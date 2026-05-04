樂易玲首度親揭TVB收帳號真相 張振朗郭柏妍雪藏傳聞逐一拆解！
樂易玲首度親揭TVB收帳號真相 澄清張振朗冇被「雪藏」
對於張振朗被雪藏的傳聞，樂易玲笑住即場拆解：「張振朗啱啱先喺禮拜六同成班TVB藝人去咗打波，場波令到好多內地媒體發覺TVB藝人除咗演得唱得，體育運動都好勁，非常有團隊精神。」她透露當日有十幾位TVB藝人參與球賽，連國家三十幾屆冠軍級選手都與他們對打，賽後更主動恭喜TVB藝人表現出色，完全不似被公司冷待的模樣。
郭柏妍被傳媒「嚇親」自行刪帖 樂易玲：唔使擔心
至於郭柏妍的情況，樂易玲透露其實是兩件事混為一談。她笑言郭柏妍是被傳媒報導嚇到，買完東西後怕被誤會而自行刪除貼文：「我都問佢點解要delete，根本唔使delete啦，唔使擔心啦。佢就話依家好擔心，驚媒體會唔知點睇我咁。」樂小姐更承諾下次會約郭柏妍公開亮相，強調港姐宣傳片都有她份，而且目前亦正在拍劇，絕對沒有被雪藏。
唔交帳號會受罰？樂易玲：睇吓前面嗰啲人點先
被追問藝人若不肯交出社交帳號是否會受到懲罰，樂易玲的回應相當耐人尋味：「你不交就遲啲睇吓我哋前邊做緊嗰啲人點先囉！如果做得好想參加嘅就嚟舉手。」她補充指目前TVB有600多位藝人，不可能一次過全部處理，做到60個已經好厲害。樂小姐亦坦言自己並無聽到有藝人表示不贊成，更透露自己的帳號同樣交由他人協助管理，但自己亦會親自撰寫內容和發帖，包括小紅書和抖音都有經營。
樂易玲親揭內地MCN收費真相：最平都要3萬
面對外界質疑TVB要求藝人上繳社交平台帳號管理權，樂易玲解釋公司其實是成立了新媒體部門，目的是專業地協助藝人經營社交平台，打入內地市場。她強調以下言論代表個人立場，透露自己多次親自為旗下藝人尋找內地MCN公司合作，但收費極之驚人：「我去搵佢哋，我話你可唔可以同我一個禮拜拍兩條片可唔可以平啲？佢收到最平佢都要3萬蚊一個人一個月。」樂小姐更指另一間相熟公司報價高達6萬元一個月，反映藝人要在內地新媒體發展，成本絕非一般人能負擔。
TVB免費幫藝人做新媒體 樂易玲：求之不得
樂易玲強調，公司願意投放資源免費為經理人合約藝人提供新媒體支援，她認為這是難得的機會：「公司用咁多錢，不用你每個月俾，別說6萬蚊，俾2萬蚊我都嫌多，所以我覺得公司應該有咁嘅決心，有專業嘅人，不用你出一分錢。」她更透露目前已有大量藝人主動舉手報名，甚至一線影帝級藝人都追著開會了解詳情。樂小姐直言，如果自己處於同樣位置，一定會爭做第一個：「如果我哋唔將佢哋嘅影響力推出去喺電視以外嘅新媒體，如果我哋唔做呢樣嘢，我覺得係對我哋自己嘅藝人唔好囉。」
樂易玲態度開放：覺得有咩唔啱可以商量
總結整場回應，樂易玲強調公司與藝人之間一定要互相合作，態度開放：「我都係鼓勵啲artist，同埋如果佢哋有乜嘢覺得唔好意思，或者啱唔啱，佢可以同我哋商量，但係我覺得大家係一定所有嘅嘢大家都要合作一齊做嘅。」她更自爆自己都有報名學新媒體和AI課程，星期六日上堂，幾萬元學費，足見她對新媒體發展的重視程度。網民對此反應兩極，有人認為公司提供免費資源確實難得，亦有人質疑藝人失去社交平台自主權等同失去個人品牌，這場「密碼主權戰」看來仍會持續發酵。