35歲樂瞳疑真空上陣賣廣告惹熱議 網民驚訝：飛釘咁搏命！
被封高登女神
現年35歲的樂瞳曾被網民封上高登女神、性感女神等稱號，多年來都Keep住童顏不老。自從2017年約滿TVB後轉往商界發展，除了升格為老闆娘大搞洋酒及健康產品生意外，亦不時在IG出post賣廣告賺外快。日前樂瞳便在IG限時動態中分享了一條試用精華油的短片，她在片中一邊示範一邊說：「搽啲去後腰同前面子宮位置，咁就可以暖宮，唔會M到時覺得好唔舒服，但要Keep住早晚好勤力咁搽。」十分落力。
疑似真空上陣
不過有眼利的網民發現，穿上灰色露腰裝的樂瞳疑似在短片中真空上陣，部分角度更出現「飛釘」情況，即時惹起網友熱烈討論，紛紛留言道：「飛晒釘咁搏命」、「其實都幾醒」、「好有誠意」等，有網民大讚她懂得「瞓身」幫客戶賣廣告，十分專業。不過該短片公開數小時後，卻突然被下架處理，仍未知箇中原因。
展現豐滿上圍
Omicron變種病毒肆虐，政府宣佈收緊防疫措施禁晚市堂食。樂瞳早前把握機會大嘆「最後晚餐」，在IG上載食晚飯的照片同粉絲分享，更感慨留言道：「不知道，下一次一起共進晚餐是多久以後」。不過，網民卻將重點放在她的衣著上，樂瞳當晚穿上開胸裝配搭黑色皮褸，其上衣胸前穿窿的設計，有意無意間展現豐滿上圍，非常養眼。更有眼利網民發現，原來樂瞳似乎對胸前穿窿衫的設計情有獨鍾，表示之前曾多次在其IG見過她以同類型衣著出現。
樂瞳泡泡浴賀壽
樂瞳雖然已離巢無綫兼轉行網上賣酒，老闆娘依然不時同網民開心share，更趁在生日大日子大派福利，浸浴露香肩，回眸一笑，貼出出浴照並寫道：「生日嘅必備節目梗係去staycation 啦。」
樂瞳生日派福利，即引來四千like，網民紛紛留言「求正面」、「來個華麗轉身」、「好Hot」、「永遠女神祝你25歲生日快樂﹗」、「點解你同啱啱出道一樣樣冇變過」、「完全凍齡令人羨慕」。
有無敵靚景﹗（圖片來源：樂瞳IG）
樂瞳生日體會要每日進步一點點
樂瞳剛踏入35歲有一大體會，她貼出身穿中空裝照並留言：「怎樣為之每日也進步一點點？🤨剛過生日的體會，也思考了良久，就如果每天都進步1.01^365=37.78所以每一年就進步了不少，相反如果退步0.99^365=0.025也就是之前擁有的也接近歸零😱😱😱數字我一向沒有太多概念但不知道為什麼這番說話深深印進我腦海🤯🤯🤯我表達得不好但就是想分享一下原來每天都進步日積月累下來也能收獲不少❤️❤️❤️生日願望也是每一天都進步，希望能努力去實行。」
樂瞳在社交網相當活躍以保人氣，早前透露想轉髮型，並貼出她09年初出道時的唱片封套，指有想轉髮型，糾結要不要剪齊蔭，想了足足一年，故在社交網設公投，等網民為她作決定，她指在三千多投票結局竟然係係各佔一半，最後將決定權交給髮型師﹗
樂瞳最後聽從髮型師意見剪了齊蔭，瞬間變後生，網民指「好青春少女呀」、「以為廿歲青春𡃁妹」、「點解仲細過啱啱出道嗰時？」、「呢個髮型令顏值提升到一個點」、「更秀色可餐」、「請問成年未？」、「真正嘅童顏巨乳」等。樂瞳明顯對新髮型好滿意，對大家的讚賞都照單全收，連日出po晒新look﹗
樂瞳為吸客做生招牌 IG 騷童顏巨乳
其實出道多年來緋聞多多，又富二代又金融才俊，入住千萬豪宅不特止，又不時出埠旅行，坐遊艇出海歎世界，經常遊山玩水生活不知幾寫意！終於一償心願升呢做老闆嘅樂瞳，為吸客不時親身上陣做生招牌，喺網上po性感相大派福利！回復單身生活仍然富泰，日前著上超貼身one-piece裙去食日本菜，胸前穿窿設計不經意露半球，非常養眼！咪睇樂瞳嬌滴滴細細粒，32D迫爆上圍唔嘢少㗎，35歲仍保持童顏巨乳，仲吸引到唔少宅男粉絲㖭！
告別妹妹仔形象 樂瞳 寫真爆發初熟誘惑
35歲的 樂瞳 (原名龔茜彤) 在無綫捱足十年得個桔，早前劈炮唔續約，高調發表離巢宣言：「呢十年我搵唔到錢！」回復自由身後事業自己話事，樂瞳告別妹妹仔形象，曾推出處女寫真集《See La Cilla》，大騷魔鬼身材！依家同大家回顧靚相！
不時出埠旅行歎世界，生活富泰，去旅行不忘派福利。
「童顏巨乳」不得了
樂瞳名副其實是宅男至愛的「童顏巨乳」！樂瞳亦相當識做，不時在社交網站大派福利，三點式泳衣夠晒吸睛，不過行山look同居家服飾一樣好有睇頭！
白色泳衣初熟誘惑
樂瞳的處女寫真集《See La Cilla》在檳城取景，佢表示今次寫真集走「初熟」女人味路線，讓大家睇住佢由少女邁向輕熟女！單單係封面一襲純白色連身泳衣，谷盡32D上圍，一個又一個的性感甫士，加上帶點無辜的眼神，便足以叫一眾男士乖乖陶腰包！（圖片來源：新傳媒圖庫）
而另一輯相則見到樂瞳換上一件粉藍和粉紅色相間的泳衣，紥起長長馬尾，擺出各種誘人姿勢，感覺竟然有啲似雞排妹？
（圖片來源：新傳媒圖庫）