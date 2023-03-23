36歲樂瞳泰國度假狂派福利 身穿超低胸性感吊帶背心險走光！
樂瞳性感遊泰國 超低胸性感吊帶背心險走光
樂瞳早前到泰國旅行，當然一如既往在社交平台大曬度假美照，並且發文寫道：「手機內實在有太多美食照片和影片未分享，又是一個throwback Tuesday。曼谷現在實在有太多好地方去，好多特別的餐廳值得一去，其中這家螢火蟲餐廳真的是一個非常特別的體驗。」
從樂瞳上傳的片中可見，當日樂瞳身穿超低胸性感吊帶背心到餐廳進食，每次見到螢火蟲都會興奮地說：「真係螢火蟲啊！」超級有童心。不過可能樂瞳興奮得滯，忘記自己身穿性感上衣，搞到差啲走光！
淡出娛圈轉行賣酒 升呢做老闆
樂瞳在無綫捱足十年得個桔，前幾年劈炮唔續約，並且在2020年花大錢轉行賣酒，成功升呢做老闆娘。喜愛周遊列國的樂瞳，曾經表示每次旅行都會特別到訪當地酒莊，並且曾經修讀多個與酒有關的課程，對賣酒生意非常認真。
樂瞳曾疑似真空上陣帶貨惹熱議
今年36歲的樂瞳曾被網民封上高登女神、性感女神等稱號，多年來都Keep住童顏不老。雖然已經淡出娛樂圈，但依然時不時在IG出post賣廣告賺外快。去年樂瞳便在IG限時動態中分享了一條試用精華油的短片，她在片中一邊示範一邊說：「搽啲去後腰同前面子宮位置，咁就可以暖宮，唔會M到時覺得好唔舒服，但要Keep住早晚好勤力咁搽。」十分落力。
不過有眼利的網民發現，穿上灰色露腰裝的樂瞳疑似在短片中真空上陣，部分角度更出現不雅情況，即時惹起網友熱烈討論，有網民大讚樂瞳懂得「瞓身」幫客戶賣廣告，十分專業。不過樂瞳該短片公開數小時後，卻突然被下架處理，仍未知箇中原因。
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