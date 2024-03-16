37歲樂瞳米芝蓮餐廳食飯派福利 超性感晚裝超吸睛「件衫會唔會太癲」
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現年37歲的樂瞳自從離開TVB後，去年推出寫真集人氣再度急升，轉型化身成為飲食旅遊KOL的她經常子啊社交平台大派福利。日前到哥本哈根一間米芝蓮餐廳吃飯的她，身穿一身性感晚裝，獲網民大讚凍齡又性感！
37歲樂瞳米芝蓮餐廳食飯派福利
樂瞳日前在最新的影片中分享了到哥本哈根的一間米芝蓮餐廳進餐的經驗。樂瞳興奮留言道：「米芝蓮3星，第一次食snail eggs。印象非常深刻，一點兒酸味，雖然唔知食左d 乜。所有菜式plating 都是一𢇁不苟非常精細，整個用餐體驗也很開心🫶餐廳竟然在體育館內想豪d 可以去包場睇波！白色情人節快樂！」不過網民對樂瞳吃了什麼一點都不感興趣，一眾網民都紛紛留言討論樂瞳身上的性感晚裝。樂瞳當日穿上黑色短裙，大露性感上圍，非常吸睛！
網民熱議樂瞳的凍齡祕訣
樂瞳的影片一出街，隨即引來大批網民熱烈的討論。網民們紛紛留言讚美她的好身材和年輕外貌，並且好奇她是如何保持得如此年輕：「件衫會唔會太癲」、「多謝你維持世界和平」、「Love your dress」、「條裙太殺，正呀」等。
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圖片來源：IG@loktungcilla