樂宜遊泰國狂晒男友視角泳照兼拍片 自揭有職業病：經常Natural High
樂宜 連環展示泳衣騷
擁有34C逼爆上圍的樂宜，今次趁著同男友的泰國之旅，連環換上多款泳衣，由男友操刀瘋狂影靚相，除了在酒店泳池、沙灘上及日落美景前大擺pose外，樂宜在酒店房間中亦不忘瘋狂留影，網民紛紛留言表示：「做你男友真的很辛福」、「正到流哂鼻血」、「J死人啦」等，亦有網民大讚樂宜身上的紋身好出色！
手舞足蹈兼烏身倒奶
已踏入30歲的DJ兼女模樂宜，不時在IG大晒靚相，深受宅男愛戴，她今次除了晒出靚相外，仲拍埋動態片，片中她不時自轉、側躺、「高抄」自拍，甚至手舞足蹈又烏身「倒奶」，讓大家可以多角度欣賞她穿著泳裝後的美態，她笑言：「Sorry for the 職業病，經常natural high！」
「出股惑」誘惑男友
樂宜現時專心與富二代男友黃俊輝拍拖，雖然二人曾傳出分手，但後來有指他們最終不捨對方，成功翻撻。她到達泰國後，在酒店房中也有穿著一件頭泳衣出鏡，並叮囑大家：「請喝多點水～」被指是在「出股惑」誘惑男友，霍哥也有搞笑回答她：「我要補血多啲！」
樂宜教大家「顯瘦」小貼士
雖然不時在IG分享同男友四出食好西的照片，但樂宜依然Keep得好弗，實在得天獨厚。早前樂宜更教大家「顯瘦」小貼士，在IG上載穿上黑色開胸裝的照片，大晒S型小蠻腰，弗到漏的樂宜留言分享：「黑色穿搭日常…就是顯瘦…」 似乎真係好有心得：
之前疫情期間，無得打碟又無得出街，樂宜也頻頻用黑衫表達心情：
此外仲有穿著其他顏色衫嘅樂宜：
常見問題
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