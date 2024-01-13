樂易玲小紅書首個發文收到內地網民投訴1位視后：別找她演戲

近年不少藝人、網紅都活躍於內地人氣社交平台，TVB高層樂易玲都唔執輸，現年於64歲依然緊貼潮流，早前開心宣布終於在內地社交平台成功開設帳戶，第一個post隨即引來大批網民留言及讚好，當中有人竟留言提及蔡思貝，仲獲得超過6千個讚好！