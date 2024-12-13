「三太」樊亦敏曬23歲仔畢業照 情路極坎坷段段悲劇收場
樊亦敏突矖「兒子」畢業照
樊亦敏昨日突然晒出與「兒子」的畢業照，引起網民關注！其實這位「兒子」是童星出身的盧頌衡（Vincent），2人於2011年相識合作演母子，雖然已是13年前的事，惟他們仍保持聯絡，感情要好，情如母子。樊亦敏更爆笑發文稱：「我獲得你媽媽批准，我也是你半個阿媽，所以哈哈！以後你識點做啦！」
樊亦敏因1事段段戀情甩拖收場
其實樊亦敏曾受訪指過往多段戀情，最終無緣開花結果，某程度上也與其自身健康問題有關，因她指在其年代，社會風氣認為他們要負責傳宗接代，但因其身體不好，生小朋友會有問題，甚至是非常難做到，故給不到對方想要的東西，而且，她深明結婚不是兩個人的事，乃是兩個家族的事。
樊亦敏情路坎坷53歲仍單身：曾因患病錯失婚姻、陷艷照風波
53歲的樊亦敏被譽為圈中凍齡女神之一，她自覺與劇中三太性格相似，她們都是一位有活力、愛自己的女人。樊亦敏雖然事業發展不錯，出演過不少知名電視劇，但現實中卻情路坎坷，至今仍是單身一人……
樊亦敏當年參選港姐奪最上鏡小姐入行
樊亦敏出身於名牌中學嘉諾撒聖瑪利書院，畢業後曾到東京國際大學附屬日本語學校讀日文。不時都會接拍廣告，而陽光檸檬茶廣告一定是她經典之作之一。樊亦敏20歲時回流並參選香港小姐競選，更奪得最上鏡小姐，同屆還有冠軍郭藹明及季軍蔡少芬。
樊亦敏憑著青春可人的外貌，入行後隨即受到賞識，接拍過不少電視劇，不過事業大爆發反而是在離開TVB之後，1996年開始轉戰內地，同年於中國大陸拍攝了《太極宗師》，2000年更憑《楊總正傳》獲得國家廣播電影電視總局飛天獎三等女主角獎，演技備受肯定，更是首位香港女演員入圍飛天獎女主角提名！
樊亦敏羅兆輝艷照事件影響星途
不過正當樊亦敏事業最高峰時，卻被「神童輝」艷照事件所影響。當年有20億身家的羅兆輝，突然向記者大爆自己的風流史，透露自己與女星的性交易以至性癖好，而樊亦敏則被爆是他圈中第一位女友，更有傳二人地下情交往了5年，形象大受重挫。事隔多年後，樊亦敏曾接受訪問澄清，指自己曾對他有好感，但跟他只是深交好友。
樊亦敏情路坎坷：一個出家一個猝死
樊亦敏曾公開承認對羅兆輝有好感，即使沒有相愛，但確實有真感情在這段關係中。直到2011年，羅兆輝於東莞一間律師樓猝死，樊亦敏亦有眼濕濕，直言難以置信。而樊亦敏唯一公開的戀情只有何寶生，兩人在拍《武狀元蘇燦》時假戲真做，不過樊亦敏與何寶生的感情終歸有緣無份，據說何寶生突然萌生對佛學的興趣，二人最終分手，何寶生亦在2005年正式出家，法號道生。
樊亦敏曾因患病而錯失婚姻
樊亦敏一直患有嚴重哮喘痛，需要長期服用類固醇維持身體，因攝取過多類固醇而導致未能生育，過往樊亦敏曾與獨生子、長子交往，他們因背負著傳宗接代的責任，而她不能生育，所以只好忍痛分手，決定不阻撓另一半幸福。雖然樊亦敏至今仍然單身一人，感情路似乎沒有為她開綠燈，不過樊亦敏就曾坦言，覺得沒有甚麼不好，選擇順其自然，憑她隨遇而安的性格，令她即使單身都自覺非常幸福。