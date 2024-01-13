蔡思貝樂易玲

樂易玲小紅書首個發文收到內地網民投訴1位視后：別找她演戲

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近年不少藝人、網紅都活躍於內地人氣社交平台，TVB高層樂易玲都唔執輸，現年於64歲依然緊貼潮流，早前開心宣布終於在內地社交平台成功開設帳戶，第一個post隨即引來大批網民留言及讚好，當中有人竟留言提及蔡思貝，仲獲得超過6千個讚好！

樂易玲小紅書首個發文變成投訴留言版

TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，並留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」網民見高層難得來到，隨即熱烈地留言表達自己睇法，當中有人表示自己不喜歡那位無綫藝人，更提到蔡思貝，指雖然她在2020年憑劇集《踩過界2》成為視后，但內地觀眾不太喜歡她，更表示會影響收視率。

蔡思貝 TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照
TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照（圖片來源：小紅書@樂小姐）
蔡思貝
（圖片來源：小紅書@樂小姐）
蔡思貝 蔡思貝在2020年獲得「視后」
蔡思貝在2020年獲得「視后」（圖片來源：IG@sisleychoi）
蔡思貝 蔡思貝在去年播出的《你好，我的大夫》表現獲不少觀眾讚賞
蔡思貝在去年播出的《你好，我的大夫》表現獲不少觀眾讚賞（圖片來源：IG@sisleychoi）

蔡思貝新劇《飛常日誌》下星期播

此留言一出獲得不少回覆表示支持及同意，不過當中都有網民反對，提到因看完蔡思貝拍的旅遊節目後，喜歡上她，更想搵到個像她一樣的女朋友。而蔡思貝即將有新劇播出，與馬國明主演的《飛常日誌》更是全城期待的航空劇，不知道收視又會否被影響呢？

飛常日誌10集最新劇情劇透
蔡思貝 貝遊歐洲 在霍格華茲魔法學校打卡！
蔡思貝旅遊節目《貝遊歐洲》觀眾睇完反應兩極（圖片來源：TVB
蔡思貝 蔡思貝新劇《飛常日誌》即將在1月15日晚播出
蔡思貝新劇《飛常日誌》即將在1月15日晚播出（圖片來源：TVB
蔡思貝 蔡思貝在新劇《飛常日誌》與馬國明飾演一對已離婚的夫婦
蔡思貝在新劇《飛常日誌》與馬國明飾演一對已離婚的夫婦（圖片來源：TVB

蔡思貝《貝遊歐洲》觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫

對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 有網友嫌聲太尖，又成日大叫。
有網友嫌聲太尖，又成日大叫。（圖片來源：TVB

更多：蔡思貝現身澳洲被誤認做另1位花旦！ 用9字化解尷尬 獲讚執生力超高

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極
今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 （圖片來源：YouTube圖片）

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網民嘲泳衣look有陣達哥味

蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳 好有誠意！
好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠在IG拍片激罕出動水着Look大派福利（圖片來源：IG@sisleychoi ）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分（圖片來源：IG@sisleychoi ）

更多蔡思貝靚相：

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有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：小紅書@樂小姐、IG@sisleychoi

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