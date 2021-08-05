樂瞳冧晒收大束紅玫瑰：多謝安排一切的儀式感 網民追問：女神要封盤了？

35歲樂瞳離巢無綫，成功轉行賣酒，樂瞳不時與網民互動，在宅男心目中的女神地位未有動移﹗近日樂瞳出post身處滿布汽球的酒店房，她手拿一大束紅玫瑰花，一臉含羞低頭，十足待嫁姑娘，網民紛紛留言問樂瞳係咪宣布封盤？引起極大回響﹗

文：東方新地｜圖：樂瞳IG