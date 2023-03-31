樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」親揭新人上位必具三大條件

近年TVB不少藝人相繼離巢，雖然有幾位藝人受到無綫力捧，但火候依然未及千禧年代的「五小生五小花」厲害。日前，TVB助理總經理樂易玲接受內地傳媒訪問，親自欽點「TVB新六生八旦」，並且透露新人上位必須具有三大條件。