樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」親揭新人上位必具三大條件
樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」
樂易玲在訪問中提到近年TVB不停打造新人，盡量給予新人更多演出機會。樂易玲在訪問中特別提及到張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪、黃庭鋒和丁子朗六人，表示此六位小生非常賣力，是無綫近年力捧對象。
至於小花方面，樂易玲直最近劇集《美麗戰場》獲得觀眾和網民的熱烈關注，所以現時無綫投放最多資源的小花為陳瀅、劉佩玥、陳曉華和蔣家旻，比較年輕的女藝人例如何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍都是受到無綫力捧對象。樂易玲坦言以上六位小花有潛力，之後會給他們擔當重要的角色，有更多機會發揮。
揭新人上位必具三大條件
樂易玲在訪問中亦提到新人上位必定要具有三大條件，顏值高、用功、領悟夠快。樂易玲表示2000年前後出道的TVB「五小生」林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明和陳鍵鋒，當年就完全符合樂易玲的要求，自己一進公司就覺得他們有機會，決定力捧以上五位小生。
特登叫編劇為力捧新人度身訂造劇本
此外，樂易玲說公司會為一早定下來要力捧的新人專門開劇，並且會要求編劇遷就演員的性格去寫角色，讓新人有足夠的空間發揮。樂易玲以《痞子殿下》作例子，表示當時讓編劇為周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚三位新人的臉和性格去寫劇中角色，讓觀眾們覺得他們能夠勝任角色。
網民唔睇好 丁子朗最惹反感：丁子朗呢啲垃圾都捧
樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」的報道一出，即刻惹來網民熱烈討論，不少網民都表示唔睇好「TVB新六生八旦」，認為張振朗、陳瀅和蔣家旻等人都至少出道成10年，大多小生小花都已經睇到厭。此外，網民最唔睇好「TVB新六生八旦」中的丁子朗，要求無綫唔好捧佢：「丁子朗呢啲垃圾都捧」、「好油膩，唔覺意屋企人睇電視睇到佢果啲自以為好靚仔既表情覺得可以攞去榨油」、「張振朗、丁子朗、蔣家旻，呢三個唔要得唔得？」、「丁子朗 垃圾」等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！