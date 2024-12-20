樂易玲回應被指同伍仲衡搶人一事句句有骨 3次強調冇approach過洪心怡

樂易玲（樂小姐）日前出席鍾柔美（Yumi）的18歲成人禮時，首度開腔回應伍仲衡疑因「搶簽」新人洪心怡而被踢出《中年好聲音3》一事，並談及有傳炎明熹（Gigi）被雪後，Yumi頂替了其位置受TVB力捧的傳聞。

