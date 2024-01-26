樂易玲小紅書晒視帝合照 蔡思貝再成箭靶 內地網民反對聲音再升級

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TVB高層樂易玲開小紅書已有一段時間，「最大衝擊」莫過於收到內地網民海量投訴，叫蔡思貝唔好再演戲！樂小姐雖然冇正面回覆，但近日貼出一張同視帝合照時，留言區再湧現新一波反對聲音，蔡思貝再成箭靶⋯⋯

樂易玲 小紅書 《飛常日誌》今晚26日）播映大結局，焦點所在到底馬明和思貝能否復合？
《飛常日誌》今晚（26日）播映大結局，焦點所在到底馬明和思貝能否復合？（圖片來源：TVB

樂小姐晒與馬國明合照蔡思貝再成箭靶

樂小姐不時在小紅書晒同藝人合照，最近就po一張同與視帝馬國明的合照，留言：「覺得馬國明越來越靚仔 真是人喜事精神爽#新聞女王#馬來西亞視帝#新婚快樂」，馬國明先後有《新聞女王》《飛常日誌》播出，收視亦不錯。不過，內地網民在留言區再度發聲：「馬明海寧對不起，因為蔡思貝我要棄劇了」「討厭蔡思貝，看到她我馬上轉台」「好彩新聞女王冇蔡」。看來唔少網民因為《飛常日誌》有蔡思貝的關係，因此放棄捧馬明場了！

儘管蔡思貝在唔少內地網民中不受歡迎，甚至有些激進網民表示要抵制該劇，但是《飛常日誌》在首周的跨平台直播收視率卻達到了最高的23.1點，吸引了150萬觀眾觀看，躋身上周節目收視榜首，今晚（26日）播映大結局，焦點所在到底馬明和思貝能否復合？

樂易玲 小紅書
（圖片來源：樂小姐小紅書 ）
樂易玲 小紅書
（圖片來源：樂小姐小紅書 ）

蔡思貝口啞啞回應「冇劇拍」傳聞

早前蔡思貝出席活動接受訪問時，就被記者問到知不知道小紅書的網民討厭她拍劇的原因時，蔡思貝聽到呆一呆，然後尷尬地表示不知道。隨後記者便直指是陳自瑤事件，而蔡思貝則被問到口啞啞，只能繼續尷尬回應稱沒有看網民的評論，以及多次重複一切順其自然。

樂易玲 小紅書 蔡思貝 陳自瑤 蔡思貝曾捲入陳自瑤與黃浩信的婚姻中，因此被不少內地網民討厭。
蔡思貝曾捲入陳自瑤與王浩信的婚姻中，因此被不少內地網民討厭。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

蔡思貝大方回應「被負評」事件

蔡思貝出席劇集宣傳時回應此事，亦有留意「被負評」事件，更指不是第一日的事情，唯有由得他繼續，「然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」被問有沒有什麼原因會令到內地網民不喜歡？她笑言自己都想知。

其次，續問到不喜歡她的人這一則留言多達逾6千like（目前已有超過1.5萬like）時，她大方回應這個世界多過六千人的。對於演技差、未夠班拎視后等意見，她認為「識我嘅人都知道我係點。」更直言會keep住做返自己。另外，問到私下有否與樂小姐傾談這件事，她就表示沒有。

樂易玲小紅書首個發文變成投訴留言版

TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，並留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」網民見高層難得來到，隨即熱烈地留言表達自己睇法，當中有人表示自己不喜歡那位無綫藝人，更提到蔡思貝，指雖然她在2020年憑劇集《踩過界2》成為視后，但內地觀眾不太喜歡她，更表示會影響收視率。

樂易玲 小紅書 蔡思貝 TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照
TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照（圖片來源：小紅書@樂小姐）
樂易玲 小紅書 蔡思貝 有超過1.5萬網友點讚！
有超過1.5萬網友點讚！（圖片來源：小紅書@樂小姐）
樂易玲 小紅書 蔡思貝 蔡思貝在2020年獲得「視后」
蔡思貝在2020年獲得「視后」（圖片來源：IG@sisleychoi）
樂易玲 小紅書 蔡思貝 蔡思貝在去年播出的《你好，我的大夫》表現獲不少觀眾讚賞
蔡思貝在去年播出的《你好，我的大夫》表現獲不少觀眾讚賞（圖片來源：IG@sisleychoi）

蔡思貝新劇《飛常日誌》下星期播

此留言一出獲得不少回覆表示支持及同意，不過當中都有網民反對，提到因看完蔡思貝拍的旅遊節目後，喜歡上她，更想搵到個像她一樣的女朋友。而蔡思貝即將有新劇播出，與馬國明主演的《飛常日誌》更是全城期待的航空劇，不知道收視又會否被影響呢？

飛常日誌10集最新劇情劇透
樂易玲 小紅書 蔡思貝 貝遊歐洲 在霍格華茲魔法學校打卡！
蔡思貝旅遊節目《貝遊歐洲》觀眾睇完反應兩極（圖片來源：TVB
樂易玲 小紅書 蔡思貝 蔡思貝新劇《飛常日誌》即將在1月15日晚播出
蔡思貝新劇《飛常日誌》即將在1月15日晚播出（圖片來源：TVB
樂易玲 小紅書 蔡思貝 蔡思貝在新劇《飛常日誌》與馬國明飾演一對已離婚的夫婦
蔡思貝在新劇《飛常日誌》與馬國明飾演一對已離婚的夫婦（圖片來源：TVB

蔡思貝《貝遊歐洲》觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫

對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。

樂易玲 小紅書 蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 有網友嫌聲太尖，又成日大叫。
有網友嫌聲太尖，又成日大叫。（圖片來源：TVB）

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樂易玲 小紅書 蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極
今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 （圖片來源：YouTube圖片）

網民嘲泳衣look有陣達哥味

蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。

樂易玲 小紅書 蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳 好有誠意！
好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
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蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠在IG拍片激罕出動水着Look大派福利（圖片來源：IG@sisleychoi ）
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雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分（圖片來源：IG@sisleychoi ）

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