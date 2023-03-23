36歲樂瞳泰國度假狂派福利 身穿超低胸性感吊帶背心險走光！

現年36歲的樂瞳自從離開TVB後，成功轉行網上賣酒，升呢做老闆。淡出娛樂圈的她依然活躍於社交平台，經常於IG大派福利。早前樂瞳到泰國度假，在IG分享了不少吃喝玩樂的照片，在其中一段短片中，樂瞳以吊帶超低胸背心上陣，玩得得意忘形的她更差點走光。