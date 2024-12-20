樂易玲回應被指同伍仲衡搶人一事句句有骨 3次強調冇approach過洪心怡
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樂易玲（樂小姐）日前出席鍾柔美（Yumi）的18歲成人禮時，首度開腔回應伍仲衡疑因「搶簽」新人洪心怡而被踢出《中年好聲音3》一事，並談及有傳炎明熹（Gigi）被雪後，Yumi頂替了其位置受TVB力捧的傳聞。
樂易玲 回應同伍仲衡搶人傳聞句句有骨
關於伍仲衡因「搶簽」新人洪心怡而被解約的事件，樂小姐認為TVB沒有必要去爭奪任何人：「我覺得我哋使乜要搶人啫，我哋再搞一次比賽就已經有好多人會報名。」又指伍仲衡同TVB冇任何合約關係，所以不知道他的工作情況，並否認同伍仲衡有利益衝突：「我唔覺得我哋需要去爭任何嘢囉！其實喺坊間真係好多人鍾意唱歌，其實我哋應該不斷發掘多啲人。」
3次強調自己冇approach過洪心怡
而講到洪心怡，樂小姐直指並不認識對方，只是在港姐決賽當日見過她，又3次強調自己「冇approach過佢」、「我冇approach 過佢！我冇！」但就不排除TVB還有其他人曾聯繫過她。對於洪心怡表示怕冇自由及冇工開而拒絕簽約TVB，樂小姐表示尊重：「呢個世界好多人需要我哋個台嘅支持，如果佢有啲咁嘅選擇，我覺得都要尊重佢嘅選擇。」
指Gigi非旗下歌手 不清楚其合約
另外，對於有傳Yumi頂替了Gigi的位置後，備受TVB力捧密密接job，樂小姐解釋：「三小花、Aska、Archie、Felix等，其實個個都有照顧。」她續指Gigi其實是屬於「TMG（TVB Music Group）」而非其管理的「AAM（All About Music愛爆音樂）」旗下，因此她並不清楚TMG的安排，也不了解Gigi現時的合約狀況。她補充指Gigi仍是小朋友：「我覺得應該畀啲時間佢自己再諗下。」
透露Chantel將加入《愛·回家》
樂小姐又透露，其管理的AAM品牌已為旗下每個歌手藝人安排了未來幾年的發展計劃，其中她特別提到姚焯菲（Chantel）將會加入《愛·回家》劇組，並參與更多的工作計劃，包括舞台劇演出。此外，Chantel與Yumi現在已經18歲成年，將有機會參與更多大灣區及內地的綜藝節目。
撰文：東方新地圖片來源：魔方全媒、IG@hungsumyee、IG@meinicheung、IG@chantelyiu