相信是在酒店房入面。
拍攝地點相信是在酒店房入面。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 穿著一件頭泳衣。
穿著一件頭泳衣。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 出股惑！
出股惑！（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 樂宜與男友。
樂宜與男友。（圖片來源：[email protected]_lokyii）

樂宜教大家「顯瘦」小貼士

雖然不時在IG分享同男友四出食好西的照片，但樂宜依然Keep得好弗，實在得天獨厚。早前樂宜更教大家「顯瘦」小貼士，在IG上載穿上黑色開胸裝的照片，大晒S型小蠻腰，弗到漏的樂宜留言分享：「黑色穿搭日常…就是顯瘦…」 似乎真係好有心得：

樂宜 樂宜食極都咁弗，實在得天獨厚。
樂宜食極都咁弗，實在得天獨厚。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 樂宜教大家「顯瘦」小貼士。
樂宜教大家「顯瘦」小貼士。（圖片來源： [email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）

之前疫情期間，無得打碟又無得出街，樂宜也頻頻用黑衫表達心情：

樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜大玩濕身誘惑！
大玩濕身誘惑！（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 原來係由男友操刀拍攝。
原來係由男友操刀拍攝。（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）

此外仲有穿著其他顏色衫嘅樂宜：

樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 宅男女神樂宜日前趁政府放寬社交距離措施，海灘全面重開，在IG首發今年最新水着照。
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜cosplay激突聖誕鹿
仲試過cosplay「聖誕鹿」（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜 聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎
好大隻鹿鹿！（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）
樂宜
（圖片來源：[email protected]_lokyii）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？

第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯按此看完整入圍名單

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lokyii

讀者留言

熱門文章

 