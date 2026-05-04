樂易玲首度親揭TVB收帳號真相 張振朗郭柏妍雪藏傳聞逐一拆解！

近期TVB被傳強行收回藝人社交平台管理權，更有指張振朗、郭柏妍因拒絕交出帳號而慘遭「雪藏」，消息一出即引爆網民熱議。今日（4日）樂易玲出席《2026香港小姐競選》全球招募記者會，終於親自開腔回應連串傳聞！