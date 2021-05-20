34歲樂瞳剪齊蔭IG愛騷身材 獲網民激讚童顏巨乳

34歲樂瞳離巢無綫，成功轉行賣酒，斜蔭長髮保持多年，近日突然剪了齊蔭髮型，如回到08年樂瞳初出道時的嫩口樣，樂瞳轉look獲網民一致好評，大讚她留蔭後如逆齡生長，滲出陣陣少女味﹗

文：東方新地｜圖：樂瞳IG