「三太」樊亦敏曬23歲仔畢業照 情路極坎坷段段悲劇收場

53歲樊亦敏入行多年，在唔同影視作品中都有所發揮，不過近年最為人熟悉嘅，就莫過於在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「白天娥」（三太）一角！雖然樊亦敏現時了位名利雙收，但係情路坎坷嘅佢就到依家都仲係單身。不過日前（12日），樊亦敏就突然在社交平台曬出與「兒子」於畢業禮嘅合照，引起唔少網民熱議……

