樂易玲小紅書首個發文收到內地網民投訴1位視后：別找她演戲
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近年不少藝人、網紅都活躍於內地人氣社交平台，TVB高層樂易玲都唔執輸，現年於64歲依然緊貼潮流，早前開心宣布終於在內地社交平台成功開設帳戶，第一個post隨即引來大批網民留言及讚好，當中有人竟留言提及蔡思貝，仲獲得超過6千個讚好！
樂易玲小紅書首個發文變成投訴留言版
TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，並留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」網民見高層難得來到，隨即熱烈地留言表達自己睇法，當中有人表示自己不喜歡那位無綫藝人，更提到蔡思貝，指雖然她在2020年憑劇集《踩過界2》成為視后，但內地觀眾不太喜歡她，更表示會影響收視率。
蔡思貝新劇《飛常日誌》下星期播
此留言一出獲得不少回覆表示支持及同意，不過當中都有網民反對，提到因看完蔡思貝拍的旅遊節目後，喜歡上她，更想搵到個像她一樣的女朋友。而蔡思貝即將有新劇播出，與馬國明主演的《飛常日誌》更是全城期待的航空劇，不知道收視又會否被影響呢？飛常日誌10集最新劇情劇透
蔡思貝《貝遊歐洲》觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫
對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。
網民嘲泳衣look有陣達哥味
蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。
更多蔡思貝靚相：
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圖片來源：小紅書@樂小姐、IG@sisleychoi