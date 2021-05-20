34歲樂瞳剪齊蔭IG愛騷身材 獲網民激讚童顏巨乳
文：東方新地｜圖：樂瞳IG
樂瞳17年離巢無綫回復自由身後，出寫真集又拍電影，又開埋網店做老闆賣保健食品，去年在疫情期間，以六位數與友人合資網上賣酒生意，樂瞳以其做藝人名氣吸客，又以親自送貨上門作招徠，開業數月已回本﹗
樂瞳在社交網相當活躍以保人氣，近來透露想轉髮型，並貼出她09年初出道時的唱片封套，指有想轉髮型，糾結要不要剪齊蔭，想了足足一年，故在社交網設公投，等網民為她作決定，她指在三千多投票結局竟然係係各佔一半，最後將決定權交給髮型師﹗
樂瞳最後聽從髮型師意見剪了齊蔭，瞬間變後生，網民指「好青春少女呀」、「以為廿歲青春𡃁妹」、「點解仲細過啱啱出道嗰時？」、「呢個髮型令顏值提升到一個點」、「更秀色可餐」、「請問成年未？」、「真正嘅童顏巨乳」等。樂瞳明顯對新髮型好滿意，對大家的讚賞都照單全收，連日出po晒新look﹗
樂瞳為吸客做生招牌 IG 騷童顏巨乳
其實出道多年來緋聞多多，又富二代又金融才俊，入住千萬豪宅不特止，又不時出埠旅行，坐遊艇出海歎世界，經常遊山玩水生活不知幾寫意！終於一償心願升呢做老闆嘅樂瞳，為吸客不時親身上陣做生招牌，喺網上po性感相大派福利！回復單身生活仍然富泰，日前著上超貼身one-piece裙去食日本菜，胸前穿窿設計不經意露半球，非常養眼！咪睇樂瞳嬌滴滴細細粒，32D迫爆上圍唔嘢少㗎，34歲仍保持童顏巨乳，仲吸引到唔少宅男粉絲㖭！
告別妹妹仔形象 樂瞳 寫真爆發初熟誘惑
34歲的 樂瞳 (原名龔茜彤) 在無綫捱足十年得個桔，早前劈炮唔續約，高調發表離巢宣言：「呢十年我搵唔到錢！」回復自由身後事業自己話事，樂瞳告別妹妹仔形象，2年前推出處女寫真集《See La Cilla》，大騷魔鬼身材！依家同大家回顧靚相！
不時出埠旅行歎世界，生活富泰，去旅行不忘派福利。
樂瞳 學生妹深入民心
入行多年的 樂瞳 嬌小可愛，長得一張清純童顏，11年時憑《點解阿Sir係阿Sir》的反叛學生妹角色成功入屋。但可能學生妹印象太深入民心，樂瞳每每獲派的角色都不外乎學生妹或者一啲楚楚可憐的少女之類，發揮不大，一直徘徊三線，難怪萌生去意！
「童顏巨乳」不得了
不過校服妹妹的背後， 樂瞳 其實隱藏住一副姣好身材，名副其實是宅男至愛的「童顏巨乳」！樂瞳亦相當識做，不時在社交網站大派福利，三點式泳衣夠晒吸睛，不過行山look同居家服飾一樣好有睇頭！
白色泳衣初熟誘惑
樂瞳的處女寫真集《See La Cilla》在檳城取景，佢表示今次寫真集走「初熟」女人味路線，讓大家睇住佢由少女邁向輕熟女！單單係封面一襲純白色連身泳衣，谷盡32D上圍，一個又一個的性感甫士，加上帶點無辜的眼神，便足以叫一眾男士乖乖陶腰包！