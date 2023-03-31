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樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」親揭新人上位必具三大條件

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近年TVB不少藝人相繼離巢，雖然有幾位藝人受到無綫力捧，但火候依然未及千禧年代的「五小生五小花」厲害。日前，TVB助理總經理樂易玲接受內地傳媒訪問，親自欽點「TVB新六生八旦」，並且透露新人上位必須具有三大條件。

TVB 多年來捧人無數的樂易玲早前接受內地傳媒訪問，親自欽點「TVB新六生八旦」。
多年來捧人無數的樂易玲早前接受內地傳媒訪問，親自欽點「TVB新六生八旦」。（圖片來源：[email protected]

樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」

樂易玲在訪問中提到近年TVB不停打造新人，盡量給予新人更多演出機會。樂易玲在訪問中特別提及到張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪、黃庭鋒和丁子朗六人，表示此六位小生非常賣力，是無綫近年力捧對象。

TVB 張振朗2012年正式出道拍劇，浮沉多年，近年終於劇接劇，成功上位。
張振朗2012年正式出道拍劇，浮沉多年，近年終於劇接劇，成功上位。（圖片來源：[email protected]
TVB 外表俊俏的朱敏瀚先後在2020年及2021年《萬千星輝頒獎典禮》分別奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」獎，前途無可限量！
外表俊俏的朱敏瀚先後在2020年及2021年《萬千星輝頒獎典禮》分別奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」獎，前途無可限量！（圖片來源：[email protected]
TVB 周嘉洛憑《痞子殿下》成功彈起，最近於《新四十二章》中都有亮眼的表現。
周嘉洛憑《痞子殿下》成功彈起，最近於《新四十二章》中都有亮眼的表現。（圖片來源：[email protected]_）
TVB 港男出身的丁子朗近年頭接劇接到唔停手。
港男出身的丁子朗近年頭接劇接到唔停手。（圖片來源：[email protected]_ting）
TVB 去年獲得「飛躍進步男藝員」的吳偉豪在《回歸》、《有種好男人》等劇集都成功吸引到觀眾眼球。
去年獲得「飛躍進步男藝員」的吳偉豪在《回歸》、《有種好男人》等劇集都成功吸引到觀眾眼球。（圖片來源：[email protected]
TVB nowTV出身的黃庭鋒近年轉戰無綫，成為無綫力捧小生之一
nowTV出身的黃庭鋒近年轉戰無綫，成為無綫力捧小生之一（圖片來源：[email protected]

至於小花方面，樂易玲直最近劇集《美麗戰場》獲得觀眾和網民的熱烈關注，所以現時無綫投放最多資源的小花為陳瀅、劉佩玥、陳曉華和蔣家旻，比較年輕的女藝人例如何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍都是受到無綫力捧對象。樂易玲坦言以上六位小花有潛力，之後會給他們擔當重要的角色，有更多機會發揮。

TVB 陳瀅出道以來一直都係TVB嘅力捧對象，差唔多次次都做女主角！
陳瀅出道以來一直都係TVB嘅力捧對象，差唔多次次都做女主角！（圖片來源：[email protected]
TVB 劉佩玥近年極速上位，每套劇集都擔任重要角色。
劉佩玥近年極速上位，每套劇集都擔任重要角色。（圖片來源：[email protected]
TVB 「馬子妮」角色深入民心嘅蔣家旻，近年一改戲路，精湛的演技獲得觀眾激讚。
「馬子妮」角色深入民心嘅蔣家旻，近年一改戲路，精湛的演技獲得觀眾激讚。（圖片來源：[email protected]
TVB 港姐冠軍陳曉華都獲得無綫力捧
港姐冠軍陳曉華都獲得無綫力捧（圖片來源：[email protected]
TVB 觀眾緣十足的郭柏妍都成為力捧小花之一。
觀眾緣十足的郭柏妍都成為力捧小花之一。（圖片來源：[email protected]
TVB 憑「下流上車族」成功上位的羅毓儀都成為力捧小花之一。
憑「下流上車族」成功上位的羅毓儀都成為力捧小花之一。（圖片來源：[email protected]
TVB 港姐出身的何依婷在台慶劇《十月初五的月光》首度擔任第二名女主角
港姐出身的何依婷在台慶劇《十月初五的月光》首度擔任第二名女主角（圖片來源：[email protected]
TVB 出道無耐嘅陳嘉慧，已經在《愛上我的衰神》擔任女主角，非常厲害！
出道無耐嘅陳嘉慧，已經在《愛上我的衰神》擔任女主角，非常厲害！（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）

揭新人上位必具三大條件

樂易玲在訪問中亦提到新人上位必定要具有三大條件，顏值高、用功、領悟夠快。樂易玲表示2000年前後出道的TVB「五小生」林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明和陳鍵鋒，當年就完全符合樂易玲的要求，自己一進公司就覺得他們有機會，決定力捧以上五位小生。

TVB 樂易玲於訪問中大讚已離巢的黃宗澤，力讚他對演戲認真，每次都話心思去演好每一個角色。
樂易玲於訪問中大讚已離巢的黃宗澤，力讚他對演戲認真，每次都話心思去演好每一個角色。（圖片來源：[email protected]
TVB 樂易玲大讚馬國明為TVB的「最佳男主角」
樂易玲大讚馬國明為TVB的「最佳男主角」（圖片來源：[email protected]

特登叫編劇為力捧新人度身訂造劇本

此外，樂易玲說公司會為一早定下來要力捧的新人專門開劇，並且會要求編劇遷就演員的性格去寫角色，讓新人有足夠的空間發揮。樂易玲以《痞子殿下》作例子，表示當時讓編劇為周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚三位新人的臉和性格去寫劇中角色，讓觀眾們覺得他們能夠勝任角色。

TVB 樂易玲表示公司會為一早定下來要力捧的新人專門開劇，當時為了力捧周嘉洛、陳瀅等人，特意為他們度身訂造角色。
樂易玲表示公司會為一早定下來要力捧的新人專門開劇，當時為了力捧周嘉洛、陳瀅等人，特意為他們度身訂造角色。（圖片來源：《痞子殿下》劇照）
TVB 朱敏瀚出名健碩身材好，所以在多個劇集都讓他騷肌。
朱敏瀚出名健碩身材好，所以在多個劇集都讓他騷肌。（圖片來源：《痞子殿下》截圖）

網民唔睇好 丁子朗最惹反感：丁子朗呢啲垃圾都捧

樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」的報道一出，即刻惹來網民熱烈討論，不少網民都表示唔睇好「TVB新六生八旦」，認為張振朗、陳瀅和蔣家旻等人都至少出道成10年，大多小生小花都已經睇到厭。此外，網民最唔睇好「TVB新六生八旦」中的丁子朗，要求無綫唔好捧佢：「丁子朗呢啲垃圾都捧」、「好油膩，唔覺意屋企人睇電視睇到佢果啲自以為好靚仔既表情覺得可以攞去榨油」、「張振朗、丁子朗、蔣家旻，呢三個唔要得唔得？」、「丁子朗 垃圾」等。

TVB 不少網民都非常反感丁子朗，仲話希望無綫唔好捧佢！
不少網民都非常反感丁子朗，仲話希望無綫唔好捧佢！（圖片來源：《美麗戰場》截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_、[email protected]_ting、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]、《痞子殿下》劇照、《痞子殿下》截圖、《美麗戰場》截圖、網民留言截圖

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